「我講你做」這一套已過時！學懂怎「預設與期望」年輕人才聽你講

舊一代的領導方式，是「如何有效指令下屬工作」，但在今時今日，已經有點不合時宜。今天半宅職薯就和大家分享如何不行駛職權也能令下屬做出成果，讓一眾管理新手輕易帶領團隊。



指令式領導的缺點

有一些管理新手，誤以為領導就是給予硬性的指令，要下屬完全跟從。但當你代入下屬角度，你自然會感到那種非完成不可的壓力，甚至質疑為甚麼要順從你的期望。

當下屬既受到壓力，又覺得自己正在為他人辦事而不是為自己辦事的話，成就感自然大減，而反映在較低的工作表現上。

相關文章：上司最怕這種人！缺乏安全感、不肯變的同事 嘴邊常掛着這7句話

+ 12

以「預設」配合表達「期望」

與其給予硬性的指令，倒不如給予帶點靈活度的「期望」；而「期望」，又不必硬繃繃的說出來，可以透過「預設」婉轉地表達，令大家都有一個轉彎空間，甚至超出期望的可能。

例如你可以對下屬說：「大部分同事都可以在一個星期左右輕鬆地完成這類工作」

「預設」：其他人做到，這位下屬也有能力做到；

「期望」：一個星期左右完成。



假設這位下屬在執行期間遇到困難，又或者因其他事太忙而無法在一個星期完成，他也沒有違反你的「指令」，只是溫和的達不到你的「期望」，大家都有一個下台階。

又例如：「我完成這緊急的工作之後都不會逗留在公司太久」

「預設」：完成這工作十分重要；

「期望」：完成工作後才離開公司。



相比硬性規定 OT，這說法更易令人接受，而且萬一有某位下屬家裏真的有急事要即時離開的話，他也較易開口提出。

又例如：「幾個月之後，你便會發覺這些工作很快便能完成」

「預設」：這位下屬一定會進步；

「期望」：在幾個月之內提升工作效率。



當這位下屬真的能夠在幾個月內提升效率，你作為上司的，便可以讚他聰明醒目，讓他感到滿足感；要是下屬只有些微進步，也不至於違反你的指令，避免尷尬局面。

結語

除非情況非常緊急又關鍵，否則硬繃繃的指令，容易造成不能成功執行時的尷尬局面，上司下屬也難以下台。

如果以較溫和的「預設」和「期望」提出要求，下屬不單有更大的彈性，也有機會得到超出期望的成功感和讚賞，上司下屬都獲益。

【延伸閱讀，更多評價老細能力建議】



搵工｜老細親力親為講人情味未必好？ 神隱老闆這方面或更強…

+ 23

年紀大年資深不代表甚麼！處事有6項特質 才能證明他是否夠成熟