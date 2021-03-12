工作突殺出危機該進還是退？　靜觀其變提醒自己還有第三個選擇！

撰文： 萬里機構 最後更新日期： 2021-03-12 07:32

編按：工作總有突發狀況出現，換着你就是事主，你會怎樣應對呢？以下為《一書讀透 管理學關鍵詞》一書的節錄內容，它會告訴你，在進與退之間，你還可以有第三個選擇！

福克蘭定律：一點都聽不懂

美國海軍軍艦在日本港口停靠，士兵們上岸去購買日用品。美軍高大挺拔的身姿很快就吸引了無數日本女孩的目光，有些大膽的甚至上前和他們擁抱。

士兵漢尼被一個日本姑娘抱了很久，他卻一直都沒有拒絕。回到軍艦上後，漢尼被長官關了禁閉。

長官說：「你身為一名美國士兵，卻在大庭廣眾之下和一個日本姑娘抱在一起那麼久，有損我們軍隊的威嚴，該關。」

漢尼委屈地說：「長官，姑娘說的是日語，我一點都聽不懂，所以不知道該怎麼辦啊！」

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趣味點評

日本姑娘擁抱了漢尼，但她說的是日本話，漢尼聽不懂，就不知道該怎麼辦。在不知做怎樣的決定時，他選擇完全不做決定，這樣既不會傷害姑娘的自尊，也不會讓自己出醜。雖然受到長官的批評，但不得不承認，漢尼這是最正確的做法。

在公司管理中，也會遇到很多事先無法預料的狀況，如果在手忙腳亂中做出倉促的錯誤決定，反而不如不做決定。管理學家們就此提出一條管理學理論：當你不知道該如何決定的時候，有必要按兵不動，這就是著名的「福克蘭定律」。

管理學解讀

「福克蘭定律」是法國管理學家福克蘭提出來的，這條理論告訴我們：當我們不知道該怎樣行動，無法辨別是機會還是陷阱時，最好的決策就是不做決策。當管理者面對某一個項目不知道該怎樣行動，說明對該項目的相關知識了解得不夠翔實，在這種情況下魯莽行事，只會釀成大錯。

MaJoy公司的管理者茅侃侃，在經歷了MaJoy公司連年虧損後，陷入焦慮和抑鬱的狀態。他把自己完全置於一個封閉的狀態，對外界的各種訊息不再敏銳，也不知道接下來該怎麼走。就在這時，萬家文化公司提出要和茅侃侃合作。處於彷徨中的茅侃侃當即做出一個倉促的決定：與萬家文化成立合資公司萬家電競，並出任CEO。

可在他上任後才發現，電競行業發展迅猛，而這幾年一直處於負面情緒中的他根本不知道市場的風雲變幻和風險，導致萬家電競從成立那天起就處於虧損狀態；一年半後，公司負債約4800萬。茅侃侃頂不住如此大的壓力，最終選擇了自殺。

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倘若茅侃侃在做出擔任萬家電競的CEO之前，對電競行業做一個細緻的了解，就能清楚了解是機會還是陷阱，也就能清楚自己該做怎樣的決策。如果不是急於成立萬家電競，他後來也不至於負債過重而崩潰自殺。

按兵不動，靜觀其變

企業身在資本市場中，猶如小舟行進在大海上，處處都暗礁湧動，身為企業的管理者，也就是小舟的掌舵人，如果對密佈的陷阱毫無察覺，就貿然做出前行的決定，則有可能在資本市場這片汪洋大海裏翻沉，就像茅侃侃那樣。但如果像幽默故事中的「漢尼」那樣不做決定，靜觀其變，就不會弄出亂子來。

按兵不動，不是讓你一直不做決策，而是暫時騰出時間來讓你去更充分地做準備工作，為最終做出正確的決策奠定基礎。互聯網時代，訊息不但大爆炸，而且還共享，時機稍縱即逝。管理者想要抓住機會，就要迅速了解市場走向，才能不錯失機會。

區塊鏈技術早在幾年前就在科技領域有所發展，但身為文化領頭羊的出版社的管理者卻一直不敢出版有關這項技術的科普圖書。之所以按兵不動，是因為這項技術從發展那天起就和虛擬貨幣有牽連，並且全世界的國家政策都沒有把區塊鏈技術提到檯面上來講，所以出版社也不能貿然去做這個宣傳。

直到2019年10月下旬，政府給區塊鏈正了名，說此技術是好東西，要正視它並把它落在實處，出版社管理者一下子就明確了方向；於是，馬上尋找相關專業技術人士寫書科普於大眾。出版社管理者的這個決策，就是暫時按兵不動，只等方向明確，此時做出的決策才能保證正確性。

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由此可見，管理者想要做出一個正確決策，在尚不知如何行動前先不要急於做出決定，而是要等到方向明確後再做出決策。

日常應用

怎樣才能確保做出決定前的這個「暫時過渡」的時間更短一些呢？其實並不難，在這裏給大家介紹幾種方法。

1. 號召下屬提供方案

無論管理者考慮得多麼周到，也總有百密一疏的時候；但如果集眾家之長，就不會有疏漏。所以在做決策前，號召下屬參與進來，提供多種方案。你要做的就是把這些方案融會貫通，加以提煉，最終做出最恰當的決策。

2. 多搜集相關訊息

互聯網時代，訊息呈大爆炸式迸發。在這些訊息中尋找你要做決策的相關項目的資料，並去分析和積累足夠多的運作經驗，就能做出正確的決策。

《一書讀透 管理學關鍵詞》（萬里機構授權提供）

書名：《一書讀透 管理學關鍵詞》 作者：夢芝 一線創業者，實戰派管理學者。

【本文獲「萬里機構」授權轉載。】