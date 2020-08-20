知識型社會白領地位不如藍領？　職場低層「白領工人」5大特徵

白領和藍領兩個職場階級歷史悠久，但隨著社會進步，工作方式改變，職場上出現了一個新階級－「白領工人」。今天半宅職薯就和大家討論「白領工人」的特徵，大家不彷看看自己是屬於能夠影響大局的中高階白領，還是處於食物鏈底層的「白領工人」。

「白領工人」5大特徵：

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白領和藍領之分

在以前香港還有很多工廠的年代，白領和藍領階級的分野十分明顯：落手操作機器的技師技工，便是屬於藍領階級。這些藍領通常只受過中等教育，可能沒有特殊技能，但也可能有一技之長。至於以前年代的白領呢？通常是指那些坐在辦公室工作的職員，他們不會直接從事廠房工作，卻主要處理文件文書事情，需要一定的教育程度和語文能力。

職場新階級－「白領工人」

隨著香港經濟轉型至一個知識型社會，工廠已經越來越少。又隨著經濟模式的改變，辦公室冷氣房工作的崗位越來越多。很多以前年代值得羨慕，「嘆着冷氣坐辦公室」的白領工作，在今天的標準來看只是「白領工人」工作。

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以今天的標準，「白領工人」有以下特徵：

1. 對事情沒有決策權

雖然都是從事辦公室工作，遠離在烈日當空底下滴着汗水的工人，但「白領工人」於對事情毫無決策權力，卻受制於繁複的內部指示和標準，只能按著冷冰冰的工作流程做事，亦沒資格參與公司的主要決定。

2. 從事重複性工作

在人工智能仍未完全取代人類的今天，辦公室依然有很多重複性，沉悶的工作需要人手去處理。例如資料輸入、文件存檔、接聽電話……等等。「白領工人」每天都重複處理著同一樣的工作，猶如一部人肉機器。

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3. 沒有下屬

「白領工人」處於公司食物鏈的最低層，自己之下沒有一個下屬。即使職稱是什麼什麼經理，但實際上管理的只是事，而不是人。沒有發司號令的權力。

4. 以時間換取金錢

有些人是以策略和管理能力換取金錢的，例如老闆和高階主管；有些人是以知識換取金錢的，例如專業人士；也有些人同樣坐在辦公室冷氣房工作，卻是以時間換取金錢的，就是「白領工人」。「白領工人」是以工時衡量工資的，所以「白領工人」的上下班時間一般來說是計得比較嚴。

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5. 沒有肉身上的自由

如果大家在辦公時間走進商業區內的咖啡室，你會發現不少穿著筆挺西裝，似是高階主管的人在嘆咖啡。為什麼他們可以這樣自由的呢？因為他們行的是責任制，肉身是否存在於公司並不是最重要，最重要的是靈魂24小時都放在公事上。但「白領工人」呢？他們行的是時間制，所以下班後可以把公事完全拋諸腦後，但在工時內肉身必須留在崗位上工作。

結語

在今天的香港，崇尚「嘆着冷氣坐辦公室」的舊思想已經過時，不少擁有一技之長的藍領工人收入比「白領工人」明顯更高。如果大家不打算成為高階主管但又希望擁有一定的收入的話，學會一技之長可能是更好的出路。

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