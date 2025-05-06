別再用20多歲思維工作！年過30「5件事」決定你事業能否越走越順

30 歲，已經算是成熟了嗎？



不論是職涯或私人生活，30 歲是許多人的分水嶺，在工作場合，擺脫菜鳥時期的稚嫩，對職業有更清楚的認知，也掌握更多工作與人際技巧。日本招募網站 Recruit 總編輯藤井薰表示，在 20 多歲的時候，通常別無選擇，只能遵守現有規則和上級指示。在這個階段，重視的是在既有工作中「模仿」和「刪減」的能力，盡可能熟悉業務內容、產業知識後，並透過發現問題、微調工作方法，來提高生產力，就會有餘裕接受新挑戰，奠定良好的職涯基礎。

邁入 30 歲，除了磨練個人技能之外，還要能建立團隊，包括能調動多少人員、貨物和資金的能力。不只做主管告訴你的事情，而是試着自己思考和行動，面對營收與利潤、速度與品質等各種因素的衝突，能夠果斷調配資源，帶領團隊完成目標。

已累積一定工作經驗的你，是時候要在事業更上一層樓：（按圖了解）



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簡單來說，不僅要把工作做到滿分，還要能為組織帶來改變。著作超過 10 本書、日本知名講師永松茂久在《30 有成》提到，30 歲要培養的重要能力，包括：

1. 主動呈現自己的成就

30 歲之前，大多數的人還是基層員工，取得重要成就的機會不多，但 30 歲後，可能會擔任專案領導人，如果能主動分享你完成多少成就、累積他人對你的信賴，就能成為升遷、或者跳槽的穩固地基。

2. 爭取公開表達的機會

成為團隊的資深員工後，會需要更密切地與主管互動，或說服主管通過你的提案，需要多多練習表達，因此不管是在甚麼時刻，都要爭取發言機會，因為唯有多練習，才會知道如何把話說得更清楚。

3. 尋覓人生導師

30 歲之後，會遇到不少重大抉擇，譬如要接受升遷、或者跳槽到別間公司，如果有能夠請益的老師，會很有幫助。你需要更積極接觸不同的人，去參與講座、聽演講，或者請他們共進午餐。

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4. 幫忙團隊培養人才

如果你已經是個團隊負責人，能夠讓自己身邊有多少優秀的人才，以及這些人多樂意為你付出一己之力，都會成為他人評價你的要素。人都喜歡為善待自己的人工作，可以主動迎接並感謝新成員的到來，鼓勵他們儘管發問，為團隊培養更多得力助手。

5. 培養解決問題的能力

必須培養從高處、從根本識別問題的能力，譬如公司要數碼轉型，你能否指出這不只攸關技術部門，而是需要跨部門合作，從而創造更大的綜效。盡可能讓自己接觸多元知識，包括貿易、政治、法律、科技等等，因為目前各企業所遇到的挑戰，通常都是多門學問的綜合體，因此要盡可能讓自己具備宏觀的視野。

有人會在 30 歲時當上小主管，邁向管理層，也有人會選擇轉換職涯跑道，重新開始找尋內心的志向。但無論是怎麼樣的工作者，都需要懂得提高自己的市場價值，需要時時與市場接軌。譬如定期在求職網站上，查看職缺訊息，知道自己所擁有的技能，在市場上值多少價碼；如果有想跳槽的職務，也可以藉由徵才訊息的職缺敘述，知道現在需要加強哪些能力。

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