ChatGPT回應交行貨？按下「再生成」前先掌握「個人化發問」技巧

當你發現 ChatGPT 的回答不符合期待時，試着將它想像成一位剛入職的實習生。當這名實習生完成某件事的結果不符合你的預期，你會只跟他說「重做」，而不給予進一步指導嗎？通常不會。你會為實習生分析問題所在，並給出具體的改進方向。



同樣地，當 ChatGPT 的回答不夠理想時，最好的方法是反思自己的指令是否清晰、具體，然後逐步優化，而非直接按下「再生成」按鈕。

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專家提供以下幾個步驟來改善與 ChatGPT 之間的對話：首先，檢視初次的指令是否含糊不清，例如過於冗長或缺乏明確要求；其次，分析 ChatGPT 回應中不符合需求的部分，可能是結構不佳或是語氣問題，將這些事項的具體需求納入後續的指令當中。最重要的是，學會耐心溝通，逐步引導 AI 生成符合需求的答案。

舉例來說，如果要求 ChatGPT 協助撰寫一份簡單扼要的報告，但 ChatGPT 生成的內容過於繁瑣。這時候可以在提示詞中明確表示「請以條列式摘要重點，控制在 100 字內」，並補充指令如「不需加入背景描述」。越精準的提示，越有助於 ChatGPT 提供符合需求的回應。

從基礎到進階！掌握下指令的關鍵技巧

「指令」是提升 ChatGPT 生成品質的核心，基礎技巧包含清晰表達需求、避免模糊措辭，以及為 AI 提供具體的目標。完整的上下文有助於獲得更精確地回答，例如「列出五個適合忙碌上班族的簡易晚餐食譜，每個食譜包含 100 字描述」，遠比籠統要求 ChatGPT「提供食譜」更能得到精準結果。

進階技巧則是明確定義角色與目標。例如，用戶可以要求 ChatGPT 扮演一位「具有十年經驗的地產經紀人」，並明確表示受眾是「剛進入市場的新手買家」，角色扮演能讓 AI 更貼近場景及使用者的需求。讓 ChatGPT 能以專家的角度回答，而非生成通用的答案。

同時，在指令中限定與排除範圍也很重要，例如：「請列出五個家庭友好的社區，但不要包括靠近機場的地區。」排除範圍可以避免結果提及某些特定類別。這種方法能預防 ChatGPT 生成無關的回應，提升回答的相關性。

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獲得「個性化」的回應！如何利用 ChatGPT 的自訂指令功能？

「自訂指令」功能是 ChatGPT 最新的突破之一，特別針對付費用戶推出。這項功能可讓使用者向 ChatGPT 提供關於自身的背景資訊與期望，包含職業背景、喜好以及目標等，讓 ChatGPT 的回答更加貼合需求。同時也能設定回應偏好，如正式或非正式語氣、細節程度等，能有效提高回答的相關性和品質。

透過填寫「您希望 ChatGPT 知道關於您的哪些資訊？」和「您希望 ChatGPT 如何回應？」兩個欄位，用戶能設定語調、內容深度與互動風格。具體來說，填寫「您希望 ChatGPT 知道關於您的哪些資訊？」欄位時，可以描述自身的職業背景、興趣和目標；在「您希望 ChatGPT 如何回應？」欄位中，可以設定語氣（例如正式或友好）、回應長度以及是否附帶建議等。這項功能可以讓 ChatGPT 生成的內容更加專業與個性化。

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