是否財務自由「與金額無關」！55歲日男手執500萬退休　5年後知錯

日本一名55歲上班族辛苦工作30年，年收約800萬日圓（約港幣44萬元），沒有房貸。父親過世之際，他發現自己繼承一筆高達1億日圓（約港幣550萬元）的遺產，認為自此不用為錢煩惱，辦理提早退休。豈料只過了5年，他就驚覺錢不夠用，再次開始為家計苦惱。



《THE GOLD ONLINE》報道，55歲男子田代浩二（化名）與妻子和就讀大學的女兒住在東京。他在銀行兢兢業業工作30年，年收約800萬日圓，房貸已經繳清。他的老家是當地地主，父親過世後，田代的哥哥繼承所有不動產。田代則獲得相當於哥哥繼承份額的現金。即便扣掉遺產稅仍高達約1億日元。

獲得巨額遺產後，田代失去對工作的熱情。儘管女兒還沒有自立，他依然決定拒絕上司的慰留，提早退休，把時間花費在高爾夫和旅行上。他透露，看到健康的父親驟逝，讓他決定要盡情享受人生。他開始頻繁出國旅行，或在日本國內住豪華酒店。他也幫將從大學畢業的女兒負擔畢業旅行費用。豈料只過了幾年，他發現存摺上的數字大幅減少，終於開始面對現實。

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許多日本人認為只要擁有1億日圓，就不用擔心老後生活。然而，從田代的情況來看，這筆錢顯然不夠用。他在55歲退休後，還需要支付女兒的教育費。直到65歲開始領取年金的這段時間，需要靠儲蓄來支撐。即使是簡單計算，每月生活費30萬日圓（約港幣1萬6千元），一年就是360萬日圓（約81萬元新台幣），10年下來就會耗掉3600萬日圓（約8港幣19萬6千元）。

此外，田代退休後，原本公司負擔的健康保險都需要自己承擔。再加上日本國民健康保險的保費，是根據前一年的所得計算，剛退休時保費可能會很高。特別是在退休的下一年度，這種影響會更明顯。

由於長期在銀行工作，田代對自己的金融知識具有自信。在證券公司的建議下，他將部分資金投入到投資信託中，但因市場波動導致損失，資金縮水數百萬日圓。擁有1億日圓的安全感，讓田代不知不覺失去對金錢的敏感度。

田代後悔地表示「如果當初能有計劃地使用那筆錢，現在就不用為老後生活擔心了」。過了5年奢侈生活後，他和家人必須再次錙銖必較，60歲的他也打算開始找工作。

報道指出，從田代的例子來看，可以得知「與金額大小無關，資金的使用方式才能改變未來」。人們往往以為有錢就能獲得自由，但真正的自由是指「經濟上可持續的狀態」。當獲得資產時，更需要從長期角度進行資產管理。無論是辛苦賺來的錢還是意外之財，它們的價值並無不同。資產的形成不僅僅是存錢，「使用方法」才是最重要的。

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