月薪20k買iPhone等同「返幾多日工」？網民自製神器抑制消費衝動

每到半夜就會衝動消費？脆友自製的Chrome程式，把薪資換算成標價幫你一秒冷靜下來！



如果在購物時，把商品的標價都換算成自己的工時，你還買得下去嗎？你是不是每天入睡前就會購物慾大爆發，滑一下購物網站就不小心下單了好幾樣商品，等包裹到了才發現買了超過自己可以負荷的數量，有一位網友製作了一款客製化的「衝動購物抑制器」，能直接在各大電商平台上使用，快一起來看看這款程式是如何運作的吧！

「衝動購物抑制器」使用方法：（按圖了解）



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買完就後悔！當購物變成情緒出口 你真的紓壓了嗎？

隨着科技的日新月異，現代人不需要出門就能在網絡上輕鬆購物，在家裏用手機或平板點一點，商品就能短短幾天內送到家，如此便利的購物方式，讓大眾容易進行衝動消費。

事實上，「衝動購物症狀」在近年來漸漸被認為是心理學上的疾病，台灣心理師劉懿慧曾指出，該症狀源自於衝動控制失調，進而造成人格、壓力與中樞神經系統物質失衡，於是依賴購物行為宣洩情緒，因此須從平衡身心兩方面來處理。當人們的身心開始負荷不了生活中的壓力，就容易藉由某種瘋狂的行動抒發情緒、逃離現實，「購物狂」則是經由無節制的購買，從過程中來減低焦慮、提高自尊，但這樣的愉悅感是相當短暫的，留下的往往只有無限的懊悔。」

因此在衝動購物前，應該先審視是甚麼原因導致你做出該行為，或許你是透過購物來緩解壓力，但最重要的是，這些紓壓方式是否有真正達到緩解壓力的作用，並且是否已經造成了自己或是其他人的困擾。

標價換算成工時 網友自製「衝動購物抑制器」幫你冷靜購物慾

近日，有一位台灣網友製作了一款「衝動購物抑制器」，只要安裝到Chrome擴充功能，便可以在PChome、蝦皮、Momo 等購物平台上使用，輸入自己的薪資後，商品的價格就會自動換算成工時，若你是月薪四萬（台幣，下同）的上班族，購買一台iPhone16需要16天；一台Dyson吹風機需要5.5天；一個Chanel後背包需要200.75天；喜來登餐券需要7小時...，用戶在下單時就能清楚的感受到「血淋淋的刺痛感」，進而減少購物慾望，不過目前該程式只提供網站模式，Chrome擴充功能還在送審中，網友們紛紛表示：

．「這個想法好讚！現在電商幾乎都是手機先決，如果有APP限制手機網購一定很讚」

．「跪求手機版，我都在手機上腦波弱」

．「如果改成備註要加班幾小時，會看起來更恐怖（死不想加班）」

．「真是偉大的發明，我的錢包每個月總是被衝動給控制了，我好需要」



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