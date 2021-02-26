每逢傾公事都火藥味濃？　了解5大理性辯論要點提出異議不傷和氣

撰文： 經理人 最後更新日期： 2021-02-26 07:27

當你的意見與眾人不同時，你會如沉默螺旋選擇閉口，還是你會勇於表達你的看法？

跟同事商議公事時開始出現火藥味，就要緊守這5大理性辯論重點：

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1956年，一名名為愛麗絲史都華（Alice Stewart）的英國醫師，率先發表Ｘ光有害孕婦身體的論點，但這項發現與當時視Ｘ光為當代重要發明的風氣大相徑庭，史都華於是受到許多質疑。

與其到處對抗別人，史都華找來一名反對她觀點的專家，一一論證她的說法，讓證據說話。過程中對方不斷挑戰她，所幸史都華的假說一再被驗證屬實，反而更凸顯她的發表可信度極高。

健康的社會一定會有分歧的意見，事件才得以發展多種面向與結果，賦予世界不同樣貌。經營企業尤其應該打造可以包容各種聲音的環境，公司才能匯聚各路點子，找出最佳方案。

提出異議容易演變成口角，怎樣才能「理性辯論」？

如果一個團隊每個人都固執己見，即便創造了可容納不同看法的環境，依然沒有幫助，聽不進去的人就是聽不進去。要在團隊裡建立起健康、開放的討論，《Psychology Today》專欄作家 Jim Stone 提出以下幾個方式：

1. 認知到每個人的不同

每個人的經驗、性格，自然會造成想法的差異。

2. 試着理解與你立場相左的人

這是人性，我們容易關注他人與自己的不同之處，並且下意識將與自己意見相左的人視為敵人。但其實在辯論中，可以試着多看看彼此的共通之處。

3. 讓大家可以安心地改變主意

如果你希望對方打開心胸、接受新的論點，必須先確保對方有台階下。例如告訴你的團隊夥伴：「如果這個想法經過嘗試後行不通，我認為隨時暫緩這個專案，大家再重新商討新的做法也沒關係。」

4. 肯定並理解他人的經驗與看法

就算對方屈服了，也別忘了給予肯定。務必記得：發生辯論時，不一定是誰對誰錯，每個人的想法都有其價值。

5. 別忘了辯論的最終目的

別忘了你們辯論是為了達成某個共同目標，有時候與你辯論的對象可能比你更有權勢，像是主管或是客戶，就算據理力爭，也要確保雙方知道，這只是為了大局着想。

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健康的職場，要能保護「發表反對意見」的少數人

根據國外一份職場調查，只有約6成的員工表示，自己能在工作環境自由發表異議、且不用擔心負面影響，這其實代表還有許多公司尚未成功營造言論自由的環境。

想讓員工自在表達異議，必須要有適當的時空，比如說定期與團隊開小型會議，讓每個人針對特定議題提出看法。大家必須要有默契，討論時不可以人身攻擊，應就事論事，提出有建設性的言論。

真相就是一切

「讓自己身邊充滿比自己更厲害的人」是一件很重要的事，在各領域的專家面前發言、持反對意見，的確會讓人有壓力，但當他們的意見與你不同時，對你來說其實是個很好的學習機會，你可以藉機檢視自己的觀點是否有疏漏？如果有，不妨想想怎麼改善；如果沒有，你可以逼自己設法說服這些人你是對的。

詢問別人意見，除了可讓自己進步，也可樹立良好形象，讓別人覺得你是謙虛、心態開放的同事，會比較願意提供你不同看法。

工作上，切記「真相就是一切」，即便真相與你的想法背道而馳、不如你的預期，你仍要忠於真相。真相不可能迎合所有人的看法，但公司要能成功，一定要追求最對的事情。有能夠容納多元想法的員工，公司才能擁抱變化，帶來更多革新、發展得更快速。

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