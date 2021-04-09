辭職｜沒樹敵已成功了一半　學習林心如陳意涵在台劇完美離職示範

撰文： VOGUE Taiwan 最後更新日期： 2021-04-09 11:42

陳意涵、林心如、簡嫚書主演的《她們創業的那些鳥事》有段情節是她們進入真正的「創業期」，但在創業前最困難的環節之一就是如何開口提離職。她們在第3、第4集示範辭職的藝術：如何在不傷害同事與前東家情感的情況下，華麗轉身。

原本是S.U.N.集團特助的公冶小蔦（林心如飾）終於向周芷（陳意涵飾）提出一同創業的想法，周芷則推薦櫃台之花林美季（簡嫚書）一起加入組成3人團隊。精彩之處就是他們該如何遞出辭呈？以及心理掙扎的過程：大公司有保障，但與其賣命給公司不如為自己賣命。

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離職前的心理狀態

1 覺得像小棋子任人擺布 2 受不了萬年不變的組織結構 3 才能被低估 4 受不了背黑鍋

辭職的藝術

1 好聚好散啊！最糟的分手，就是充滿怨恨和流言。 2 辭職也要給老闆一個既理性又感性的藉口。 3 走的時候回頭看看，如果背後沒有你的敵人，那就是完美的辭職。

以甚麼姿態進入公司和甚麼姿態離開公司同等重要，林心如、陳意涵、簡嫚書示範了3個方式。

編個感人故事

在劇中林心如因為富二代身份被貼上標籤，他拿肩負祖父的期待為藉口在老闆和同事的掌聲中離開，他的想法是只要給一個理性、感性的藉口，其實大家不會深究真正的原因，只會記得動人的故事。

這是故事不但能打動其他人，重點是還能為未來買個保險，如同林心如所說的：「你怎麼知道以後不會遇到以前的同事，你總不希望未來努力的路上被別人放冷箭吧！」

林心如在劇中飾演公冶小蔦，對他來說沒有在公司樹立敵人，就是辭職成功的一半，好聚好散。

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與敵人以及自己和解

還記得陳意涵被馬國畢狠罵「智障的豬」嗎？陳意涵因為被馬國畢惡整甚至言語霸凌，但他受到林心如啟發，以「直球對決」的方式主動向馬國畢提辭職，但他沒有向這位惡主管討公道，而是換個心態，將這些挫敗當做成長的養分以及必經歷程，以退為進，拿「感恩的心」換到對方「愧疚的心」。最重要的是，放下過去的不堪才能抬頭挺胸地向前進。

自己的夢想是最強後盾

對簡嫚書飾演的林美季來說，與其被當花瓶不如證明自己別人口中的手腕也是一種「才能」，辭職對她來說不難，她說進公司就是為了找到真命天子，如今他認定邱澤就是Mr. Right，下一階段就是發揮才能，辭職在他眼中就是一個「轉場」，根本不需要糾結，因為這些都是實現夢想的必經過程。

你是否審視過你在工作得快樂嗎？進公司的初心是否離你越來越遠了呢？還是發現你根本不適合這份工作。如果你還是不確定自己的心意，不妨學學這3位女主角，聽聽前輩的說法，徵詢家人的意見和獲得支持。當然不是每個人都能承擔辭職後的結果，在有能力「開除老闆」前，多累積人脈並減少在公司樹敵，遠離麻煩事，日子會過得更開心。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：《她們創業的那些鳥事》示範完美辭職，林心如：「給老闆一個既理性又感性的藉口！」】