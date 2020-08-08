升職上位｜少女峰食杯麵貴得有道理？　3大建議累積職場稀缺形象

要在職場事業有成，講求的不僅是實力、人脈及際遇，更要看你懂不懂得為自己定位，將自己的價值抬到最高。以下以「杯麵」作比喻的故事，就是以簡單易明的方法作溫馨提示，大家不妨細味其中。

增加職場價值的3個建議：

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多年以前，曾經有機會到瑞士一遊，得以搭乘建造過程歷經千辛萬苦的鐵路，登上海拔三千多公尺的「歐洲之峰」少女峰眺望一望無際、雲霧繚繞的美景。只記得那時山下雖是氣溫逼近30度的夏天，山頂上的天氣依舊凍人，當初收進眼底的美景已經隨着時間不復記憶，但唯一記得的是在山頂上的販賣部旁吃下要價可能要5歐（接近港幣46元）的一碗泡麵。雖然是超市常見的韓國泡菜口味杯麵，但無論是高昂的價格，或是當初吃下泡麵的當下所感受到的溫暖，都還是令人印象深刻。

一樣的泡麵在山下和山頂上，就擁有不同的身價。除了依照取得成本與運送難易度進行差異定價外，更令人印象深刻的是當下讓人感受到的「稀缺性」，當需求在當下如此明確，就算是10歐或15歐又如何？商品如此，而身為人力市場上商品的職業工作者，也不是如此嗎？

一樣的泡麵在山下和山頂上，就擁有不同的身價。商品如此，而身為人力市場上商品的職業工作者，也不是如此嗎？（Shutterstock）

在職場上打滾，總會看到一些人，看似順風順水地一路走上了其他人都無法企及的巔峰，或取得了看似難以到達的成就。這些人，不但公司同事都叫得出名字，甚至連老闆跟客戶都是。如果從旁觀察，或許可以發現，這些人（以下簡稱少女峰泡麵人）有幾個明顯的共通特質：一、善於替自己貼標籤/找尋定位；二、擅於處理跨部門的溝通協調；三、戰功建立在舞台的聚光燈下。

1. 善於替自己貼標籤/找尋定位

少女峰泡麵人往往是對於組織需求最為敏感的人，知道自己何時可以補位、做什麼事的效益最大。無論是組織的流程改善、對外協調或對外簡報，少女峰泡麵人總是不安於自己的工作執掌，可以讓其他部門的人也記得自己。所以，當部門碰到什麼難解的問題，只要老闆一句，「有哪方面的問題，找少女峰泡麵人就對了」，少女峰泡麵人的明確產品定位就不言可喻了。

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2. 擅於處理跨部門的溝通協調

在資源有限的環境裏，如何為自己的部門爭取足夠的資源，某方面來說，決定了部門未來發展甚至是部門內升遷流動的可能性。少女峰泡麵人往往就是那個擔起跨部門專案協調者的角色，除了第一時間增加能見度外，更搶得了分配資源的話語權，當其他後進部門還在摸清楚專案的前後脈絡時，少女峰泡麵人已經把該為自己部門留下的資源先鎖定好，再透過其他部門作為槓桿，分派工作建立跨部門專案的戰功。由此，不但在老闆面前留下勇於任事的好印象，更掌握了未來部門持續生存的關鍵資源。

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3. 戰功建立在舞台的聚光燈下

在講究功勞不談苦勞的職場中，少女峰泡麵人的向光性一流，知道無論做什麼，重點是讓自己跟部門站在舞台聚光燈下。「老二哲學」不是少女峰泡麵人的行事準則，如何迅速解決老闆的痛點，在老闆還沒開口時就先想到老闆的需求，才是少女峰泡麵人每天細細觀察且永遠不錯失機會的行事準則。

以往許多人對於業務之外、需額外花費時間投入的大型活動像是運動會、年終尾牙、義工活動甚至管理福委會等公司業外活動，往往避之唯恐不及，卻忘了這才是跨越階級藩籬被看到的大好機會。

身為活動的主辦人或核心團隊成員，不但有機會認識來自不同部門的同事，更有機會跟高自己好幾個階級的企業領導人進行活動簡報說明，甚至是直接面對面互動。在沒有業績壓力的情境下，可以跟許多大老闆面對面，一起切磋球技甚至是把酒言歡，少女峰泡麵人透過這樣的機會，讓自己得以站在打滿聚光燈的舞台中心，等下次老闆在考核升遷名單時，差不多資歷和能力的人，依着既有的印象和正面的情感，少女峰泡麵人往往是能夠出線的人選。

下一次，當站在舞台聚光燈下的機會來到眼前時，除了掂掂自己的實力外，別忘了勇敢地舉手，或許你就有機會從山下超商裏百種泡麵選擇中的其中一個平價韓國泡菜泡麵，搖身一變變成少女峰上再貴也有人買的指定商品。

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：公關人生相談室，原文：你的職場是誰的江湖？如何創造自己的職場稀缺資源？】

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