不想參加聚會臨時甩底非上策？　教你高階拒絕方法得體耍退對方

「不想去」，一句話就明確拒絕討厭的朋友的邀請應該不是很容易吧。而且日本人本身就不擅長拒絕。那句話怎麼也說不出口。雖然不想去，但還是需要拒絕理由的。單身女們該如何處理那些麻煩的人際關係呢？接下來我們就來聽聽單身女們風平浪靜的拒絕討厭的朋友的邀請的方法。

「不想去」怎麼也說不出口，但還是需要拒絕理由？（點擊了解）：

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宣稱工作將會很忙

即使討厭的朋友邀請吃飯、也會拒絕道「最近工作很忙，下班時間不規律」。（31歳／營業）

談到經典拒絕話語就是工作的梗。在討厭的朋友面前，設定為「在不正規的公司上班，計劃不定」的方法比較輕鬆。

不過頻繁更新社交平台的人就需要注意了。「明明說工作很忙，卻每晚來回喝酒！」很可能從發佈內容中輕鬆露餡。

以沒有決定具體日期結束談話

被邀請時說「好哇！哪天方便一起去」，然後含混地結束談話」。（27歳／裁縫）

即使被討厭的朋友邀請，只要沒決定具體日期就不存在問題。說「等有頭緒了，我聯繫你」也是拒絕的一個方法。

但如果對方逼得急，這方法就不太適用了。在一段時間內，你很可能陷入「喂、應該可以了吧？」「甚麼時候？」的糾纏不休。

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先詢問對方哪天方便

「先詢問對方哪天方便，然後說「那天我提前有約了」以此拒絕。製造出和討厭的朋友沒有共同有空的日子。（33歲／設計師）

先詢問對方計劃，搶佔先機。之後，提前貌似惋惜地說「你特意邀請我，我真的很開心，但我們時間都不方便，沒辦法」比較好。

但偶爾會有強者回答「這個月沒有特別的計劃，隨時都可以」。那時，還是果斷放棄拒絕，接受邀請吧。

一開始就不回復

即使在Whatsapp上被邀請，也會完全忽視。與其模糊的拒絕不如無視他（29歳／快餐店職員）

如果模糊的拒絕，「或許我討人厭了？」會給對方傷心，那還不如一開始就不回復。如果是今後不打算交往的朋友，比起磨磨唧唧的拒絕，乾脆的斷絕緣分或許更好。

面對的人不同，這或許是對對方好。本來，完全忽視邀請這件事本身就一點也不和善。

不僅是面對討厭的朋友，面對沒好感的男性、麻煩的上司的邀請也很難說出拒絕。蹩腳的說辭很可能會把對方變成敵人，人際關係變得更加複雜。

為了避免這些情況的發生，拒絕邀請時，採取高明的、不會讓對方生氣的拒絕方法吧。能做到這一點，你就會成為比現在更擅於為人處世的單身女。

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