鞠躬盡瘁換來無情被裁！2025將迎主管崩潰潮　難怪年輕人不愛升職

2025年將面臨「主管崩潰潮」（manager crash）！

好不容易爬升管理階層，卻時常陷入兩難的尷尬窘境 ── 需要安撫要求嚴格的主管，也要平息新進員工的擔憂 ── 成為許多企業中階主管的心聲，而這群人的壓力可能將在2025年來到崩潰邊緣，為何會演變至此？



許多企業中階主管的壓力可能將在2025年來到崩潰邊緣，為何情況會演變至此？（Canva）

這是數位職場健康平台meQuilibrium提出的2025預測之一， 基於多年長期未解的職業倦怠、過度工作和工作情緒支援系統失靈，使得中階管理層的個人健康和績效大幅下滑 ，「就像市場崩盤一樣，我們將看到這群管理者的幸福感、績效以及繼續引領組織進步的能力逐漸下降。」meQuilibrium內容與學習資深副總裁Alanna Fincke在報告中指出。

為何中階主管首當其衝？原因出於這些非高層、但負責監督其他員工的職位，既要平衡上司的期望，同時處理下屬的需求，如此不上不下的「 夾心三文治 」狀態，通常較不容易獲得上級的支持背書。

Fincke強調，不少中階主管長期處於這種尷尬、不滿的情緒，如果忽視對他們的關心，這群人將比下屬承受更高的職業倦怠和離職風險，進而引發組織的連鎖反應。

根據職場評價社群Glassdoor統計調查，今年以來許多企業員工在職場上表現的情緒指數整體低落，中階主管的信心在2月更跌至歷史最低點。「中階管理層經常面臨在資源減少的情況下，必須做更多事情的壓力。」Glassdoor首席經濟師Daniel Zhao說道。

此外，人力資源解決方案團隊UKG在2023年報告顯示，幾乎半數的中階主管表示，過重的職責與壓力造成身心靈精疲力竭，他們可能會選擇在一年內辭職。

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Z世代謝絕管理職！年輕一代將目光轉向自我成長

另一方面，近年各產業掀起的大裁員潮，以中階管理層裁員尤甚，光是2023年就佔了所有裁員職位的三分之一，也讓留下來的員工對公司的前景感到越來越悲觀。

目睹千禧世代中階管理層所面臨的困窘 ── 接下職位鞠躬盡瘁、卻被無情裁員的戲碼 ── 初為社會新鮮人的Z世代，似乎不太熱中追求中階管理職位，他們更傾向成為專注自我的「個人貢獻者」（Individual Contributor）。

今年9月，國際徵才顧問公司Robert Walters調查了3,600名Z世代的未來職涯發展，報告指出，高達72%的Z世代員工寧願以個人貢獻者的角色作為職涯發展，也不願升遷成為中階管理層。「Z世代更喜歡在專案中展現自我，並專注培養自己的品牌和方法，而不是花時間管理他人。」Robert Walters總監露西．比塞特（Lucy Bisset）分析道。

這種趨勢被稱為「有意不擁有權力」（conscious unbossing），換句話說，Z世代並非不去追求成功，只是他們有意識地避開需要管理他人的壓力和責任。

調查指出，有36%的Z世代員工表示，即便未來有可能會擔任主管，但他們也坦承，自己並不真正渴望這樣的職位。這種現象反映出年輕一代高度重視工作與生活的平衡，並且更希望避免中階管理層所帶來的情感和心理負擔。

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不願「朝九晚五」！畢業生更想自己當老闆

「我們這一代人不想從事諮商或銀行工作，甚至不想再成為太空人。」數位產品市場品牌Whop創辦人史蒂文．施瓦茨（Steven Schwartz）在採訪時向《財富》表示。

年僅25歲、身為Z世代一員的施瓦茨，僅13歲就開啟第一份網絡副業，他認為網絡造就Z世代的職業觀念不同於上一世代，不願步入日日「朝九晚五」的老套道路，「他們想做一些自己更在意的事情。」

根據LinkedIn數據，Z世代畢業生中成長第二快的職位頭銜是「創辦人」，顯示愈來愈多年輕人不願在公司為謀高職勾心鬥角，反而想要自己當老闆或影響者（Influencer），為自己的人生負責作主即可。

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【本文獲「數位時代」授權轉載。】