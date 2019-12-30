【辦公室】整理工作環境迎接2020年？　7件小物大掃除時不能清走

每天坐在辦公桌前八個小時（最少），說長不長、說短不短，有時候忙起來光陰似箭，有時候事情告一段時間就會變得無敵緩慢。 因應不同的情況、需求，身為「專業」的OL ，早已將自己的辦公桌上，擺上各種日常必需品！編輯跟身邊的朋友討論過，發現每個人的東西幾乎都有幾分雷分，特別整理了以下7種，年尾大掃除，千萬不要清走它們！

1. 提神小物

年紀到了就是這樣！稍微晚一點睡、前一晚失眠、天氣太冷…等等因素，都會造成隔天的精神不濟，常常眼皮會越來越重，得靠著一杯又一杯的咖啡支撐下去。

所幸，薄荷棒的發明，完全解救了需要立即提起精神的上班族！最有名的應該就是泰國的POY-SIAN，雙頭管身一邊是用鼻子聞的管頭，另一邊則是薄荷油，有時頭痛或是被蚊蟲叮咬，還可以瞬間救急，CP值超高！

最有名的應該就是泰國的POY-SIAN，雙頭管身一邊是用鼻子聞的管頭，另一邊則是薄荷油，有時頭痛或是被蚊蟲叮咬，還可以瞬間救急，CP值超高！（FB@POY SIAN Mark II HK）

2. 護手霜

以前，編輯一直覺得護手霜是小女生的東西。直到坐辦公室越來越久，發現它簡直就是不可或缺的神物！

舉凡洗手、洗碗後，或者正值乾燥的秋冬，加上辦公室持續開著空氣，導致空氣較乾，種種原因手真的很容易又乾又粗糙。所以，時時準備一條護手霜在辦公桌上是必備的，還可以挑選自己喜歡的味道，療癒疲憊的身心。

2. 護手霜（instagram@f.milk）

▼▼▼按圖看餘下的「專業」OL必備重要小物（按圖放大瀏覽）▼▼▼

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相信以上7種物品，也很常出現在大家的辦公桌上吧！是否有哪些東西是編輯漏掉、沒有列進去的呢？歡迎與我們一起分享喔！

【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】