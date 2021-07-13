你是獨立還是寂寞地活着？　3分鐘測出你是否陷沉於孤單泥濘中

儘管網絡社群發達且幾乎有求必應，社會孤立卻是日益猖獗的傳染病。當你需要協助時，Facebook明明有400個朋友，卻不知道要打電話給誰？翻遍通訊錄卻找不到人可以傾訴？本書作者芙爾‧沃克是一位60歲的單身女性，在經歷一場大手術後卻無人照應，轉換職場與環境造成生活處處碰壁，她本身是個資深心理復健諮商師，卻同樣羞於向人求助。當她終於走出孤立後，她決定對面臨同樣問題的人伸出援手，協助他們重建社交支持系統，擴大朋友圈，建立社會安全網，培養歸屬感。在更深層的心理上，她也告訴人們如何和孤獨為友，而不是以它為恥，並且對於其他陷於孤立的人們敞開心房。



社會大眾對孤立和孤單的人有不好的刻板印象，從而影響我們如何看待自己面臨的孤立處境。檢視我們的信念會如何受到文化的影響，是一件值得省思的事。以下列出十個問題，供你檢驗自己對於孤立和孤單的真實感受與偏見。答案沒有對錯——我們的目的是要探究一個在我們文化中鮮少被論及的尷尬主題，以及我們對它的直覺反應。

看看哪一個答案最能反映你當下的直覺反應與想法？

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一、你看到一位精心打扮的女士獨自在一間很棒的餐廳裏用餐。

a 我覺得她一個人好可憐。



b 我感到有點不安。我會避開與她的眼神接觸。



c 這樣也不錯，但我希望自己不要落到這步田地。



d 但願我也有勇氣像她這樣一個人出門。



e 寵愛自己，到外面吃頓好的，很棒啊。



二、 一個朋友的朋友，人挺和氣的，跟你認識才幾個月，他發信給你說他兩周後要做大腸鏡檢查，想請你開車載他去。他解釋說，他剛搬到這裏，唯一認識的朋友那天要工作沒空。而你那天沒有一定要做的事。

a 不可能。他要也是應該找家人或好友幫忙吧。



b 這是一個警訊，他可能沒有朋友，所以最好不要回覆，把他的郵件刪掉。



c 應該請我們共同的朋友先跟我聯絡，知會我一聲。這麼做感覺有點冒險，還是別去吧。



d 我或許可以幫忙，但會有點尷尬。我會先聯絡也認識他的那位朋友，多問一下這個人的背景後再決定。



e 他的情況很悲慘。檢查後他應該會昏昏沉沉而沒辦法叫車回家。沒問題，我就開車去接他。



三、 孤單的人有時候感覺很需要幫忙。我會刻意避免跟他們談話，以免擺脫不了。

a 確實，我會避開他們。他們可能會是「能量吸血鬼」。



b 我心裏覺得不太妥，但我會保持同情心，然後找藉口脫身。



c 我覺得他們很可憐，但我只會跟他們聊兩句，免得失禮。



d 我知道孤單的感受，所以我會關心他們。但我會小心不要聊得太深入，也不要做出甚麼承諾。



e 我喜歡跟人聊天，不論對方孤單與否。如果我得離開，我會用溫柔的方式讓對方知道。



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四、有人總是滿口寵物經，反而很少談到人，跟這種人做朋友實在讓人懷疑。

a 完全正確。



b 我有幾分認同。



c 偶爾有這種感覺。



d 我覺得沒關係。我猜他們只是比較內向吧。



e 或許我可以多讓他們聊聊自己。他們可能很害羞，覺得聊寵物比較安全。



五、我認為多數人都是孤單的，他們的某些行為或性格會造成與他人的疏離。

a 非常同意。



b 大致同意。



c 世界上有一半的人都是誠實的好人，因為不可控的因素而陷入孤立。至於另一半，或許他們會變得孤立是自找的。



d 大致不同意。



e 非常不同意。



六、遇上問題應該先向自己的家人求助。

a 沒錯。如果家人都不能依靠了，還有誰可以依靠。



b 大致同意。我會懷疑有人說他們沒有家人，或跟家人不親近。



c 當有誰說他沒有家人可以求助時，我替他覺得難過。



d 我不相信有甚麼是「應該」的。我覺得最好不要期待家人或任何人一定會在身邊支持你。



e 有家人的支持很棒，但除了家人，有愈來愈多人需要更廣大的社群力量。



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七、大多數陷入孤立處境的人是自己選擇被孤立的。

a 大致同意。



b 在某些情況下同意。



c 我認識的那些孤立的人，大概有半數是刻意選擇遠離人群的。



d 大多數人並未選擇孤立，或許他們深受社交焦慮或憂鬱的問題所苦。



e 內在和外在的力量都會孤立我們，這些力量也會彼此拉扯。



八、支持團體通常是一群孤單、神經質的人，不停地抱怨跟發洩。

a 我覺得大多數支持團體就是這樣。



b 我知道支持團體有所助益，但我不想跟一群情感脆弱的人分享我的感受。



c 我有點遲疑，但我想試試看。過去參加支持團體的經驗有好有壞，團體裏有些人真的會讓人覺得很沮喪。



d 我有興趣也有意願參加，但如果不符我的需求，我就不會再去第二次。



e 我很樂意尋求支持團體，過去參加支持團體的經驗大多還算正面。



九、 如果有個年輕又和善的同事來找你，問你能否借他幾百塊去加油，他很謙遜害羞，也承諾一拿到薪水就會還你錢。他說他不敢找上司幫忙。他才來上班兩個星期。你銀包裏確實有現金。

a 覺得不要借比較好，因為誰曉得會不會惹上麻煩。我會告訴他很抱歉，我沒有錢，建議他去找負責薪資的單位，看能不能預支薪水。



b 小心一點好。我或許會幫他，但我會先問他能不能打電話給家人或朋友。



c 幫這個忙令人不安，但我還是會借些錢給他。



d 覺得沒關係，但就幫這一次。



e 我會借他，順道安慰他說開始新工作和自力更生很不容易。



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十、 在聚會上，你看到一個坐着輪椅的中年女士。她看起來侷促不安，迎上你的目光時，她害羞地笑了笑。你走過去友善地問了她的名字，兩人聊了一會兒。

a 在社交場合中，我不會接近獨自到場的人。



b 我覺得她很可憐。我會微笑招呼，但僅此而已，因為我也覺得尷尬。



c 我或許會坐到她旁邊聊一下，基於禮貌應該這麼做才對。



d 我會坐到她旁邊跟她聊天，因為我很好奇她是不是剛搬到這附近。



e 我覺得獨自來參加派對的人很特別，認識她應該挺有趣的。



在前面10個問題裏的結果：

1 如果你回答d或e的次數多於6次，對於孤單或孤立的狀態，你或許有較為開放和接納的態度。

2 如果回答a或b多於6次，在你覺得孤單或孤立時，你會傾向批判自己。

3 如果你的答案多半是c，你算中立。

你注意到自己對看起來孤單寂寞的人有甚麼偏見嗎？思考這些情境，會不會讓你對自己的孤立感到羞愧、害怕或焦慮？我們都會受到社會污名的影響，而且確實也經常這樣看待自己。所以，當我們想要重建支援的社群網絡、結交新朋友或發展新戀情時，「走出去」其實沒有那麼容易。在建立新的人際關係之前，能夠同情與理解自身的孤單，會很有幫助。在污名化和各種評斷中，關照自己的孤立處境，是接納自己的一大步。

《你可以獨立，但不孤立》（博客來）

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：你是孤獨？還是孤立？自問10個問題，讓自己免於掉入生命黑洞的實用指南】