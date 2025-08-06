ChatGPT又用虛構答案敷衍你？即學「5種指令技巧」提升回應準確度

生成式 AI 工具 ChatGPT 在各類工作的應用中愈來愈普及，但回應品質時常令人感到參差不齊。部分使用者表示，即使不斷修改提示詞，結果仍然落入「重新生成」與「重新提問」的循環之中。根據《福布斯》（Forbes）觀察，提問方式對於回應品質有決定性影響。以下整理出 5 種提示詞（prompt）的設計技巧，協助使用者更清晰表達需求，進而改善 ChatGPT 的回應準確度與整體品質。



提示詞技巧 1：讓 ChatGPT 自我評分，提升內容品質的一致性

許多使用者習慣直接採用 AI 的初步回答，但若缺乏明確的評估標準，就難以判斷內容是否具備理想品質。為此，可透過「自我評分」的方式，要求 ChatGPT 根據明確標準檢視其回應內容，並針對不足處進行說明與修正。建議評分項目可涵蓋正確性、完整性、相關性、清晰度與實用性。

範例：

「請根據以下 5 項標準：正確性、完整性、相關性、清晰度、實用性，為你的回答評分 1～10 分。針對任何低於 8 分的項目，說明遺漏了甚麼，並提供一個得分會更高的改進版本。」



這樣的設定將有助於拉高回應品質的最低門檻，避免模糊或敷衍的內容產出。

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提示詞技巧 2：要求解釋推理過程，避免錯誤結論或虛構內容

當 ChatGPT 回應問題時，若缺乏推理說明，使用者將難以判斷其結論的可靠性。透過指令要求 AI 詳細說明每個觀點的推論基礎，包括資料依據與假設前提，有助於過濾錯誤或無依據的敘述，降低 AI 出現「幻覺」（hallucination）的機率。

範例：

「請針對你回答中的每個重點，說明推論過程，包括你所依據的資料、你做出的假設，以及哪些地方可能有爭議或不確定性。」



這類結構化的要求方式，能使 ChatGPT 的回應內容更具透明度與邏輯性。

提示詞技巧 3：請求補足細節，讓 AI 更精準理解任務

ChatGPT 無法預知使用者未說出口的需求，而模糊的問題往往會導致偏離目標的回應。為此，使用者可在指令中要求 AI 指出資訊缺口，並主動提出追問，以利後續產出更貼合實際需求的內容。

範例：

「在回答之前，請先告訴我這個問題中還缺了哪些重要資訊，並向我提出 2～3 個關鍵問題，以便更精確掌握我的需求。請等待我回覆後再繼續回答。」



這種方式可幫助使用者補齊問題中的盲點，使對話更具針對性。

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提示詞技巧 4：協助指出盲點，拓展原始問題的觀點範圍

使用者在提問時常因既定立場而忽略其他觀點。若能要求 ChatGPT 提出對立觀點，或指出問題中被遺漏的層面，將有助於釐清思考盲區，提升對問題的整體理解與處理深度。

範例：

「請幫我檢視這個問題中，我可能忽略的觀點。若是持不同意見者，他們會怎麼反駁？這個領域的專家可能還會提出哪些我未想到的關鍵問題？」



以這種方式讓 AI 扮演「思考夥伴」角色，引導使用者拓展問題視野。

提示詞技巧 5：模擬專家角色，提升回應深度與見解層次

有時候，ChatGPT 的回答偏向基礎或通用內容，無法滿足進階需求。此時可在指令中要求 AI 以具備高階專業能力的角色進行回應，並先列出一份「優秀回答」應包含的重點，再根據使用者的問題做出細緻回答。

範例：

「請以該領域排名前 1% 的專家身份作答。請先列出一個優秀回答應該包含哪些要素，接著再針對我的問題提供具有深度與專業見解的建議，並補充可能存在的常見誤區或進階策略。」



這樣的設計能引導 ChatGPT 提供超越表層的分析，接近專業顧問的回應品質。

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