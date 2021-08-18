不滿上司績效評核帶偏見　網民欲發起公審怎知反被指太玻璃心…

如果工作上遇到的主管是情緒起伏很大，甚至會影響到其他人，然後還常出錯，那在他底下工作的員工應該也會很困擾！



這位上司的評語是否太過份？（按圖看清）

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早前有網民就貼了一張公司核發的績效面談紀錄表，不過他說那是他朋友的，而且，正是那種會讓人困擾的主管！網民Lee Janny在爆料公社發文「我朋友收到一張充滿恨意的譏笑考核表！」

績效表的單子上應改善項目寫到：無法勝任品質系統課長職務、辦公時，情緒變動大，影響到他人工作、工作專注及細心度不足。績效表上同時也有備註改善：對於第一點，應培養能力，使足以擔任課長工作；而在情緒方面，上級希望他能做到情緒管理，不要影響到其他員工工作；而最後一項專注及細心度，則希望他不要心有他務，並要求要做好份內工作減少出錯率！

不過發文者認為這張績效面談紀錄表充滿着「恨意的譏笑」！他認為這是上級在嘲諷他，而且對他有偏見，於是將績效表放到網路上來希望能獲得大家的安慰。

「玻璃心碎了嗎？還是在爆自己真的能力不足的料？」網友們不解，既然能力不足又影響到其他人工作了，為何還覺得是自己被找碴，而不想想是不是真的是自己的問題？

「不能考核嗎？表現不好的地方，上級主管不能糾正嗎？」

「身為主管，卻被評『情緒變動大、影響他人工作』？這些一直被影響卻敢怒不敢言的下屬，對這種情緒化課長的恨意才真的大吧！」

「不順自己的心意就認為別人都有惡意與恨意？」

「降職要面談啊，合法程序，走個過場。」

「沒有恨意啦！可以被主管下這種評論很厲害，怎麼辦到的！？」

「能情緒失控到被約談真的也是很瓜張！」



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【本文獲「爆料公社」授權轉載。】