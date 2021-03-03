不甘做齒輪決心創業做老闆？除要有自學本領更需這些潛質才成事…

撰文： 半宅職薯 最後更新日期： 2021-03-03 11:38

無論你是感到職場上流性低，想一嚐當老細的心願，還是想經營副業增加收入，你都可能會想到一條出路－創業。 但是否每個人都具備創業的條件呢？那又未必。今天半宅職薯就和大家分享一下創業者所需要的素質，特別是軟技巧和心理素質，希望能為大家帶來一些啟發。

由打工仔變成老闆，須具備甚麼條件？

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你具有自學的本領嗎？

雖然坊間充滿着各式各樣的營商書籍，網上也有大量關於創業的短片，但當你要實實際際創業的時候，你必然會遇到很多未聽過如何解決的困難。這些困難有大有小，但總是牽一髮動全身，看似小小的困難亦往往阻礙着向大方向前進。

沒有人比你更清楚自己的生意，自學能力在此發揮着重要的功用。你必須擁有解決問題的技巧，憑自學揣摩出針對自己生意的經營要訣，理順業務上的大小枝節。

你有極地反撲的精神嗎？

當你開始創業，你會很快遇到不同的衝擊：市場定位問題、貨源利潤問題、盈利模式問題、資金周轉問題、競爭對手問題……等等數之不盡的問題。

每一個問題都會對你造成直接衝擊，打擊你創業的決心。意志力稍為薄弱一點，便會在中途放棄。始終，放棄比咬緊牙關更加輕易。所以你必須要有在極地反撲的精神，在重重困難中越戰越勇。

你有小至落手操作，大至操控宏觀棋局的能力嗎？

在創業的初期，資源往往是極度緊絀的。你必須要有落手操作的實務技巧，例如相關的專業知識和電腦知識，以配合實際操作所需；同時也必須具有操控宏觀棋局的能力，為生意定位，才能在云云對手之中脫穎而出。

你有激勵別人的能力嗎？

如果你擁有一定資金，帶領一個小團隊創業的話，那麼你必定需要有過人的魄力和激勵別人的能力。

大家必須從僱員的角度去想：這間初創公司規模又小收入又未穩定，前程未卜。我為何要留在這裏具備十八般武藝的一腳踢，而不到有規模又有晉升階梯的公司工作呢？

要帶領這個小團隊，你必須具有激勵別人的能力，在提出願景之餘更有邁向目標的路線圖。而當中最困難之處，就是縱然你自己覺得前路茫茫，也必須看起來充滿信心，令其他團隊成員不能從你眼神、語氣或身體語言中，看出半點猶豫。

結語

一個出色的員工又或甚管理人員，不代表就是一個出色的創業者。創造一盤生意不同經營一盤現有的生意。無論所創的生意規模有多小，一個創業者都必須具有相當的心理素質，才能踏出由零至一，由無變有這神奇的一步。

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