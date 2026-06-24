方大辦首屆人力資源論壇　探討AI浪潮下Z世代人才培育

人工智能（AI）技術迅速發展，正重塑企業運作模式及人才需求。聖方濟各大學（方大）周二（23日）舉行首屆人力資源論壇，匯聚學界、業界及人力資源專業人士，共同探討AI時代下的人才培育方向，以及Z世代對未來職場的新期望。



方大辦首屆人力資源論壇。(方大提供圖片)

論壇以「人本智能．育才未來」為主題，分別圍繞AI時代下Z世代的職場期望及建立產學合作人才庫等議題作討論。方大產學合作辦公室主管郭美德在論壇上表示，Z世代對工作的期望更趨多元，他們尤其關注持續學習、工作意義，以及企業文化是否與個人價值契合。她說， Z世代認為AI是配合工作發展的工具，而非取代他們地位的產物。

方大校長張仁良表示，方大作為應用科學大學的先驅，將繼續配合社會發展和人才需求，推動產學共生，培育知識與技能並重的人才。(方大提供圖片)

香港人力資源管理學會會長蔡靖民則指出，產學合作將成為未來人才發展的重要趨勢。他建議借鑑海外經驗，由企業需求主導大學課程設計，令畢業生能力更貼近市場需要。同時，企業亦需因應AI發展趨勢，持續為員工提供技能提升及再培訓機會，擁抱急速的時代脈膊。

活動邀請香港資訊科技聯會榮譽會長方保僑擔任主題演講嘉賓，分享以人為本的AI人才發展策略，探討企業如何在科技急速演進下，更有效培育及管理人才。(方大提供圖片)

獲邀擔任主論嘉賓的香港資訊科技聯會榮譽會長方保僑表示，人工智能正在改變工作模式，但人才培育始終要以人為本。企業除了提升科技應用能力，亦要幫助人才培養靈活應變的能力，帶領團隊適應AI時代的變化。

方大表示，是次論壇不僅促進學界與業界就未來人才培育交流意見，亦進一步深化方大與業界的聯繫。(方大提供圖片)

方大校長張仁良致辭時表示，隨着人工智能快速發展，企業對人才能力的要求不斷轉變，學界與業界更需要攜手合作，培育符合未來發展需要的人才。他指出，方大作為應用科學大學先驅，將繼續配合社會及產業發展需求，推動產學共生，培育兼具知識與實務技能的人才，協助學生將科技與專業知識結合，提升未來競爭力。