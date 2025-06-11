吃虧在明處！職場4件事「明蝕底暗着數」早15分鐘返公司除笨有精

你害怕在職場上吃虧嗎？有一句說話「吃虧在明處」，就是指吃虧要讓人知道。今天半宅職薯就和大家分享幾個「明蝕底暗着數」的例子。



早15分鐘回到公司

你可能會想：為甚麼我要「蝕底」給公司呢？早上多睡15分鐘不是更好嗎？

但你試從另一個角度想：晚上下班時間後，被迫超時工作30分鐘和45分鐘都沒有人留意得到分別。但如果你早上早15分鐘回到公司呢 ？那麼便全公司都留意到你的額外付出。

早回公司是主動，超時工作是被迫。主動「蝕底」些少，換來晚上即使準時下班，別人仍然覺得你勤力的好印象，這不是很「着數」嗎？

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請纓充當工作項目代表

公司一定會有一些項目需要集體創作，而責任最大的同事，通常就是負責整合並向老細匯報的人，而老細聽完報告之後通常又會給予後續指示，負責匯報的人便再肩負更多責任，確實是很「蝕底」。

但如果你對事業有期望，希望迅速累積工作經驗準備日後上位的話，這些額外的工作，不但可以訓練你的組織能力和匯報技巧，而且日後當老細要提拔人上位的話，自然便會想起你。

別以為那些躲在背後的人很輕鬆，其實他們上班都要擔驚受怕，擔心老細揭穿他們的無能和懶惰，也是一種情緒和壓力上的付出。反正都要付出，光明正大的負責匯報以換來好印象，這不是很「着數」嗎？

幫大老細處理私人事情

免費的事情永遠是最貴的，所以除非是私人秘書，我一向不喜歡吩咐下屬做私人事情，因為我清楚知道，我總有一日要還，而且還更多。

但很多大老細卻會貪圖方便，叫員工幫忙處理私人事情。你可能會想：工作範疇並不包括私人事情，這樣幫大老細不是很「蝕底」嗎？

其實不然，你幫得越多，知道大老細的私事便越多，當累積到一個點，他不得不在其他方面回饋你一些「着數」作為酬謝。因為世界上最不能得罪的人，就是清楚知道他私事的人。

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主動安排團體活動

你會發現職場中有很多人願意主動安排團體活動：公司飯局或旅行等；又或者出任一些校友會的幹事主席。擔當這些無酬又繁複的工作，確實看似很「蝕底」。

但人脈永遠是寶貴的無形資產，你憑藉活動搞手的名義，可以接觸廣泛的人，從而建立自己的人脈。再者，大部分人對於義務工作者的要求並不很高，所以只要付出一點，便可以換來掌聲。

人脈是會好像雪球般越滾越大的，當你識得人多，便會有更多人主動靠近你。日子久了，你便無中生有的建立出屬於自己的人脈圈，這不是很「着數」嗎？

結語

上面所舉的例子，共通點是無需付出實際物質，只需承擔更多的責任和付出時間，便可以換來更大的回報。免費的東西永遠最貴，而你卻可以無中生有自製免費的付出，以換來他日理想的回報。

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