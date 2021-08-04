「撳粒掣都搞足成個星期？」　5句說話老細一講下屬就無名火起！

當一個人由小薯爬升至中高層，工作由實務執行變成行政，很多時只會記得自己當小薯時怎樣怎樣高效能，卻忘記實務執行的難度。

今天半宅職薯就和大家分享，五句上司瞬間撻着小薯的說話。



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上司：

這些申請不是上網撳幾粒掣便可以處理的嗎？為甚麼搞了半日還未搞好？

秘書仔心聲：

老細！你看的是步驟經過簡化的宣傳片，當然以為真的撳幾粒掣便可以搞妥啦！但在實際操作的時候，不是程式有bug，便是當我輸入所有資料之後，突然間撳錯一粒掣又要重頭再輸入。而最慘的地方，就是熱線電話永遠沒有一個真人接聽，搞一天便可以完成已經超高效率了。

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上司：

我叫你在網站加一粒掣，為甚麼一個星期也做不好？

IT仔心聲：

老細！我想告訴你，當一個人對IT無知到一個點，便會以為加一粒掣就好像用小畫家畫上去一樣容易。你知不知道網站往往牽一髮動全身，解釋你又無興趣聽，只是懂得催促，你想攞我命嗎？

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上司：

我叫你print一份文件，撳一粒掣便搞妥啦！為甚麼搞兩個小時還搞不好？

文員仔心聲：

老細！你給我的檔案size超大，公司列印機型號和家用版幾乎一樣低級，又只能手動雙面列印。你知不知道單是傳送檔案已經需要一段時間，手動雙面列印又容易錯頁數或者方向調轉，甚至乎食紙……之後又要重新印過。講得這麼容易，你為甚麼不自己print？

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上司：

我叫你送貨你又話未食飯，送幾件貨用了整個早上，你搞甚麼的？

送貨仔心聲：

老細！你知不知道送貨不能用客𨋢，又要泊得到車又要用到貨𨋢，送到貨又要等人簽收，這個過程多麼費時。我平時食飯都只能夠揀一些可以泊車的地方買外賣然後上車食，連想去廁所也要強忍。你不需要顧着部車當然以為很輕鬆啦！

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上司：

為甚麼這麼斯文的食客你都應付不到，要我親自出馬向他解釋？為甚麼你的應對技巧這麼差！

餐廳侍應仔心聲：

老細！客人不停催促快點上菜，我又無能力控制廚房師傅。客人肚餓心情不好自然向我發洩。我不像你可以「推得喐」那些廚房師傅，所以我根本無能力解決問題。況且客人見老細你親自出馬，自然覺得被尊重，條氣當然立刻「順返曬」啦！

結語

老細高層不了解前線同事工作的困難，主要由於對前線執行工作有一種「潔癖」－只能監督不肯動手。小薯受委屈，自然影響工作表現。所以作為老細高層的，在怪責員工無能之前，不如先試試摺高衣袖，親身感受一下前線工作的難度。

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