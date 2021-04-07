創業｜做老闆遲到早退蛇王「冇王管」？　人前輕鬆其實全天無休…

撰文： 半宅職薯 最後更新日期： 2021-04-07 15:00

我記得曾經在一個悠閒的下午，在咖啡店內見到一個打扮似文青的青年，一邊用手上的平板電腦工作，一邊沉思，一邊歎咖啡。我當時心想：難道他是一個年青的創業家？這樣的生活真是悠閒極了！ 當我有了自己的小生意之後，我也有在下午到咖啡廳店飲咖啡，但心中的滋味卻和以前所想像的完全不一樣。今天半宅職薯就和大家分享經營自己生意，當小老闆的滋味。有意創業的大家不妨看一看呢！

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網上看到創業家的形象

先說說大家平日在網上看到創業家或企業家的形象：開名貴跑車、飲紅酒、做gym（做gym和去球場打球是兩回事，做gym是消費享受服務，去球場打球則不是）……等等。共通點是錢多事少工時短，財務自由有品味。

但是不是所有創業家或者老闆都是如此的呢？起碼我不是。

表面上小老闆的生活方式

我是營運諮詢生意的，可說是知識型工作，公司有十多位同事。對的，我的而且確常常去文青cafe飲咖啡，情況就像我當年看到的那位青年人一樣。但原來同樣是飲咖啡，旁觀者與當事人的心情卻截然不同。

當一個小老闆，表面上我可以睡覺睡到自然醒，然後不慌不忙的換衫回公司。

表面上我也可以隨自己心情選擇返工與不返工，也可以隨自己喜歡花一兩小時午飯，然後再喝下午茶。

表面上我每天的工時只有幾個小時，比各位同事遲返公司卻又早走。

表面上生活的而且確悠閒，而且事事有下屬代勞，說得通俗一點：「好似唔使點做都搵到食」。

真實的感覺：每天都在戰爭狀態

大家看完上面的生活方式，都會覺得做小老闆原來那麼悠閒。

但悠閒只是肉體的狀態，精神上每天24小時都在戰爭狀態之中。

戰爭和戰鬥有一些不同的地方：戰鬥是實務上的短兵相接，着重戰術和技巧；戰爭是大棋局的鋪排，着重計畫與策略。

以商業角度來說，戰鬥可以比喻作即時處理客人，日常工作的技巧；而戰爭可以比喻作商業定位和策略，設計unique selling point，鋪排員工的前程……等等。

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小老闆真實的生活方式

上面說了一些我表面上的生活方式，現在談一談我真實的生活方式。

通常我會在公司營業前幾小時便起床，在這最寧靜也最集中的幾小時內看新聞、讀訊息、給指示、寫文章或ig內容，務求準備好一天的工作，也讓同事在開工的時間便知道當天的特別事項，讓他們有充分空間安排自己的時間。

到了公司夠鐘開門，我便會回到公司，主要是處理即時的工作，回覆同事的詢問，和進行一些開拓性的資料搜集和分析。既然流水作業的工作在開工之前已經完成，我便可以騰出時間即時回覆同事的詢問，免卻同事們浪費時間等候指示。

至於開會的次數，則是減到最低。因為對於大部分同事來說，開會都是曠日廢時而又生產力低下的活動。況且我是採取即時接收滙報，即時給予指示的工作方式。所以通常不用等到開會，問題經已得到解決。

至於晚上回到家呢？表面上是休息，其實是學習時間的開始。透過大量閱讀各式各樣的書籍和教學視頻……等等，讓自己保持較新的思維方式，不斷微調公司的方向，找出生意中的機遇，以切合時代快速的演變。

休息，是為了走更遠的路

事業走至今天，我下午不時會與我當年見到的青年一樣，到文青cafe喝咖啡。但其實志不在享受，而是希望換個環境以產生靈感。當然喝咖啡的時候也是手機不離手的，但目的不是娛樂，而是即時回覆訊息，給予指示。人閒，其實心不閒。

結語

最後，我想和打算創業的大家分享一些心得：創業和經營自己的生意，通常與想像中悠閒得來又有高收入的情況不同。我不是否定有高收入的可能性，始終商業世界無上限（當然也無下限），而是否定悠閒的可能性。

作為一個小老闆，不工作的時候沒有人鞭策你，走錯方向的時候沒有人罵醒你。幾天不工作沒有所謂，幾個星期不返公司也好像沒有分別。但當問題開始湧現的時候，通常已經難以力挽狂瀾。所以打從你創業那一天起，你必須加倍努力，鞭策自己。

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