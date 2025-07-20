消費前更會三思！年輕人「善待自己稅」爆紅　特殊方式輕鬆儲錢

近期國外社交平台上掀起一股理財風潮，不少年輕人用「善待自己稅」（Treat Yourself Tax）來存錢。這個看似玩笑的概念，不只幫人減少衝動購物，還能增加存款量。



據《紐約郵報》（New York Post）報道，所謂的「善待自己稅」並不是真的繳稅給政府，而是一種新的理財方式。這種理財方法建議，每次買非必要的東西時，就要存相同金額的錢到儲蓄帳戶。假設花了40元港幣買冰拿鐵，就要馬上存40元到帳戶裏；如果花27000元港幣買名牌手袋，就也得「自課稅」存下27000元。

財務規劃師范德霍（Nadia Vanderhall）指出，這種做法不像傳統的預算管理法，給人較少的壓力，也更容易持續。不僅如此，當人們在決定是否花錢時，也能因此反思是否真的有必要做出這項支出。范德霍說，這讓年輕人在不小心「手滑」購物前，可以先想想自己到底是真的需要這項物品，還是為了緩解壓力等其他原因花錢。

這波風潮也延伸出其他儲蓄技巧，包含「截圖冷靜法」──把想買的東西截圖存下來，過幾天再決定要不要下單；還有「1%法則」──如果購買的非必要物品價格超過年收入的1%，就必須花至少24小時深思熟慮後再買。

范德霍說，這些理財方式既能減少不必要花費，也不會剝奪生活樂趣，不只讓存錢變得容易，更讓人存得開心。

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