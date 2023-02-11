打工仔心靈｜你值得快樂嗎？善用心理學6大秘方　愛上生活並不難

你覺得生活一成不變嗎？應該要怎樣才能活得快樂？「快樂」是一種主觀的心態，每個人都有主動權去選擇如何過自己的日子。



也許每個人對於「認真過生活」這一詞的定義都不一樣。但凡「認真過生活」這一點，意義其實是「認真看待你生活圈的每一件大事小事，然後全力以赴的去面對。」

獨自生活 不一定有結果 人間喜樂 還需自己琢磨 獨自生活 不一定有結果 無謂如何 如此一生值得 王貳浪〈人間城〉

最近這些日子，無論你是在忙上班、忙着躲疫情、還是忙DSE的你，是否有認真過好自己的生活呢？在這驟變的時代裏，你可能會想問要怎麼樣才算「認真生活」，怎麼樣又算「行屍走肉」？很多人會感嘆日子艱辛，認為與其不上不下地努力，倒不如及時行樂、享受人生；來看看國外媒體網站《plato.stanford》及《developgoodhabits》的資料，來好好檢視這六項人生命題，保證能讓你感到充滿愛與快樂！

別被負面情緒主宰人生，試用以下6個技巧，你也可讓生活重添快樂！（按圖了解）

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1. 開始培養自我覺察的能力

我們可能會花很多心力去揣測別人的想法，卻不曾花同等力氣了解自己。我們內心深處的渴望、我們的情緒狀態、我們不合理的負面思考，這讓我們跟自已變得很陌生，連自己都不知道自己在想甚麼、在做甚麼。如果你要培養自我察覺力，必須練習學會 「客觀看待自己」，可以從以下 3 個簡單方法着手：

（1） 量化自己的心靈狀態



如果 1 分代表超級不好，10 分代表超級好，你今天的心情是幾分呢？我們往往到被情緒擊垮後才發現自己已經壓抑它太久，每天量化自己的情緒狀態，讓你記住心情美麗的時刻，也警惕自己該好好善待自己了。

（2）睡覺前記錄每天的「好事」



著手寫日記能幫助你更了解自己，但如果真的很懶惰或很忙碌的話，就記錄下今天最美好的三件事吧！你會從這過程中發現自己微小的進步。

（3）了解別人是怎麼看自己的



心理學的周哈里窗理論提醒，除了你自己所了解的「自我」，還有別人看見但自己卻不知道的「盲目我」，你身旁的親朋好友就是很好的鏡子，多和他們交流，可以了解更全面的自己喔。

2. 能夠獨處，同時也能和別人建立關係

日本作家加藤諦三（かとうたいぞう）是著名社會學者與作家、名譽教授，出生於日本東京都。他出版大量勵志性書籍，具有相當程度的影響力！他曾在著作中提過，人生最大的幸福是「了解自己的興趣」和「能相信別人」。也許我們因為過去受過傷，而變得難以和人親近，但因為一次受傷經驗就否定所有人，拒絕和人建立良好關係，是件相當可惜的事。最好的狀態是能自在地和自己獨處，又能自在地與別人相處。

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3. 責任與自由是一體兩面

對於未來想成為怎樣的人，在這個年代的我們通常都有選擇的自由，重點只差在，我們願不願意為此負責任。因為負責意味着若是選擇錯誤，我們也必須負擔這樣的後果與影響。當然也就有人很可惜地拋棄了這樣的自由，乖乖地隨波逐流，或任何事都交由父母決定，雖然可暫時逃離做錯決定的風險，但過得卻並不快樂、也很疲憊。

4. 恆久持續着的存在性焦慮

無論是哪個時代，我們都很渴望自由，卻又害怕自由，因為自由可以帶我們到想去的地方，卻也必須讓我們拋棄現有的安穩，焦慮地面對可怕的未知。至於「焦慮」這種情狀，一直被認為是負面的狀態，我們都覺得應該盡可能消除它... ...但焦慮是你選擇自由與責任時，必然的產物，而這樣的焦慮被稱作「存在性焦慮」，是你認真活過的證明，接受它吧。

5. 追尋生活的意義

只要找到生活的理由，任何痛苦都能承受。

存在主義學派創始者 Viktor Emil Frankl 曾經發表過這樣的言論。無論生活中難免會有令人感到挫折、令人覺得厭世的時候，但是究竟是甚麼支撐着我們，讓我們更有動力為了自己的理想生活奮戰呢？其實「意義」並不是甚麼遙不可及或是高大上的東西，只要你所認為的意義，就是意義。

6. 把無常當作習慣，既來之則安之

分手、失業、罹病、痛失摯愛等人生起伏，讓人心痛、失落、不想面對。這社會過於複雜，各種光怪陸離的事情都有，與其花時間抱怨，不如從中找出樂趣並徹底享受它。死亡一直是人類避免談及的議題，但它其實能給人正向的力量。當我們從身邊親友的離去意識到自己終有一天也會走到生命的終點，那是否更有動力過好現在呢？擁抱無常，把握當下，重拾內心的寧靜；隨順生命本質的變動，這就是生命最圓滿、美好的禮物。

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