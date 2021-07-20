朝九晚六工作找不到當中意義？　若只為賺錢你只視它為「職業」…

每當周日晚上，你就會感到心好累，出現周一症候群（Monday syndrome）？或者一提起工作，總是有吐不完的苦水？



你如何看待自己的工作？（按圖看清！）

+ 13

工作佔據了生活的多數時間，如果總是不滿意，下班了也都在抱怨上班的事，自然快樂不起來。《開啟你的正向天賦》指出，在職場中找不到意義、缺乏投入感的人，對職場以外的生活，感到滿意的可能性，是其他人的 1/3。

選擇工作時，薪資雖是重要考量點，但高薪不等於快樂。《真實的快樂》指出，美國在過去 30 年裡，人均所得上升了 16%，但自認快樂的人，比例卻從 36% 降至 29%。

想要快樂工作，關鍵點是提高個人滿意度，也就是能施展長處，獲得成就感。更確切地說，我們不應該渴望一份「對的工作」，而是要培養一個心態，把既有的職務「轉化成」理想的工作。

你怎麼看待你的工作，是職業、事業還是志業？

個人與工作的關係可分為 3 個層次，分別是職業（job）、事業（career）、志業（calling）。 如果工作只是一份職業，你對它可能沒有熱情，不期待得到什麼，只是獲得報酬的手段。事業意味著你對工作有較深的想法，例如透過升遷、跳槽，掌握更多的權力，從而獲得滿足感。志業是第三個階段，這些人把工作視為貢獻社會，即便不加薪、升官，同樣樂在其中。

相關文章：每天Me Time 20分鐘可助腦袋放鬆 自我沉澱最大關鍵來自「聲音」

+ 6

過去，志業比較指向特定職業，好比神父、大法官、科學家等，但其實每份工作都能成為志業。紐約大學商學院教授艾咪．瑞茲奈斯基（Amy Wrzesniewski）做過一項研究，她觀察 28 名醫院的清潔工，每個人的工作內容都一樣，但 把清掃工作當成志業的人，快樂指數也更高 。這些人認為勤奮清掃環境，可以幫助醫生與護士更快、更專心治療病患，「這群人把清潔工作，當成醫療環節的一部分，就出現了使命感。」艾咪說。

當你把工作看成志業，同時也能提升自身的心理狀態，內心更平穩。《心理韌性》指出，停留在第一個層次（職業）的人，心裡只有自己（我想賺錢），位於第二個層次（事業）的人產生歸屬感（我屬於某個團體），達到第三個層次（志業）的人，最能從中工作獲得滿足。

比如，同樣是空服員，有些人認為自己只是「飛機上的服務生」，只要遇到奧客就生氣，有些人卻把自己當成乘客的守護者，在緊急狀況要優先維持秩序、保障乘客安全，做事起來就更有責任感。

聯合利華（Unilever）前董事長尼爾．費茲傑羅（Niall FitzGerald）早年曾被派到南非管理團隊，當時南非還實施種族隔離制度，要前往價值觀、政治、環境都和自身差距很大的國家，到底該不該去，對他內心是一大挑戰。

但他不想放棄這份工作，最後還是去了，而且慢慢找到應對方法。例如，蓋新工廠的時候，當地政府要求設計 8 間廁所，男女各 4 間，並以 4 個主要族群為區隔。但費茲傑羅向政府委婉地說，他只想蓋兩大間廁所，一男廁、一女廁，並宣揚種族平等，南非政府最後也軟化態度。

相關文章：人生只剩下返工與打機煲劇？專家指這5大紓壓行為媲美旅行幸福感

+ 19

喜歡且做得好，能一點一滴增加工作樂趣

即便調整好自己對工作的心態，每天的例行事務還是會遇到各種挑戰。這時候，我們就需要更多方法，確保你所做的事情，是喜歡的事，一點一滴增加工作的樂趣。

《更快樂》提出一套 MPS 流程法，指的是意義（meaning）、樂趣（pleasure）、專長（specialty）。首先，詢問自己到底想要什麼。其次，定義自己擅長什麼、能做什麼。最後，就會結合成更明確的問句，「哪些事情讓我覺得有意義、樂趣，我又做得很好？」

針對每個問題，給出幾個答案並不困難，但重點是要找到它們之間的交集。舉例來說，你認為有意義的事情是寫作、解決問題、幫助兒童；感到樂趣的事情是烹飪、分享知識、閱讀；專長是為人風趣、善於教學。那麼，服務孩童的工作，就會是你喜歡的事情，可以朝相關領域發展。

宮崎駿：因為喜歡動畫，到死之前，我都會繼續創作

發自內心熱愛工作，快樂感覺就會自然湧現。日本動畫大師宮崎駿曾說，樂在工作的原因，並不是自己有多厲害，名聲地位有多高，而是單純喜歡製作動畫。美聯社（Associated Press）在 2014 年採訪宮崎駿，當年 73 歲的他說，接下來的目標是製作短篇動畫，加入更多不同元素，這使他想到就很興奮，「直到我死之前，都會繼續創作。」

如果擅長和喜歡的事情，差距很大，該如何取捨？《過得還不錯的人生》研究發現，多數人面對新職缺，即使自己不那麼熟悉，但內心喜歡工作內容，依舊帶來強烈的幸福感。換言之，當兩者衝突時，建議還是以自己喜歡的工作為優先選項。

總結來說，在乎你的工作、支持自己的所作所為，你就能發現樂趣。

相關文章：高薪厚職內心卻仍是壓抑？6大心理關口只有自我要求高的人才明白

+ 20

相關文章：學懂重質不重量、別恃老賣老 即學怎成為討好的「真．中年」大叔

+ 17

【本文獲「經理人」授權轉載。】