工作犯錯不知「衰」甚麼？　9個錯誤累積經驗時應避免｜自我管理

在我第一次去實習的時候，很多事情我一直都弄不明白。為甚麼大家表面看起來關係都很好，但私底下他們總是互相吐槽？為甚麼大家總要我小心隔壁的小劉？他明明很nice啊？領導從甚麼時候知道了我要走的？我明明沒有說呀？為甚麼昨天還在和我一起做專案的同事，今天就突然間走掉了？

做一名優秀的「實習生」也是並不是這麼簡單的事情，因為學生時代我們有非常多的「陋習」需要及時去調整和改正。（Shutterstock）

慢慢地，當我工作5年了以後，當我的角色轉換從實習生變成了正式員工，再變成了老闆。我才慢慢懂得了「實習生」這樣一個角色需要承載的事務與定義。

首先，我想先和大家說明「實習生」這樣的角色究竟是為了做些甚麼？如果你還是一名在校大學生，你馬上要去一家公司當實習生了，你究竟是要做些甚麼？「實習生」這樣的崗位其實第一要務不是為了「完成工作」，實習生的主要任務有以下兩個——

1. 學會接受「學生」到「職場人」這兩種不同角色的轉換。

2. 學習你的工作內容，直到成為「正式員工」。

同時「實習生」有以下特權——

1. 學校的任務大於公司的任務，你永遠擁有一個合理的理由：「學校有事」，因此可以無底線，瘋狂地請假，但我個人不建議你這麼做。

2. 工作不開心，你隨時可以走人，並且你在實習生生涯裡的一切工作選擇與切換，並不會對你後續的求職帶來太大的影響。

3. 別人對你的犯錯容忍度極高，因為在他們看來，事實上你甚麼都不懂，你只要負責當一個乖巧懂事的小白兔，不要作死，慢慢學習就行了。

但做一名優秀的「實習生」也是並不是這麼簡單的事情，因為學生時代我們有非常多的「陋習」需要及時去調整和改正。

在這裏，我寫了9個需要注意的地方，如果你剛進入職場，或者馬上要進入職場，請你抽出一點時間，好好看看——

職場切忌碰上的9個錯誤：

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01. 切忌話說得太滿

很多人不太懂，話說得太滿，是一種甚麼概念？其實就是你把某件事情說死了，導致這件事情沒有協商的餘地了。具體是怎麼表現呢？在協商之前就去下結論，沒有回轉空間；比如：

客戶：請問你們這份產品的報價是多少？ 實習生：30萬。

這只會導致兩個結果：

1. 客戶覺得報價高了，不聯繫你了；2. 客戶覺得價格便宜了，成交，你賺少了。

而職場人會怎麼去做呢？

客戶：請問你們這份產品的報價是多少？ 職場人：方便說一下您的預算麼，我們根據不同的預算會給您推薦不同的產品和服務。 客戶：25W。 職場人：好的，我們會和您推薦這樣一套產品……不過我這邊還是建議您再加5萬預算，這樣我們會有更好的服務和產品…… 客戶：我最多只能再加2W預算。 職場人：好的，我和老闆申請一下….. （成交）

你看，有經驗的職場人會讓結論讓別人說出來，然後再根據自己或者公司的立場去協商。

然後基於達成共識的前提去提升自己的利益。

那甚麼是工作中的結論呢？

其實就是三件事情：

1. 工作中專案責任的歸屬；2. 客戶報價的制定；3. 評價一件事情。

記住，這三件事情，誰先說，誰就輸了。

02. 切忌推脫問題

我們從小養成的習慣就是犯錯了之後，第一時間找理由，或者推脫。但實際上，每家公司招募實習生，都會率先估計一個公司的容錯率，以及給實習生的學習時間。

實習生犯錯其實並不可怕，因為實習生的大多數工作其實並不是核心的工作，你的犯錯成本是可控的。所以你犯錯了，不妨大方地承擔。

職場上犯錯是不可避免的，想方設法的推脫，不如先學會「如何認錯」。其實認錯無非要完成這三件事情：

1. 主動認錯；2. 自我懲罰；3. 補救措施。

比如：小紅給客戶發錯資料了，導致客戶的收到的資訊錯誤。那麼小紅應該第一時間找領導承認錯誤，然後給出的自我懲罰是不要當日的工資，補救措施是整理好正確的資料第一時間發給客戶同時給客戶道歉。

記住，犯錯了率先和領導坦白的成本永遠比等被領導發現要來的低得多。

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03. 合作切忌刻意離群，刻意合群

有同學經常問我，要不要主動去融入公司環境。當然要。但不要迎合。甚麼是主動？主動是對邀請的積極參與和回應；甚麼是迎合？迎合是對他人的觀點的曲意逢迎；

比如：同事邀請你參與他們的聚餐和聚會？要不要去？

想要融入，當然去，這是你積極想打入社交圈的表現。但如果同事在你面前背地裏吐槽一個領導的好壞，並且問你對這位領導的意見，你要不要迎合他？如果你很喜歡這個領導，不用迎合他，保持沉默，聽着就行。但你卻可以和另外欣賞這位領導的同事們打好關係。

聽着，職場中的融入只要做到多數人不討厭你，部分人喜歡並且欣賞你即可。所有社交的前提都是堅持一個完整並且真實的自我，讓部分人喜歡即可。而不是為了迎合所有人，去做一個虛假的自己，這樣你會活的很累。堅持自己最重要。

04. 切忌等別人給指導

很多公司會有一個所謂的「職場導師」制度，說你剛進入公司，這位「導師」會幫助你成長。事實上，也就剛進入公司時，這位導師會跟你打個招呼，接下來可能直到你離職他都不會再出現。

和在學校不一樣，在職場中真的沒有人會「義務」指導你。但我也不否認真的會遇到一些特別好的同事或者領導，他們會主動幫助你（比如我們公司），但大多數時候，工作上的學習都是靠你自己的。

怎麼去在職場上學習？

1. 靠模仿

我們總說，觀察別人做事情，有些人心裏是有譜的，甚麼是譜？

你可以認為譜就是心裏有一個表格，有一個進程表，該到甚麼時候，做甚麼事情，就打一個勾。譜，怎麼來，就是觀察，模仿。

舉個例子，去拜訪客戶的時候，需要準備甚麼資料？有甚麼固定的流程？具體要說哪些場面話？

這些東西，我們先去仔細觀察別的同事是怎麼做的，然後收集好之後，是不是都可以做出一個EXCEL表格去記錄一下，下次按照這個表格裏面的步驟去遞推就好了。

2. 換位思考，倒推經驗

你第一次遇到的問題，可能別人早已解決了N次了。其實做任何事情都是一樣，我們總想著去解決一個問題，需要經驗。經驗從哪來呢？其實反過來，我們成為問題本身，找一個人解決掉我們，就能夠獲取到經驗。

比方說，接下來你要去完成客服的任務，處理一個公關問題。那怎麼辦？那你就去別的平臺，成為一個刁難人的客戶，看一下別的客服是怎麼處理的，把他們的話術，語句，全部複製摘抄下來，成為你自己的。

3. 靠「交換」

你會給甚麼樣的人幫助？答案是：幫助過你的。反過來一樣，你得給老同事一些甜頭，人家才會幫你呀。先去「付出」再去「交換」資源，這是我大學就懂得的道理。

你有甚麼資源？「勞動時間」「體力」「金錢」都可以。如果你有技能特長，你可以靠著「特長技能」去付出，然後再去交換資源。比如，我很擅長做PPT，你要我幫忙做PPT，可以，不收錢，那你下次要去客戶要帶着我。如果你沒有麼技能特長，那就付出體力勞動交換也可以。

多幫老同事做做PPT，處理下EXCEL表格，幫忙列印一下資料，幫忙拿個快遞和外賣。別總是認為這些事情是浪費生命，實際上這也是在積累人脈和資源的一個過程。多熱心一點吧，你會很快得到別人幫助作為回報的。

實在不行，花一些小錢，去交換也可以。比如，以請教的姿態請老同事吃一頓飯。給周圍的同事帶一些小零食，點一兩杯奶茶，搞好關係，下次遇到問題就可以去主動詢問了。

職場中的所有幫助，都是基於「價值交換」希望你牢牢記住這句話。

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05. 切忌經驗主義萬歲

我以前是一個很討厭做表格的一個人。我做事情習慣了「遇到一個問題去解決一個問題」以及「個人英雄主義」。所以我做的很多事情都是基於我的過往經驗。直到我手上的事情開始變多、變雜，我開始去讓其他的同事去做事情了，很多問題開始浮現。

第一，同事們擔心犯錯，束手束腳，越擔心，越是犯錯，總是過來不斷的過來請教我，來回的時間成本耗時太大。

第二，錯誤率暴增，不是漏了這個，就是漏了那個，項目進行到一半，經常要停滯去修補問題。

從那個時候起，我發現，無論任何你做起來非常熟手的項目，甚至你覺得你閉着眼睛都能做的項目，你也要做一個SOP（Standard Operating Procedure）表。

把一件事情要執行的標準操作步驟以統一的格式描述出來，然後一個一個地去對照，完成一個打一個勾，一個個查漏補缺。

比如，我們公司每上架課程，就會讓課程運營部門的同事，按照下列表格的要求，一個一個對照完成之後，才算是驗收合格。

06. 切忌多嘴長舌

你相信麼？你在公司裏面說的所有的話，都有可能被老闆聽見。同時，你的言行會一傳十十傳百的具有非常恐怖的蝴蝶效應。

和大家講個故事。王力口今天被開除了，因為他當眾侮辱老闆。但王力口一臉懵逼，我可從來沒有罵過老闆啊？怎麼回事？

同事A通過翻老闆微博，翻出了一張老闆的兩歲時候的照片，然後保存到了手機裏。同事A、B、C和王力口關係很好，他們有一次中午聚餐的時候，A把老闆2歲時候的照片，翻出來給了王力口看。王力口看了之後哈哈大笑，「真像一頭小豬。」C在玩手機沒有留意，就問了B，「王力口說誰像小豬。」B說，「老闆的照片。」

C記住了這件事情，然後他在私底下和同事D、E、F的私底下KTV唱歌的時候，酒過三巡吐槽公司和同事八卦的時候，大呵一聲：

「告訴你們一個秘密，王力口說老闆長得像頭豬！你們可千萬別告訴其他人！」

DEF聽到之後，在各種聚餐場合，分別告訴了同事GHIJKLMN……

「告訴你們一個秘密，王力口說老闆長得像傻逼！你們可千萬別告訴其他人！」

慢慢地，版本就變成了「王力口說老闆是個傻鳥……」「王力口說老闆是縮頭烏龜……」「王力口說老闆是腦殘……」

全公司都知道了，王力口於是也被開除了。

知道遇到這樣的問題怎麼辦麼？答案是：沒辦法，等死吧。諸葛亮從來不擅長包圍之後怎麼辦，而只擅長如何不被包圍。乖乖去下一家公司，牢牢記住以下十二個字：

謹言慎行！謹言慎行！謹言慎行！

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07. 切忌給老闆思考題

彙報領導給做決定的時候，別給領導思考題，請給選擇題。比如，客戶反映公司產品報價超預算了，這個時候該怎麼辦？如果你直接去問老闆：「老闆，客戶反映公司產品報價超預算了，該怎麼辦？」那恭喜你，你就是個傳話筒，你把思考問題這件事情成功地轉交給了老闆。

你只會得到兩個結果。

1. 老闆有點不太爽你，然後要你調低報價和服務標準節省成本。 2.老闆有點不太爽你，然後回覆你他要想想，然後就再也沒有然後了……

為甚麼要給老闆選擇題？

因為老闆真的很忙，你給他一個思考題，他大概率都是沒有時間去做的。而你的答案如果能夠幫助老闆節省思考成本，那你會得到一個快速答覆，會幫助你促進成交。

所以如果是職場老手會怎麼做呢？他會給一個有明顯選擇傾向的選擇題。比如他其實是想完成這筆交易。那麼他會設定一個明顯比較好的答案A，和一個明顯比較一般的答案B，然後同時遞交給老闆，促使老闆選A。

他會這樣問老闆：「老闆，客戶覺得報價有點高，我這邊有兩個方案請您定奪一下：A方案是我們降低10%的報價，然後我們同時也減少10%的服務，雖然營收少了，但是我們成本也低了，利潤率是一樣的。

B方案是我們直接放棄這個客戶。我個人建議A，因為這個客戶背後有非常多的潛在客戶資源，同時他也願意幫助我們對外宣傳。當然，我只是建議，最後還是要老闆您做決定。」

只要老闆不是和那個客戶有仇，閉着眼睛都會選A。實際上老手心理暗搓搓地幫老闆做好選擇了，表面上實際上是等老闆定奪，只是走個形式讓老闆知道罷了。

08. 切忌情緒化

情緒能力控制能力差的人，會容易以自我為中心，無論工作還是生活，只要讓我不爽了，就都一邊去。

這是我最走心的一個建議：如果你想走到一個公司的較高的位置，除了技能之外，你一定要學會控制好自己的情緒。

情緒控制能力的好壞，直接影響着你的抗壓能力，而抗壓能力的好壞，直接影響着你的工作重要程度。請一定要學會，就事論事。

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09. 切忌不接受競爭

問你一個問題：你覺得公司部門之間有競爭，部門之間經常爭吵，你覺得合理嗎？我的答案是，非常合理。一家優秀的公司，一定會存在良性的競爭，甚至優秀的領導者會用競爭來刺激公司的業務增長。

怎麼觀察是否是良性的競爭？看他們吵的是甚麼？如果吵架是基於的是公司業務上的問題，指責對方做事不力或者利益不均，就屬於良性競爭。作為實習生，那就去盡力幫助你的部門拿到競爭優勢。

如果吵架是基於對方個人生活，比如領導a指責領導b長相難看，或者領導b指責領導a身高太矮，那就純粹屬於低質公司。

連領導都學不會對事不對人的低質公司，建議直接走人。

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最後，做個總結，職場新人的9大禁忌，請查收。

1.切忌話說得太滿；2.切忌推脫問題；3.切忌刻意離群，刻意合群4.切忌等別人給指導5.切忌經驗主義萬歲6.切忌多嘴長舌7.切忌給領導思考題8.切忌情緒化9.切忌不接受競爭

希望各位能夠在職場上越走越遠。