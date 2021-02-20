家藏幾個銀包方便配襯替換？　10種物品生活中擁有「1個」已足夠

撰文： 方格子 最後更新日期： 2021-02-20 10:30

編按：職場上已有數不完的事要梳理，家中生活不如就越簡單越好吧！斷捨離，其實就是要減省生活上無謂的枝節，讓人可更專注地與所擁有的東西相處，就如以下的10件物件，在家只需擁有1件就足夠了，別再無謂增添它們吧！

想要清爽的生活空間，但又不想要犧牲減少購物的樂趣，其實我們可以將某些物品的數量減少至「1個就好」，等到需要更新的時候，再好好地去選購當下最適合自己、自己也喜歡的款式！

如果你想要邁向「極簡生活」，我們也分享我們自己學習極簡生活以來，發現了某些物品其實只需要1個的數量就可以精準生活囉！

只需「1個」就夠的10樣物品（按圖看清！）

+ 29 + 29 + 29

1. 牙膏

基本上每次刷牙我們都只會用到1支牙膏，而且牙膏又是各大通路都很容易就買到的物品，因此只要不多囤牙膏，我們就能省下半個抽屜的收納空間了！

另外，我們可以在每次刷牙的時候觀察這一支牙膏的效果，有些牙膏標榜除垢、有些是清新口氣、有些是美白等等，我們可以根據每次刷牙的成果來決定下次要換的牙膏類型，例如這次的牙膏除垢效果不錯，但牙齒美白還能再加強，那麼下次就能改買主打美白成效的款式，如此一來我們就能隨時清楚自己身體的狀況，並選擇當下最適合我們的產品！

其實洗髮精和沐浴乳也是一樣的道理喔！

如果你現在擁有許多牙膏備品也沒有關係，可以嘗試的是在消耗完所有的備品之前，先不購買更多的牙膏，等到備品消耗完之後，就可以開始享受「1個」的樂趣囉！

2. 雨傘

不論摺疊傘或是一般長傘，為避免難以攜帶或重量負荷太大，我們往往只會帶一把傘出門，所以雨傘也是屬於數量只需要「1個」的物品。

有些人可能會區分陽傘與雨傘兩者的功能，但是如果遇到降雨機率為50%的日子，那到底要帶哪一把傘呢？（XD）

不如就選擇晴雨兩用的那一把傘吧！

3. 隨身保溫水瓶

由於我們需要隨時補充水分，所以可能都會隨身攜帶一個水瓶，加了水的水瓶其實也蠻有份量的，從家裏裝水帶出門、到公司、到健身房，其實也只需要「1個」就夠了！

選擇攜帶最方便、輕巧、又有型的水瓶吧！將多餘的櫥櫃和收納櫃的空間省出來吧！

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+ 4 + 4 + 4

4. 指甲剪

好用的指甲剪1把就夠了！

有些人家裏好幾把指甲剪，詢問為何其他把指甲剪都不使用，多數人的回答是「我都是用最好用的這一把，但是其他把也沒壞，所以就放着！」但往往都是等到它們生鏽之後才處理掉。

不如就留下最好用的那一把，剩下的就拿去二手市集或是捐贈出去吧！（在生鏽以前）

5. 銀包

有些人會將銀包分為鈔票包、散紙包、集點卡包等等，但是在分類太多的情況之下，可能會發生在結帳時突然找不到錢的窘境，如果可以將所有支付相關的物品集中在同一個銀包當中，不但可以方便管理，也不會找不到東西！

如果你有不同的外出袋子來因應不同的場合搭配，那麼只有一個銀包也會比較方便進行切換和收納！

6. 牙刷

牙刷也有分軟毛、硬毛、小頭、大頭等，每個人適合的款式也都不同，因此我們需要花一點時間嘗試才能逐步找到適合自己的牙刷，同理牙膏，我們也建議大家在刷牙的時候觀察自己的刷牙情形，看看這款牙刷會不會刷起來太硬、容易出血、刷頭太大、握把太小等等，一次一人只買一把牙刷可以幫助我們「觀察自己」，下次買更好的！

牙刷大約3個月需要替換一次，因此3個月再採買一次日用品應該也不會太過頻繁，可以跟牙膏一起替換！

7. 乳液

乳液等保養品類的物品由於有「保存期限」，因此我們也建議大家持有一瓶就好，尤其每個階段我們對於保養品的需求也會跟着改變，當下選擇適合自己膚質的乳液會比較理想。

以我們自己的經驗來說，我們以前曾經單純僅使用一瓶化妝水來進行保養，而不喜歡太過於黏膩的凡士林，但一兩年之後卻改用凡士林，也幸好我們每次都只購買一瓶化妝水，因此當化妝水使用完畢之後，就能夠接着使用凡士林，而不會造成保養品浪費的現象！

我們無法百分之百確定未來的我們會需要甚麼，因此我們只需要先照顧現在的自己、滿足現在的需求即可，等到未來需求變化，就能因應新的變化配置適合的產品，這樣不是最精準又最環保的嗎？

8. 筆記本

筆記本是用來記錄我們可能會忘記的事物，例如待辦清單、學習筆記等等，如果我們沒有時常翻閱，筆記本的資料一定會在極短的時間被我們遺忘，如果持有過多的筆記本，並分散在各處，那麼筆記本「本身」也會被我們遺忘！

為了方便管理並隨時翻閱，其實一本筆記本就足夠了，好好地將你的寶貴知識記錄在你的專屬筆記本當中，然後隨時翻翻它、摸摸它，將筆記裏面的文字轉為實際行動，最後用身體記住所有的內容，最後抱着感謝的心情笑着送它離開，這就是我們與筆記本的相處之道！

9. 耳機

不論我們是要工作時一邊聽音樂，或是運動時一邊聽音樂，我們都會選擇用目前手邊用起來「最順耳」的那一個吧！

電子類的產品不像服裝有不同場合可以換穿不同的款式，我們都會使用功能最佳的那一個，而且我們一次也只能帶一副耳機，所以不如就只持有一個耳機就好！

同理手機、行動電源、硬碟等電子用品喔！

10. 風筒

風筒同電子用品也是屬於功能取向的物品，因此也只需要一支就足夠，雖然有些人會認為風筒是消耗品，短則2至3年可能就需要更新一台，因此多幾台放在家裏也沒有關係，但是電器相關物品長時間若不使用也容易故障，所以如果家裏有好幾台的話，記得要輪流使用確保電器的良好狀況，否則還是留一台比較簡明囉！

以上物品都留一個的時候，我們可以省下好多錢、省下好多時間，還有好多收納空間，而且還會獲得更多的快樂！趕快去實驗吧！

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：精準生活設計-布蘭達&維尼，原文：極簡小撇步：10個只需「1個」的物品！】