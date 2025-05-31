「一種人」不適合買股票！投資「不搞清一事」小心退休金血本無歸

近幾周來，全球股市劇烈震盪，從特朗普再掀關稅戰到市場對美國財政與利率政策的擔憂，使得投資人宛如洗三溫暖般，情緒起伏不定。面對這場不確定性高漲的金融風暴，投資人究竟該如何配置資產，才能穩健應對風險？



根據《CNBC》報道，儘管市場波動劇烈，但對於年輕族群與長期投資人，專家們一致建議：「繼續定期買進股票」。原因無他，若你的投資目標是退休或二、三十年後的大筆支出，眼前的下跌只是一時的震盪，股市的歷史走勢顯示，長期來看依然具備穩定成長的潛力。

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短期資金千萬別碰股票！先問清楚：錢甚麼時候要用？

但如果你是為了短期目標而存錢，如買車、結婚、購屋頭期款等，投資建議就截然不同。晨星（Morningstar）個人理財與退休規劃總監 Christine Benz 表示：「這類短期資金不適合進入股市，否則當你真正需要用錢時，可能正逢市場下跌，導致資產縮水。」

Benz 認為，未來 2～3年內會動用的資金，應該放在風險極低的金融工具中，例如：

1. 高利率儲蓄帳戶（目前利率逾4%）

2. 貨幣市場基金

3. 短期國債型共同基金



這些工具雖然報酬有限，但主打「保本、安全、流動性高」，能有效避免短期資金因市場波動而受損。

中期資金怎麼放？專家建議混搭現金與債券

那麼，如果你的資金目標是 3～5年，甚至10年內要使用，但目前尚未確定具體用途呢？Benz 建議可採用「多元配置法」：

1. 現金

2. 短期債券基金

3. 中期債券基金



隨着時間拉長，風險承受度可稍微提高一點。部分專家也認為，若你的風險耐受度夠，可以小比例投入股票市場，但務必保留調整空間，以防萬一市場突然反轉。

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重點提醒：投資是根據時間軸的「策略選擇」

最後，理財專家 Daniel Honsberger 強調，當你離資金使用日越近（例如0～3年），就越不該把資金暴露在高風險的波動性市場中。

財務顧問 Marcus Holzberg 也補充：「波動性是長期報酬的門票，但對短期資金來說，它卻是風險的代名詞。當你明確知道這筆錢未來幾年就要動用，那最重要的投資策略，就是『保護本金』。」

短期目標（1～2年內）

建議資產配置：100% 現金或等同現金商品

風險說明：避免本金損失為首要

建議產品：高利儲蓄帳戶、貨幣市場基金、短期美國國債基金



中期目標（3～5年內）

建議資產配置：現金 + 短期 & 中期債券混合

風險說明：期 & 中期債券混合 可承擔部分波動但仍需保守

建議產品：短期債券基金、中期債券ETF、部分貨幣基金



中長期目標（5～10年）

建議資產配置：債券為主、少量股票

風險說明：可適度承擔波動並追求增值

建議產品：平衡型基金、股債混合ETF



長期目標（10年以上）

建議資產配置：股票為主、債券為輔

風險說明：承擔較高風險以追求長期成長

建議產品：指數型基金（如S&P500 ETF）、成長型股票基金



投資不是一場豪賭，而是一場與時間賽跑的策略遊戲。清楚掌握你的「資金使用時程表」，才是穩健致富的起點。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：「1種人」不適合買股票！專家揭投資致命錯誤，小心退休金血本無歸】