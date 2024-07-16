轉工｜大公司不一定好！遇4狀況或應辭職　前輩能力平庸是其一

你在考慮轉職、跳槽到其他公司嗎？在選擇職涯的分叉路口，一邊是留在知名大企業，另一邊是進入新創小公司，你會怎麼抉擇？



很多年輕上班族，都希望擠進大公司、大集團工作，似乎有了大公司的光環加持，就擁有高人一等的優越感！（Canva）

《我為我工作》的作者崴爺就觀察到，很多年輕上班族，都希望擠進大公司、大集團工作，似乎有了大公司的光環加持，就擁有高人一等的優越感，變得特別厲害！

當然，大企業有大企業的好，小公司有小公司的巧，不過他認為，如果你自認夠厲害，想在職場上大爆發、大躍進，甚至未來想創業，經歷過大公司不妨也到小公司走一遭。 以下 4 件事是他觀察到，大企業比小公司更容易發生的狀況：

1. 前有平庸前輩

亞洲的大公司好像特別重倫理，優秀的年輕員工往往會被卡在資歷深的平庸前輩後面，有功勞是前輩的教導有方，有失誤是你不夠努力，就像是大公司的「潛規則」。這些前輩雖然工作能力平平，但當優秀的後輩竄起、威脅到自己時，他們就會像打地鼠一樣，讓你難出頭。

2. 易有同事暗箭

大公司人多，比起小公司更容易產生口舌是非。如果你真的順利在大公司破格升遷，就要開始當心同事們的暗箭了。「一定是和老闆睡過、很會抱老闆大腿……」這些不實的閒話足以讓你在同儕間變得超級黑，讓你在組織內格格不入。想要繼續待下來，可是要有強大的心臟和抗壓力。

3. 上有空降部隊

大公司的派系多、關係也多，往往會有空降部隊，就正好降落在你頭上。有時候，這些人既不專業更沒能耐，常常搞不清楚狀況，還搶着出鋒頭、佔功勞，錯了還要怪罪下屬做不好。

4. 容易安於現狀、死於現狀

大企業的經營狀況大多較小公司穩定，人們處在安穩的環境下容易陷入安逸、疏於成長和努力。特別是在業績不斷往上的企業裏，更是如此。

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崴爺曾任職國內一家大媒體，經歷過該企業的全盛時期，當時廣告業績不斷創新高，單月業績可以衝破 3 億，當時的業務同仁更說過：「只要坐着，客戶就會自動打電話來下廣告，業績就像是從天上掉下來的！」

公司創立初期，大家每天積極地開發客戶、提案、拉業績。到了全盛時期，自動送上門的生意反而讓大部分同事排斥創新、改變，就怕這些事會打擾自己穩定的生活。當時，每當崴爺想多做些創新改變，總被同單位和其他單位的同事拒絕。

時間過去，崴爺從資料發現閱報率持續衰退，按照這樣的數字推算，5 年後，報紙的閱報率至少會掉 30%。當大部分同事都還活在全國第一的光環下，他已經想像到幾年後，需要面對業績衰退、公司裁員的慘況。

當時身為企畫主管的他，在會議中提出開拓策展活動以增加其他收入的業務，但有些部門的主管卻嗤之以鼻：「辦甚麼展！我們輕鬆賣廣告就好，幹嘛沒事找事！」不死心的他，最後爭取到策展機會，引進近百家的廠商參展，吸引超過 2 萬人次入場。但在籌備活動的期間，他帶着自己部門的同事忙得不可開交，卻換來其他部門的冷眼相待。

這場活動只幫公司賺進近百萬，事後，其他部門的主管還冷嘲熱諷說：「我們只要賣幾張全版廣告就賺到這些錢，自找麻煩、強出頭！」當創新變成了麻煩事，員工因為安逸失去鬥志，就註定不久後的衰敗。而這家公司也在幾年後因為業績衰退，大幅裁員、資遣。

進入一個穩定的大企業，你會不會和他們一樣，覺得舒服過日子就好了？或許不會，但當身邊大部分同事都抱着這樣的心態工作，你能不受影響嗎？這也是不少人在大公司裏失去衝勁的原因。

當然，也不是所有的大企業都如此險惡麻煩，只是人一多、組織一大，就更容易有上述問題。 但要是你待的大公司就有這些狀況，而你再三嘗試也解決不了，崴爺建議就別這麼耗下去了。

良禽擇木而棲，並非要你找棵特別高大的樹，但上面卻已經占滿了各式各樣的怪鳥！找一家有潛力、剛起步的小公司，絕對比待在大公司慢慢熬成婆更聰明。

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