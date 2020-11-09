升職上位｜想獲老細信任卻怕誤當擦鞋？　一條問題即讓打工仔加分

美國曾調查超過1萬名行政總裁或主管階級的經理，6成的人都覺得自己沒有能力完成設下的目標，例如迎接公司新挑戰、制定新政策、緊縮預算或遠端工作等。換句話說，即便坐上管理層，主管們依舊煩惱自己能力不足、難以勝任，這時候如果員工能站在主管的角度，提供建議和想法，肯定能在主管的心裏加分。

管理顧問馬克．墨菲（Mark Murphy）在《福布斯》（Forbes）雜誌撰文表示，你可以嘗試問主管這個關鍵問題：

我可以做或改變哪一件事，讓你的工作更加輕鬆呢？

協助主管解決問題，成為他的得力助手。這問題看似基本，卻有 4 個心理效應：

+ 7 + 7 + 7

1. 顯示你的主動性，拉近距離

許多企業主管不習慣即時給予員工反饋，多數時候員工都不知道自己表現得如何；反過來看，員工也不太敢輕易開口跟主管聊天，導致雙方溝通不良。

如果員工可以主動開口提供援助，不僅能向主管表明，你是一個能積極解決問題的人，同時也能拉近彼此距離。

2. 只問一個問題，不給人負擔

問對問題的要訣在於，一次問一個問題就好。試想你走進主管辦公室，帶着一堆問題要來提問，即便你用意良善，但對方已經夠煩惱了，卻還要整理你的問題、替你解惑，只會煩上加煩。

當你今天只問，哪件事你做好了或改變了，就可以幫助主管減輕負擔，想必主管心裏一定會有一個明確答案的。

相關文章：搵工｜老細親力親為講人情味未必好？ 神隱老闆這方面或更強…

+ 22 + 22 + 22

3. 用字感性，營造親切感

若你有意解決主管煩惱，用字卻太嚴肅，如「我可以怎麼幫助你加強你的工作效率」「你有沒有甚麼工作要分給我」，不僅太公事公辦，也可能讓主管誤會你在質疑他工作表現退步，需要你出手幫忙。

問問題目的是在於伸出援手，支持主管，而不是譴責對方工作的能力。

相關文章：「別怕情緒帶進工作！」 即睇5句電影對白學英文兼改善職場EQ！

+ 27 + 27 + 27

4. 藉此試探主管對你的看法

問主管能不能幫上忙，其實是無奈之舉。如果今天主管回答你：「你幫不上忙的。」那就代表你們之間存在更嚴重的問題，很可能你主管不認可你的能力，也可能是他就是一個沒禮貌的人，你該趕快脫離這種不好的人了。

相關文章：【升職上位】上司是否值尊重？ 願認錯不當你是機器用5點判斷

+ 10 + 10 + 10

【本文獲「經理人」授權轉載。】