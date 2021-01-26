謙虛不僅在保障自己也在尊重別人　職場上這樣做絕對是自討苦吃…

撰文： 萬里機構 最後更新日期： 2021-01-26 17:48

編按：工作時有適度的自信是應該的，但若自信變成自大，甚至因此變得狂妄、看不清自己的缺點，那就不是好事。以下是節錄自《職場生存術 – 搞懂職場邏輯就能輕鬆工作》的內容，不想在職場上「憑實力失敗」，便要時刻提醒自己。 撰文：張羽

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工作中我們的頭腦一定要清醒，不餛被自己過去的成功蒙蔽了雙眼，麻醉了理性的思考。謙虛謹慎做起來一點不難，無非就是靜下心來，腳踏實地。

做人做事要謙虛謹慎，這不僅體現在行動上，還表現在言辭上。

比如有一次，阿明將一份報告交給我，然後説：「老闆，明天和客戶談判的事項，這是清單，你看一下，我全都準備好了。」他説得很自信，聽起來讓人想誇他幾句，可問題恰恰出在這裏。

我提醒他説：「你真的全都準備好了嗎？我要是找出問題來怎麼辦？」

阿明沒話説了：「非要找，怎麼都能找到問題吧……雞蛋裏挑骨頭，也總能找出點來的。」

我説：「那麼你的問題在哪兒呢？在於你彙報的方法。你要說，老闆，我都準備了甚麼甚麼，你看看還有甚麼需要？而不是直接告訴我你全都弄好了，萬一有疏漏，你連迴旋的餘地都沒有。對我這樣也就罷了，如果是客戶那邊呢？他會讓你簡單地蒙混過關嗎？」

阿明低下頭：「我明白了，就算有點形式化，也是必要的，因為這體現了一種謹慎的態度。」

我說：「不只是謹慎，還有謙虛。你這樣説，是在給對方一個檢查的時間，是對自己能力的謙卑，也是在尊重別人的權利和意見。」

平時的生活和工作中這種人很常見，他們不管做甚麼、説甚麼，都喜歡拍着心口保證，或者脱口就誇下海口「肯定沒事」、「絕對可以」、「絕無問題」，不給自己留任何退路，但愈是這種態度，就愈容易造成不理想的結果。保持良好的精神狀態與積極向上的姿態當然是做好工作的前提，人一定要自信，也要能幹。

不過即使是自己最擅長的工作，在與人合作交流時也不能像上面那樣表現得過於自信，必須給事情留有餘地，體現出一種謙虛和謹慎的態度。

這説明，工作中我們的頭腦一定要清醒，不能被自己過去的成功蒙蔽了雙眼，麻醉了理性的思考。謙虛謹慎做起來一點不難，無非就是靜下心來，腳踏實地，也就是有一說一，力求把事情做踏實，把問題搞清楚而不是盲目地自信乃至自大。

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（萬里機構授權提供）

書名：職場生存術 – 搞懂職場邏輯就能輕鬆工作 作者：張羽 影視藝術院校畢業。現創辦並經營一家貿易公司。其「抖音」平台累計粉絲數量達33萬，因其精闢、深刻、引人深思的職場邏輯和思維方式，被網民稱為「職場達人大羽總」。

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