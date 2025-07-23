出色的演講該怎準備？5招幫你帶起氣氛「這樣做」不怕台下零反應

你可能曾經試過演講，又或者將要演講。有些人很懂得帶動全場氣氛；又有些人總是令觀眾感到沉悶。今天半宅職薯就和大家分享幾個招式，幫你做出一個精彩的演講。



先設定心態

有些人演講前會很緊張，覺得無數對眼睛望着自己，渾身不自在。

我想分享我中學時參加中樂團公開表演前的一件小事，當時老師說：「其實台下沒有多少人在看你表演的，有些人在看報紙，有些人在打瞌睡，有些人在教仔……所以大家放鬆一點就可以！」

對的，對於你來說，這次演講是一件很特別的事情，但對於絕大部分觀眾來說，這是平常不過的活動，聽完之後大多數是過眼雲煙，水過鴨背，能夠記得你，你已經是很成功了。所以，確實沒有必要緊張。

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演講前的溝通

每次演講，我都會早 15 分鐘到場，一方面測試器材，而更重要的，就是走進觀眾席，和幾位觀眾聊一聊天，問他們是甚麼原因驅使他出席，感謝他們預早時間到達。

別小看這幾句閒聊，當他們和你有了一對一的接觸，他們在你演講過程中留心甚至支持你的機會便會大增，因為你和他們之間已經有了些微交情。

至於應該找誰聊天呢？通常坐在觀眾席最前幾行的觀眾都比較積極開放，找他們準沒錯。

另一方面，你在演講期間一定會有一些問題問觀眾，嘗試製造互動。但實情是，大多數觀眾都很保守，不是絕對有信心答案正確也不會出聲。

所以在演講之前，你可以自然地把那些答案告訴幾位觀眾，到了你正式演講時候，他們自然會踴躍又積極地回答你的問題。

演講開始時

每一個演講的開始，你都必須清楚表達出，這次演講的內容和觀眾有甚麼關係。

你可以簡單直接的說出來，也可以借助大家都曾經有的經歷體驗，帶出這次演講與觀眾的相關性，以及對他們的益處。

例如你今次的演講主題是和客戶溝通，你便可以說：「大家回想一下，有多少次客人的讚賞或者投訴，是源於溝通過程的呢？無論你是希望得到上司賞識，還是減少麻煩，提升和客人溝通的技巧，都可以幫助到你。」

舉出有共鳴例子

普通的例子，能夠令觀眾更具體地了解內容和應用方法；有共鳴的例子，能夠帶起觀眾情緒，更加深刻地記得你的論點。

例如你的演講是關於銷售，你可以刻意勾起觀眾曾經有的情緒感受：「你還記不記得上一次差不多要達成一次大額成交的感受呢？是不是心情有點緊張，心跳加快，甚至手心冒汗呢？」

情緒是貫通演講者和觀眾的一道橋樑，若果你能夠讓他們感受到情緒，他們自然和你連成一線。

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演講總結

大多數的演講都會用一兩頁投影片作為總結，其實主要的作用不單是令觀眾印象更加深刻，更加是教導觀眾離開演講廳之後，怎樣向其他人介紹你的演講。所以演講總結這一環是不可或缺。

問答環節

很多演講者都會覺得問答環節很具挑戰性，於是作出非常充分的準備，備戰每一個可能的問題。

如果你的演講是資訊性，有絕對的答案，你不懂得回答，就誠實說要回去找資料。

但如果你的演講屬於經驗分享等沒有絕對通用答案的話，當你遇到不懂答的問題，你可以把問題轉移給全場其他觀眾，說：「這個問題問得很好，各位觀眾覺得應該怎樣答呢？」

越是大型的演講，越多觀眾會請纓幫你解答。但要是這問題難得鴉雀無聲呢？那麼你不懂答也是正常不過。你之後便可以順勢總結說：「你的問題確是很高深，全場的高手也解答不到，或許大家可以回去慢慢思考，日後有機會再討論呢！」

結語

其實演講是一項表演，即使是內容正式的演講，某程度也是棟篤笑的嚴肅版。你不單要傳遞你的資訊，更加要感染觀眾相信你的資訊，植入他們的心中。學習混合資訊與情緒，會是鍛鍊演講技巧的一個切入點。