開會生存秘笈：適時點頭發問寫筆記　積極參與唔一定要發表偉論

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人際溝通是雙向的，有講有聽。內向人士本身是優異的聆聽者，但如何演繹這個角色，同時又積極參與會議，有所貢獻呢？（以下內容節錄自《內向者的空間爭奪戰》。）

文：周偉豪（心理輔導員及表達藝術治療師）

積極聆聽（active listening）在輔導、訓練和處理衝突的處境上，都是非常重要的態度。積極聆聽除了聽取對方的說話內容，更要留意對方的非言語表達（non-verbal expression），並作出積極的回應。與大家分享以下要點……

有「開會發言困難症」人士必知　除發表意見　這些行為一樣給人積極參與感覺（點圖繼續閱讀）▼▼▼

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《內向者的空間爭奪戰》書本封面

書名：《內向者的空間爭奪戰》

作者：周偉豪先生，曾任建築師，現在是心理輔導員及表達藝術治療師（IDEC®），期望成為soul architect，以輔導和文字助人構築美麗的心靈。著有《改寫未來的9種生存力》（合著，獲2015年金閱獎科技生活組最佳書籍）、《無朋友》（合著）。

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【本文獲「突破出版社」授權轉載。】

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