解決問題能力出眾在今天並不足夠？　要當職場人才懂這件事更重要

撰文： 商業周刊 最後更新日期： 2021-04-27 07:26

編按：不少打工仔不甘只做公司的齒輪，然而當要他們一展所長時，卻又忽然靜了不來。其實，想擺脫當「齒輪」的命運，便應養成早在公司及上司給予指示前已有洞察問題的能力，這樣才能讓工作不只是「執行指令」般單向。 以下內容節錄自《東大超人氣的人生思考課》一書，想了解更多打破職場宿命的方法，不妨參考一下。

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當你從學校進入社會，不可能隨時隨地都有一個告訴你應該做什麼、幫你找到問題、和藹可親的「命題者」，相反的，高度發達的社會更需要能主動尋找問題的人才。那些不管別人說什麼都照做的人，無論多麼優秀，解決問題的手腕多麼出色，最終只會被劃分在同一個類別中，別人習慣稱呼他們為「待命一族」。

然而，大學教育並沒有特別強調發現問題的能力。

無論在商業界還是學術界，成功的關鍵都在於發現問題的能力。然而站在學生的立場來看，無異於突然改變遊戲規則，以至於他們茫然不知所措。在考上大學之前，解決問題的能力受到廣泛的重視，然而走出大學之後，發現問題的能力變得更重要。

這相當於將學生推入一個意外的陌生世界中，過去愈是兢兢業業完成所有給定題目的優秀學生，愈會感到不適和迷惘。那麼，要如何跨越這道鴻溝，平穩度過呢？要適應新的遊戲規則，必須改變思路。第一步就是，重視平時產生的疑問，養成提出疑問的寶貴習慣。

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以下分享我在大學工作時的實踐經驗。

首先在課堂上，我將更多時間交給學生提問，由我來回答。由於許多大學教授傾向單向灌輸書本知識，所以在學生看來，只要「聽」課就好了。這樣一來，他們就不會踴躍提問，甚至認為如果貿然提問，不但會影響教授的上課進度，還會給其他同學造成不必要的困擾。下意識改變這種心理，就是改變思路的第一步。

這樣的上課模式，不再是教授單向灌輸知識，而是以學生提問為中心。

在教授與學生自由交換意見的過程中，很有可能觸及一些意料之外的新話題，進而從全新的角度來審視講義的內容，非常具有創造性。透過問答解惑的課堂模式，學生學到的知識遠遠超出講義的內容，主動聯想到的疑問也能觸發他們查詢相關文獻。這是思路由被動的聽講型向主動思考的發問型轉變的契機。

（《東大超人氣的人生思考》，商業周刊授權使用）

但這其中也有不足。由於每節課的時間是固定的，選課的學生人數又很多，所以每個學生提問並得到解答的時間，受到很大的限制，這樣一來，學生就很難從一時的疑問中提煉出個人想要解決的課題。為了彌補這個不足，我們會進入下個階段：建立研究小組。

在這個階段，由少數人組成的研究小組將發揮良好的作用。由於參與的人數較少，在同樣有限的時間內，研究小組可以更深入地交流討論。

一般來說，在研究小組的活動中，我不說話，只專心聽，營造學生共同研究討論的氛圍。因此，在研究小組的第一堂課上，我就會明明白白告訴學生：這個課堂是訓練大腦的地方，目的在於培養獨立發現問題，透過彼此交換意見解決問題，甚至發掘新想法的能力；以及這種能力在當今社會之所以很重要的原因。

這樣一來，學生就能充分理解積極發言的意義和必要性，開始在課堂上暢所欲言。我基本上只聽不說，除非是討論嚴重偏離主題時，我才會稍微提醒：「一開始討論的主題是什麼，大家還記得嗎？」及時將他們的意識從岔路拉回討論的主題上。透過這樣的訓練，學生的意識逐漸發生變化，開始習慣大膽提出疑問，以及跟研究小組其他成員討論交流的形式。

在公司的企畫會議上，對話交流也非常重要。打造出重視對話交流的氛圍，能夠使與會人員形成問題意識，更容易發掘出新點子。想像一下，公司的新員工個個初生之犢不怕虎，在會議上踴躍提問，經歷過大風大浪的領導者則是側耳傾聽，這樣的會議一定會感染全部與會人員，進而創造出全員參與、從不同角度討論相同話題的氛圍。

下次獨自一人思考問題時，不妨試試跟自己對話。對話時，將腦袋裡浮現的疑問一個個寫到筆記本上，再根據這些問題閱讀相關文獻，進行查詢。透過反覆與自己對話，反覆查詢資料，在這個不斷深化問題的過程中，一定會愈來愈接近問題的核心。

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《東大超人氣的人生思考課》（商業周刋授權使用）

書名：《東大超人氣的人生思考課》 作者： 上田正仁 東京大學物理學教授，最受東大學生歡迎的思考課講師。上田教授不僅有極深的科學造詣，也廣泛閱讀文史哲典籍，從中汲取靈感，並整理成人生經驗與學生分享。 譯者： 陳雪冰

【本文獲「商業周刊」授權轉載。】