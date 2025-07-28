內地保安提早1小時站崗猝死！冷血公司竟「一原因」不承認屬工傷

中國日前發生一起離譜事件，一名保安提早上班，不料卻突然失去意識、陷入昏迷，緊急送醫搶救不治身亡。面對員工上班身亡消息，保安公司認為，因死者是自己提前上班，不是表定的上班時間，所以不算工傷範圍內，令家屬悲痛不已，同時引起社會關注。



根據中國媒體《上游新聞》報導，這起事件於7月15日晚間7時許發生在西安，死者為一名50歲的保安，事發當日他提前一小時上班，沒想到疑似「熱死」在崗位上，送醫搶救後宣告不治。保安家屬得知消息後，崩潰表示，當日西安面臨超過40度的高溫，保安亭和宿舍都沒有安裝冷氣，上下舖最少同住了十幾人，且光線昏暗。

報導中提到，令當地社會憤怒的是，保安公司事後竟辯稱，死者為自行提前上班，並非在上班時間猝死，「我們是8點上班，你提前到我們保安亭了，不算工傷」。另據《極目新聞》報導，保安家屬透露，確切死因為急性心肌梗塞，但保安公司僅願意提供人道主義賠償。

事件曝光於微博瘋傳，網友紛紛為死者打抱不平：

「上下班途中都算工傷，提前一小時怎不算了，這公司吃相不要太難看」

「告！這公司必須賠」

「這說的是人話嗎」

「保安亭沒冷氣真的太熱了，像在烤箱裡」

「遲到扣錢，早到又扯不算公傷」



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