翹腳傷腰椎患高血壓更要戒？　5個健康真相讓你雙腳今後乖乖平放

撰文： Hello醫師 最後更新日期： 2021-05-06 07:29

您有翹腳的習慣嗎？雖然我們都知道雙腳平放地面才是正確的坐姿，但是若想久坐，似乎不翹個腳好像就沒有放鬆的感覺。本文所要探討的，就是翹腳對於人體健康有哪些影響。 文： 於承宇 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰

經常翹腳對健康有甚麼影響？（按圖了解）

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懷孕婦女可能更常翹腳

在懷孕之後，子宮隨着胎兒的成長逐漸擴大，會使得媽媽的身體的重心前移，尤其愈到懷孕後期愈是如此。孕婦會發現不管是行走、坐下或站立都變得更加費力，因此，站立的時間可能會減少，坐着時也會傾向於選擇更加舒服的姿勢，而這個姿勢就是翹腳。

在翹腳的時候，上半身是不太可能會呈現坐正的情況，通常會呈現斜倚狀，讓身體的重心移到後面。雖然這樣的姿勢並不會對胎兒造成任何影響，但是卻有可能增加孕婦腳踝腫大或小腿抽筋的機率，因為翹腳等於是讓1隻腳承受原本需要2隻腳承受的重量。為了避免這種狀況發生，孕婦可以試試翹腳時，不時交換放在上面的腿，減少1隻腳承受過多壓力的問題。

高血壓患者不建議翹腳

根據臨床護理期刊(Journal of Clinical Nursing)的研究指出，當我們翹腳時(膝蓋交疊的翹腳方式)，血液的收縮壓(Systolic)和舒張壓(Diastolic)會分別上升8和10毫米汞柱(mmHg)。有另外一項來自高血壓期刊(Journal of Hypertension)的研究也提出，翹二郎腿時(將一隻腳的腳踝跨於另一隻腳的膝蓋)，也會導致血壓微幅上升。

瞭解兩種不同的翹腳方式都會提高血壓之後，便很容易能瞭解，如果是高血壓患者，最好避免翹腳，以免加劇高血壓(Hypertension)的症狀。

翹腳不是造成靜脈曲張的主因

長久以來，翹腳可能會導致靜脈曲張的觀念深植於許多人心中，但其實靜脈曲張的產生，要先從靜脈中的瓣膜講起。我們都知道血液從心臟送出之後會傳遍全身，最後再次回歸心臟，而瓣膜就是控制血液往正確方向流動的閥門。當這個閥門年久失修，關不緊且露出小縫，受到地心引力的影響，部分的血液就會積聚在血管內，導致血管從不停流動的河流，逐漸變成蓄積血液的湖泊，產生靜脈曲張的狀況。

目前沒有研究可以證明，翹腳與靜脈曲張有所關連，但是可以確定的是，久坐和久站都有可能造成靜脈曲張。如果想要避免浮凸的血管影響外表，與其着重翹腳與否，更該注意減少久站和久坐。除了有時間就多運動之外，在平常上班時間裡，也應該找空檔活動一下筋骨，才能有效避免靜脈曲張。

翹腳可能導致腰痠背痛

錯誤的舒服姿勢其實就像毒藥一樣，會慢慢腐蝕健康。當我們翹腳時，會讓骨盆傾斜，而長時間的翹腳，除了可能會造成下背疼痛，甚至還可能造成脊椎側彎(Scoliosis)等症狀。

翹腳也如同駝背一樣，會讓人放鬆背脊。如果這時再搭配鬆軟沒有支撐的椅子或流化，除了骨盆傾斜，缺少肌肉出力維持中立的脊椎，將會代替肌肉承受壓力，久而久之便會產生骨刺和坐骨神經痛(Sciatica)等脊椎相關疾病。

翹腳可能減少精子量

康乃爾醫學中心(Cornell Medical Center)男性生殖醫學主任馬克戈德斯坦(Marc Goldstein)說道：「產生精子的最佳溫度在32~33 °C之間，只要超過這個區間，便可能減少精子產量。然而，只要翹腳20分鐘，溫度便會提升至36~37 °C。」

不過由於精子大約需要77天的時間才會完全成熟，因此偶爾翹腳，並不會對精子的庫存量造成太大的危害。但如果每天都要翹上數小時才肯罷休，並加上抽菸等影響精子質量的行為，就比較有機會不孕。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：翹二郎腿使血壓高？翹腳對健康的影響】