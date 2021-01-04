事業心已滑啞但求工作再無風浪？　拒絕「在職退休」20歲已要準備

多數主管到了45歲時，就已經達到事業生涯的顛峰，在做了20年同樣的工作後，他們相當精通自己的工作；但是， 由於太過熟練，他們幾乎不再學習新事物，不能再有甚麼貢獻，也不再期望由工作中找到挑戰與滿足。

如何逃離「甚麼正事也沒做，只能消磨時間」的生活？（點擊了解）：

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這段文字，是管理學之父彼得．杜拉克（Peter Drucker）對工作者下半生的描述。很多人以為，自己在職場上會一直「忙碌到退休」，但事情往往不是這樣，「無聊而沒有成長的歲月」會提早來臨，若沒有妥善計劃，這種「甚麼正事也沒做，只能消磨時間」的生活，將會變成職涯下半場的夢魘，讓人身心俱疲。

跳槽、轉行、創業，迎接全新挑戰

杜拉克表示，想為事業生涯的下半場開創不同的風貌，就必須找出新的挑戰與機會。可行的做法之一是改變跑道，從原有組織轉換到另一種組織，為自己「開創第二種事業」，再創工作上的新刺激。

美國企業界就有不少這樣的例子，杜拉克指出，這群年紀介於45-48歲的中階主管，小孩多半已長大成人，自己也符合領取退休金的資格，於是轉換到醫院、大學或其他非營利機構工作，從事與先前工作相同性質的職務。比如說，原本是大企業的財務主管，轉換到中型醫院後，還是擔任財務主管，長久以來所積累的知識與專長並不會白費，也有新的發揮空間。

另一種選擇則是「轉行」，從原本事業跨入另一個全新領域，開創不同的事業基礎。像是許多在企業或地方政府工作了20年的中年婦女，到了45歲左右，事業已達頂點，經濟基礎穩固，小孩也長大離家，不再需要長時間照顧家人，這時便選擇重新進修，例如進入法學院就讀，三、四年後就在當地社區擔任律師。

除了「跳槽」「轉行」，有些人則選擇當個「社會創業家」，投入非營利活動，開創全新的事業。杜拉克舉了一名律師的故事做例子：這位律師從35歲開始協助地方學校處理法律事務，40歲時正式擔任某間學校的董事，到了50歲，由於已經累積許多財富，他開始創業，建立並經營自己理想中的學校，正式轉職成為教育家。

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開展全新事業，20歲及早開始準備

談到生涯的改變，杜拉克提醒，絕不能事到臨頭才來思考，必須在原有事業達到顛峰之前，就開始參與自己選定的第二項事業，時間愈早愈好。比方說，很多人都會計劃退休以後，去非營利機構當義工，對此杜拉克直言，「如果你在40歲左右還沒有開始去做義工，到了60歲以後也不會去」。

《週末創業》作者藤井孝一也建議，要籌備人生的第二事業，應該從20歲世代時就開始發展。在這個階段，還不用急着確立自己的第二事業，重點應擺在探尋「自己的專長」和「真正想做的事」，多多嘗試各種不同的領域。例如，剛出社會不久可能會發現很難學以致用，或是在工作中意外發現自己不曾注意到的特殊專長。

到了30歲世代，由於更深入了解自己的能力與性向，便進入「未雨綢繆」階段，開始涉入有興趣的第二事業。例如，利用周末參與第二事業的活動與經營，在兼顧本業之餘，一步步培養自己在第二事業方面的能力與人脈。

進入40歲世代時，可能已在公司擔任中高階主管，在專業領域裏也到達一定水平，這時就可以利用工作餘暇，更深入經營第二事業，比如考取證照、進修、在非營利組織擔任高階職務，或發展有實質收入的副業等。在這個階段，即使第二事業還不能取代原有工作，但自己已能在第二事業中獲得實質的成就感。

邁入50-60歲世代，原有工作可能已經邁入尾聲，但多年培養下來的第二事業，可能正好開花結果。這時候，不管是從原本的工作退休，專心投入第二事業，或是大幅減少原本工作的比重，將重心轉移到第二事業，都能為自己的生活增添新的刺激與動力，不致於陷入「在職退休」或「退休後無所事事」的境地。

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給予自己犯錯空間，贏得親友支援

在轉換跑道時，《成功弔詭》作者約翰·歐尼爾（John O‘neil）特別提醒，要懂得勇於承認挫折。許多人由於經歷了成功的上半場，在轉換跑道過程中一旦遭遇挫敗，往往覺得特別難堪，甚至自怨自艾，行動也變得停滯不前。

因此想要開闢新的人生道路，首先必須學習「放棄不承認有問題」的固執，如此一來，才能準確評估自己在第二事業發展上該採取的做法，也才不會一遇到困難，就想馬上躲回原有熟悉的事業領域 ；另外，承認問題也等於對外承認自己需要幫助，這時朋友和家人才能得到訊號，從而給予支援。

因此遭遇問題時，歐尼爾建議，不妨先問自己，「甚麼地方出了毛病？」釐清問題發生原因；接着再問，「要是我承認不是樣樣順手，那最壞的情況會是什麼？」從最壞情況反向推估，並與值得信賴的親友一起討論，找出可行解決方案。

「進入一個與你原來從事業務無關的新領域時，你要鼓勵原諒自己，」歐尼爾強調，允許自己擁有學習的空間，才能讓自己轉換到更好的人生下半場。

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大前研一建議：降兩級的公司，是中年轉行的好去處

對於想在職涯中場轉換跑道的人，管理大師大前研一在《後五十歲的選擇》中建議，如果你年過50，還想在新天地裏一展身手，「降兩級的公司」會是不錯的去處。

大前解釋，如果選擇去到「只低一級的公司」，即使再怎麼努力表現，情況可能和在原本公司沒什麼差別；但如果進入「降兩級的公司」，由於具備在大公司歷練過的技術和人脈，很容易就被視為難得的人才：「這人不愧是……」「在大公司受過訓練的人，果然不同凡響！」

尤其，如果是從大都市轉到次級城市或鄉下公司任職，由於未開發的事業領域較多，加上人才不足，對轉職者而言，將是能夠盡情發揮想像力與創造力的舞台，甚至只要將過去用過的招數重操一次，便能大有可為。

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