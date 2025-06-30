網民熱議「10大最易被AI淘汰職業」！並非危言聳聽　第一名超意外

英偉達（Nvidia）創辦人黃仁勳早前再訪台，他預言「自主思考機器人即將誕生」，同時，馬斯克也公開人形機器人Optimus跳舞，網友驚呼：「AI真的要全面取代人類了嗎」？



AI搶工作？創造力才是無法被複製的關鍵

AI發展神速，像客服、收銀、資料輸入這類重複性高、規則明確的工作，越來越多被自動化系統取代。AI做得又快又準，還不會喊累，讓不少人開始焦慮：我會不會也被取代？

但並非所有工作都能被取代，創造力與情感交流仍是人類強項。歌手鄧紫棋近期在Vlog中分享，聽完AI創作的歌曲後直言：「我超有自信我寫得比它更好」，並強調「AI只能學我的創意，永遠慢我一步」，她點出一個重點：真正的優勢，是讓AI追不上你。

那麼，哪些職業最常被點名可能被AI取代？《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，盤點出「容易被AI取代的工作討論度TOP 10」，本排行依據的是網路聲量，並非根據實際被取代的可能性進行排序。

相關文章：AI時代下「7大鐵飯碗行業」夠穩陣！需求高、人工好不怕被淘汰

+ 14

No.10 收銀員、售票員

現在去餐廳點餐、電影院買票，滑幾下螢幕、一句話都不用說，就能輕鬆搞定。沒錯，AI早就默默滲透我們的日常，一不小心，你可能已經「沒跟人類互動」一整天！像收銀、售票這類重複性高的工作，機器不只學得快，還不會喊累、不會抱怨，更不會找錯錢，連效率都比人還高。網友認為在容易被取代工作裏，「翻譯社、客服、產線作業員以及櫃台收銀，第一波無誤」。

像台灣的7-11，最近在國立臺灣海洋大學開幕的「X-STORE 8」，就用上了光學雷達（ LiDAR）與AI智慧貨架技術，顧客只要掃QR Code進店、拿了商品就能走，過程中不需要店員操作，也不必排隊結帳，最快30秒就能完成購物。這樣的變革，不只是「更快」，更是AI正重新定義我們對「服務」的想像。

No.9 店員、服務生

在AI技術加速進化、勞動市場持續缺工的雙重壓力下，企業主的思維也在轉變，與其疲於找人，不如乾脆讓機器上場。從零售到餐飲，「無接觸服務」已不是權宜之計，而是消費者習以為常的新常態。自助點餐、無人收銀、線上客服，這些曾經屬於人力的崗位，正快速被自動化系統接手。

尤其在第一線服務業，缺工問題更為明顯，像千葉、築間、鼎泰豐等餐飲集團，由機器人負責部分帶位、送餐、推銷餐點，還能唱生日快樂歌，既熱情又不會讓人感到壓力或尷尬。不過也有網友認為，機器人雖然吸睛，但實際應用仍有限，「畢竟它就只能送餐，速度還不算快，也不能像一般店員快速達成各種要求」。

相關文章：生成式AI席捲職場！這「15種技能」越見重要 及早掌握保持競爭力

+ 18

No.8 軟件工程師

只要輸入幾句話，AI就能幫你寫程式、除錯，甚至連系統架構都能一手包辦。工程師最擅長的技能，現在AI也做得到，有些人開始擔心飯碗不保。

像是國外有位8歲小女孩，只花45分鐘，就用Cursor AI做出一個會以哈利波特語氣聊天的機器人，速度快到讓大人都自嘆不如，該影片已累積超過274萬觀看，網友表示「比起8歲小孩，我完全自慚不如」、「代表現在學語言程式你不是最頂尖的，可以考慮轉行了」。

No.7 內容編輯、企劃

現在當內容編輯、企劃，最大的對手不是別人，是AI。幾分鐘就能吐出草稿、整理市場資料，效率高得像開掛。行銷企劃、文案輸出，AI一出手，省時又省力，讓不少編輯、企劃人員開始冒冷汗，「企劃文案慘，老闆只要跟AI開會」。

但AI目前還缺少獨特的創意和細膩的判斷力。真正厲害的內容，還是需要人來把關、修飾、賦予靈魂；與其擔心被取代，不如學會如何與AI協作，這已是新時代編輯、企劃不可或缺的能力。

相關文章：哪些職業20年後或將式微消失？ 銀行員、飛機師首當其衝有原因

+ 9

No.6 倉儲、物流人員

倉儲、物流人員長期被認為是最容易被AI取代的職業之一。為了解AI在這個領域的實際能力與限制，編輯實際詢問了Gemini的看法，以下是它的回應：

「身為AI，我能以高效率、高準確性地處理倉儲物流中的大量數據與重複性任務，例如庫存管理、揀貨包裝、路徑優化等，從而顯着提升作業效率並降低人為錯誤。我不受疲勞限制，能持續運作，並透過數據分析優化決策，降低運營成本。」

「在危險或繁瑣的工作中，我更能保障人員安全。儘管我尚不具備人類的臨場應變和複雜判斷能力，但我堅信能與人類協作，在各自的優勢領域發揮所長，共同推動倉儲物流產業的智能化升級。未來，人機協作將是主流。」

No.5 客服

AI聊天機器人具備24小時不間斷回應的能力，能迅速處理多數基礎問題，不但效率高、省人力，情緒穩定、不會吵架或失控，因此客服工作常被點名為最容易被AI取代的職位之一。

其中，因中國美妝品牌《上美股份集團》計劃導入AI工具DeepSeek，傳出將裁撤客服部門95%的員工，只保留5%熟悉AI操作的成員，意外引發討論，並成為網絡聲量高峰。雖然集團澄清並非裁員，而是進行人力結構優化，仍在網絡上引發討論。

對於AI取代客服，有網友認為「將所有問題答案輸入客服絕對可以取代又快又準確」；有網友卻持不同看法，「客服沒辦法處理客人情緒問題」。

相關文章：ChatGPT｜你有追問、提供範例嗎？7大錯誤用法限制AI「發揮潛能」

+ 31

No.4 翻譯員

AI翻譯為甚麼能搶走人類的飯碗？除了效率高、成本低，真正讓人警惕的，是它進步得太快。過去被視為「人腦才能勝任」的語言工作，這幾年也撐不住了。隨着翻譯技術突飛猛進，不少新聞媒體為了搶時效、壓預算，開始讓AI處理初稿內容；連語言學習市場也紛紛導入AI，主打即時翻譯、開口即聊，產品更新一波接一波，讓學語言變得像操作一台機器。

但AI並非萬能。遇到需要文化理解、語境轉換、情緒鋪陳的內容時，AI還是會卡關。比如中文裏一句「你很有勇氣」，翻成英文是鼓勵，翻錯了可能變成冷嘲熱諷！這些「語言的眉角」，目前還是得靠人類來補位。有網友分享，「的確是有很優秀的譯者，但AI可以達到普通水準，在多數場合其實夠了」

No.3 司機

近年不少人投入當司機、外送員，斜槓補貼收入。然而，這類機會未來恐怕難以持久。隨着無人駕駛技術日漸成熟，從自動駕駛計程車到無人貨車正陸續上路，不僅運作成本更低、效率更高，也將對現有司機與外送員工作帶來實際衝擊。

根據數據顯示，不少討論都來自中國百度旗下自動駕駛計程車《蘿蔔快跑》的話題，帶起一波網絡聲量高峰。《蘿蔔快跑》在武漢已全面營運，部署超過500輛車、24小時無間斷服務，覆蓋全市三分之一地區、觸及人口達700萬人。無司機人力成本優勢，《蘿蔔快跑》打出超低運價搶市，已對當地傳統計程車產業造成明顯壓力。

有台灣網友留言：「台灣會不會改無人計程車發現交通變好了」、「台灣甚麼時候有自己的蘿蔔快跑，想搭無人自動駕駛計程車」；也有人為此感到擔憂，認為「蘿蔔快跑這種模式最大的受害者，是本來就位於就業市場中最脆弱的一群人」。

相關文章：用得AI多會蠢？微軟：白領正喪失獨立思考能力！3招保持思考活力

+ 10

No.2 記者

在AI時代，記者正成為最可能被取代的白領職業之一。從即時快訊、財報摘要到體育賽事報導，AI生成內容的速度與準確度，已能滿足多數標準化新聞需求。不少媒體如美聯社、《衛報》早已導入自動化工具，取代基礎編採人力。

在成本與效率雙重壓力下，初階記者、夜班快訊編輯首當其衝。雖然AI仍難取代深度採訪與人文判斷，但不懂AI、不善用工具的記者，未來恐怕更難站穩腳步。網友表示：「文筆不好的記者被取代的機率極高」、「不只是文筆的問題...AI一秒鐘可以發好幾篇文章」、「AI記者炒新聞難度應該比較低」。

No.1 醫護人員

許多人可能想不到，在網絡上討論度最高、被認為可能被AI取代的職業，竟然是醫護人員。這項預測來自微軟創辦人比爾・蓋茨的驚人發言，並在網絡上掀起一波熱烈討論。

他曾在NBC《今夜脫口秀》（The Tonight Show）中表示，未來十年內，AI 將在「大多數事情」上取代人類，就連醫生也難以倖免。原因在於，AI不只能快速整合龐大的醫學知識，還能提供更全面且精準的診斷，在初級照護領域表現甚至優於人類，有望解決醫療資源不足的長期困境。比爾・蓋茨形容，這將開啟「自由智慧」時代，AI勢必深度參與包括診斷、藥物研發等醫療核心環節，該話題僅3月28日當天，就有572筆討論，創下聲量高峰。

而馬斯克也曾在今年4月28日於X平台（前身為 Twitter）發文指出，未來五年內，機器人將在技術上勝過最出色的外科醫生。

不過，這些預測也引來不少網友質疑與反諷，「開刀的時候，比爾敢讓AI動手嗎？」「前提是電力要多到不值錢，還得接近永動才行。」

（DailyView網路溫度計授權使用）

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年05月09日至2025年05月08日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



延伸閱讀：

生成式AI在職場運用翻倍！十大必備AI工具排行榜揭曉 提升效率的最佳幫手

我要的不只是薪水！社會新鮮人求職最在意的十大因素

他們的辛苦值得所有人感謝！春節值班十大行業揭曉

【本文由「網路溫度計DailyView」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】