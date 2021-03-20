周末補眠還是渾身覺累？　10大「醒着休息」建議比繼續昏睡更有效

撰文： VOGUE Taiwan 最後更新日期： 2021-03-20 13:10

今日，忙碌已成為榮譽的獎章，但我們也因此感到精疲力竭。諸多研究已清楚顯示睡眠不足有何影響，但「休息」獲得的關注尚不足與睡眠相提並論。如今已有證據顯示，花時間放輕鬆有助我們做出更妥善的決定、降低憂鬱沮喪的風險、強化記憶力。我們應該開始認真將休息視為一種自我照護的方法，把休息當成必需品，《休息的藝術》一書幫助我們搞清楚怎麼去做。

【上床】、【上班】、【下班】，相信這三個「動詞」，應該是多數現代人每天都會出現的三個行動，也代表着三個時段，而這三個「動詞」分別都是這三個時段的啟動點。怎麼說呢？我們會告訴自己要「上床」，啟動睡覺的八個小時；我們會告訴自己要「上班」。啟動工作的八個小時；我們會告訴自己要「下班」，啟動下班後的八個小時。這三個時段其實時間上應該是要平均分配，但是忙碌的現代人（我相信各位讀者也是如此），可能都無法這樣分配吧。

但大家有沒有發現甚麼地方怪怪的？

上床了，「睡覺」八小時；

上班了，「工作」八小時；

下班了，「？？」八小時。

這個「？？」，我們應該會用來做甚麼呢？每個人不一樣，這就是忙碌現代人的問題所在了。這個時間應該至少不是上班時段，但是很多人拿來加班工作；這個時間也還不是睡覺時段，但有些疲累的人們拿來補眠。所以這個時間不是睡覺，代表是要我們「好好醒着」；這個時間不是工作，代表要我們「好好生活」。好好醒着並且好好生活──這，就正好就是「休息」了，也是《休息的藝術》這本書的出發點及關鍵核心。

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揮別心累，快速充電，你需要真正的放鬆休息！

《休息的藝術》借鑒了克勞蒂亞．哈蒙德所作的「休息測試」（The Rest Test）突破性研究，這是一項有史以來針對休息所進行的規模最大之全球性調查，對象包括了來自135個城市的18000人，是英國廣播公司廣播四台（BBC Radio 4）與惠康博物館（Wellcome Collection）合作的計畫。儘管休息的定義因人而異，倘若我們都能參考眾人的回覆，找出一紙個人專屬的處方箋，那麼我們的休息便不會僅是「睡覺」，而是真正能讓我們感到處於舒適的放鬆狀態中。

休息是我們放鬆、平靜心智、讓身體養精蓄銳的方法。你獲得多少休息，與你所感受到的健康與幸福感有直接的關聯性。休息是一種藝術，儘管如何最充分休息取決於個人的偏好與選擇，《休息的藝術》透過「休息測試」針對休息進行的全球性的大規模調查，整理出10大休息建議，除了符合現今人們的性格，也非常切中現代社會的節奏，也讓我們對於休息有正面的看待、正向的期待，以及更好的準備。

上床了，好好睡覺吧！

上班了，好好工作吧！

休息了，好好生活吧！

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推薦給現代人的10大休息建議：

1 閱讀 2 徜徉大自然 3 獨處 4 聽音樂 5 甚麼事也不做 6 充足步行 7 泡個舒服的熱水澡 8 做白日夢 9 看電視 10 靜觀

《休息的藝術》

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：睡好睡滿還是累？揮別心累，快速充電的10大休息建議】