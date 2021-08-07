偶像結婚公司有假畀你治情傷？　4種日本職場新興福利恨死隔籬！

很多人對於日本職場有著「很嚴謹很可怕」、「工時很長感覺會過勞」、「很難請假」的負面想像，其實近年來日本職場環境有了很大的變化。起因是厚生勞働省推出的「勞動方法改革」方案，加上整個社會少子高齡化，於是企業紛紛端出友善員工的牛肉，希望安定員工的心、凝聚向心力。一起來看看日本一部分的企業有什麼特別的厚生福利方案吧！



即睇日本有些企業推行另類的休假福利：（按圖了解）

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我推休暇

日本人稱自己喜歡的明星、偶像為「推」，不管是2次元的動漫人物、2.5次元的聲優、3次元的真人，都可以是「推」。在單身人數年年破新高的日本社會，以及防疫的煩悶生活中，「推」的存在豐富了許多人的生命，甚至比家人朋友還重要，因此有不少公司有提供和「推」相關的假。

．推しロス休暇（失去我推休假）

「OOロス（LOSS）」代表失去了某項事物，OO不一定指的是人，有時候是某部受歡迎的戲劇，或是某個角色，表達在劇終之後感受到的失落。

而推しロス通常代表的是喜歡的明星結婚。愛慕的那個人已不再是公共財，而是今後只屬於某人，想到這點怎麼有辦法再專心工作！於是日本有男神女神結婚，隔天股價一定會爆跌的都市傳說。

最近有位星野源粉絲被晨間節目「スッキリ」採訪，因為她的推和新垣結衣結婚了，公司特別放了他二天推しロス休暇，讓他好好地平復心情再去上班。［トラストリング株式會社］

．推しメン休暇

相信很多粉絲都做過這種事-當自己的「推」生日、出道等紀念日時，會幫他們辦「主人不在慶祝會」。這個推しメン休暇就是讓你可以好好地為推慶祝的假，不只可以請一天假，公司還會補助你活動費（上限5000日圓）。［G CREST株式會社］

親孝行支援制度（孝順支援制度）

日本的東京、大阪等大城市人口很多，其實真正出身當地的人並不多，大部份都是從地方城鎮上京來發展的，因為工作或距離的關係，很多人一年可能才回老家一、二次。

加上隨著高齡化社會，老家有親人需要介護而不得不辭去工作的案例越來越多，甚至演變成社會問題。因此公司推出了孝順支援制度，補助一年上限4次的回鄉交通費。另外還有家族看護休假、家中有小學3年級前孩子可以短縮工時等制度。［大和HOUSE工業株式會社］

妊活休暇（備孕休假）

以前日本女性結婚後通常就會完全離開職場走入家庭，當個全職家庭主婦。但因為社會與公司制度一直改變，一家之主的薪水不一定養得起全家，加上社會全體勞動力不足，雙薪家庭逐漸變成常態。

因此公司裡的女性不再只有年輕妹子，還有媽媽，或是準備懷孕的等各種年齡層的人，企業為塑造出友善女性的職場，推出了女性專用休假。據說這些貼心的制度，讓98%因懷孕暫別職場的員工都再度回歸。［株式會社トラストリング］

．F休（一個月一次）

F指的是FEMALE。只要身體不舒服就能請，不限生理期。

．妊活休假（一個月一次）

準備懷孕、或在做不孕症治療的女社員都能申請。

．妊活諮詢

邀請專家每個月對想懷孕的女員工提供30分鐘的個別諮詢。

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パラレルワーク制度（並行工作制度）

有很多公司明訂「禁止副業」，但卻有公司是「禁止專業」？

早期日本企業多為終身雇用制度，如今卻已漸漸瓦斯，不少人面臨了中老年失業問題。正因為對未來有著濃濃的危機感，據人力公司調查，有七成的人對做副業有興趣，當中有10%的人已在從事副業。

企業鼓勵員工做副業的理由並不僅是讓員工滿足賺錢的需求，主要在藉由每幾個月會舉辦一次報告會，集合現在在做副業的、已離職的、自己獨立開業的員工一起討論、交換情報，讓大家可以互相幫助彼此的事業，像是事業夥伴一樣互相支援。［株式會社エンファクトリー］

希望公司的福委會大大們能參考這些制度，去跟老闆提案，幫同事們謀福利啊～

註: 當然這些都是個案，不是每個日本企業都有喔~~

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