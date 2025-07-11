是「打擊士氣」與「啟發思考」的分別！5句提問看你管理能力高低

「為甚麼專案進度又落後了？」「為甚麼本季表現下滑？」在檢討會議上，主管企圖運用提問，釐清團隊未達標的原因。可惜這種問話方式聽在部屬耳裏，就像是興師問罪！這不僅讓團隊心情大受影響，還營造出一種「誰回答就要誰來承擔」的氣氛，當然沒有人願意深入思考，提出解決方案。



美國著名的溝通大師卡內基早在 80 年前，就曾在《如何贏得友誼及影響他人》中寫道：

高效率的領導者懂得如何問問題，而不是忙着下指令。

他所謂的「問問題」，是指懂得提出「具有啟發性的問題（empowering question）」，幫助部屬整理思緒、激發創意，指引出工作的新方向。當團隊成員循着問題，逐一爬梳可行的做法，自行推導出一套改善之道，就會基於「這是我想出來的！」而更有動機和意願去執行。

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第一招：別怕太囉唆，就是要問出細節

（X）「這個做法可行嗎？」

（O）「可以詳細解釋一遍你的做法嗎？」

所謂有啟發性的問題，就是讓答案不要只有 Yes 或是 No，而是讓回答者有更多的發揮空間。與其只關心最終的結果，不如換一種問法，讓員工覺得被重視、被關心，也能夠更具體的瞭解過程。

第二招：別怕太濫情，力搏感情就對了

（X）「這個月的目標金額達成了沒？」

（O）「這個月的工作狀況一切都還好嗎？」

這樣的問題方式會大大改變員工對主管的看法。大部份的人都吃軟不吃硬，因此略施一點溫情攻勢，總比一開始就負面指責來得好。這種有助於改善互動關係的問題，能夠讓你換一種方式監督進度，而且不會聽起來過於冷漠、頤指氣使。

第三招：別怕太犀利，你需要懂得思考的人才

（X）「要繼續採用這個策略嗎？」

（O）「繼續採用這個策略的話，你預測本季的結果大概會如何？」

想要讓員工更有想法、更勇於走出創新的道路？這一招最適合！批判性思考往往是最需要被激發的。今日不經意的一個小問題，說不定能夠成為明日偉大想法背後的推手。

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第四招：別怕太挑剔，多拋假設問題沒壞處

（X）「這一次要採用A方案還是B方案好？」

（O）「為甚麼我們總是採用A方案或是B方案？這真的已經是最好的方法了嗎？」

在拋出問題前，不要太過於劃地自限。很多時候，只差再往前那麼一步，就能藉助眾人的腦力激盪，殺出從未想過的第三條路。

第五招：別怕太巴結，借重他人經驗是上策

（X）「在這件事上，你有甚麼看法？」

（O）「根據你過去在這方面的經驗，你認為怎麼做比較好？」

不必多慮對方會覺得這是奉承話、場面話！人人都有好為人師的特質，當領導者展現出對經驗的看重，自然會讓回答者能夠更有把握地分享所知所見。

bonus：別怕太費工，多想一下失敗原因為未來做準備

（O）「你們覺得為甚麼這個方案會成功／失敗？關鍵點何在？」

在一次巨大的成功／失敗後，不要忙着狂歡／傷心，先提出一個能夠讓大家重新思考的問題，讓員工有時間靜下心來找出癥結點吧！透過詳細的辯證找出成功或者失敗的理由，能夠幫助團隊催生出新一波成功浪潮，也會更謹慎避免重蹈覆轍。

期待員工擁有解決問題的能力？那就做個狂問問題的領導者吧！當你勇於對員工拋出一個又一個的問題時，促使大家天天思考，就能逐漸培養出「擁抱問題、解決問題」的良性職場文化。

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