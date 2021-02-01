開會有話想說但開不了口？專家教3大準備工夫令內向的你不再怯場

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問過不少內向朋友，在職場最不自在的處境是什麼，他們都異口同聲說：最怕開會。原因除了是會議太多或太冗長之外，內向人士面對最大的挑戰往往是要在眾人面前表達自己的想法。（以下內容節錄自《內向者的空間爭奪戰》。）

文：周偉豪（心理輔導員及表達藝術治療師）

筆者也經歷過開會被問及意見時頭腦一片空白，或在想發表時詞不達意，令同事上司們報以困惑的眼神。當然有時還會遇到表達後自己怦怦的心跳和面紅耳熱的尷尬情況。

筆者嘗試將問題分作兩部分。第一是「想講，但唔知點講」；第二是「無嘢想講，可以點回應？」今天我們集中談第一個情況。在討論前我們要認識一下內向人士處理資訊時的腦部運作。開會往往涉及大量新資料的交流，這個頻繁的社交形式本身已令內向人士疲於奔命（相反外向人士則愈談愈起勁）。

除此之外，內向人士多以網狀的思維模式，即是將新資料進行分類和整理，然後跟自己過往不同的經驗作比對和連結，並加入自己的觀點和感覺……可想而知是需要較多時間處理和耗費大量心力的，而外向人則較多採用線性思考，因此回應較即興和直接。筆者認為兩者無分好壞，只是情況有別，就像下棋和打乒乓球的分別。無奈香港商業社會如此急促，要深思熟慮的棋手打乒乓球表現一定强差人意。

那麼內向人士開會有什麼方法扭轉劣勢呢？以下是一些建議（按圖放大閱讀）▼▼▼

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《內向者的空間爭奪戰》書本封面

書名：《內向者的空間爭奪戰》

作者：周偉豪先生，曾任建築師，現在是心理輔導員及表達藝術治療師（IDEC®），期望成為soul architect，以輔導和文字助人構築美麗的心靈。著有《改寫未來的9種生存力》（合著，獲2015年金閱獎科技生活組最佳書籍）、《無朋友》（合著）。

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【本文獲「突破出版社」授權轉載。】

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