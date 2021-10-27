易疲倦或非因睡眠不足　除過於心急　這些工作習慣也易令人虛脫…

每天規律運動，又睡足 8 小時，為什麼還是很累？原因之一可能是能量補充跟不上消耗，也就是說，你做太多讓自己感覺疲倦的事情。以下是 5 個容易導致疲累的生活習慣，你可以考慮改正：



1. 同類型工作排在同一天？大量相似內容讓腦袋昏沉

經濟學有一個理論，叫「邊際效用遞減法則」（the law of diminishing marginal utility），形容消費者的心理感受，像是買蛋糕，第一塊吃起來很美味，第二塊還好吃，到第三塊就會感覺太膩了。

邊際效用遞減法是一種疲勞信號，再有趣的事情，如果反覆去做，樂趣就會減半，再做再減半，直到讓人感到厭煩，因此，如果繼續、反覆做同一件事，同樣工作量需要消耗更多能量。比方說，工作 3 小時，能量消耗不是 1+1+1，而是 1+2+4，時間愈長，每小時損耗增加；反之，改做其他事情，消耗會從 1 開始計算。如果想要減少疲勞，建議不同任務換著做，例如讀書，念一小時英文後，改算一小時數學。

易覺疲倦，有時不是你休息不夠，而是工作過程太消耗你的精神，以下5個工作習慣，可助你改善耗盡身心的狀況：（按圖了解！）

+ 17

2. 最後一刻才有靈感？追截止日期讓你筋疲力盡

有些人工作喜歡在截止日期當天完成，因為愈急迫，大腦愈有靈感、反應愈快。然而，這種臨時抱佛腳的行為，其實非常消耗腦力。

舉例來說，工作進展不順利，壓力很大；時限一分一秒逼近，壓力很大；主管上門詢問進度，壓力很大。明明只是一份工作，卻承受多重壓力。過度的壓力會使大腦非常興奮，消耗遠超一份工作所需的腦力，讓你有腦筋轉得飛快的錯覺，完成後筋疲力竭。

不想陷入追趕一個又一個截止日期的循環，可以考慮把重要又不緊急的任務分為幾天執行，每天注意進度。過一段時間會發現，緊急工作大量減少，大腦好輕鬆。

3. 曬太陽對身體好？每天超過30分鐘，疲勞找上你

太陽光中的紫外線，一旦深入人體，會產生大量的活性氧。活性氧是一種疲勞因子（fatigue factor），當交感神經過度運作，體內的活性氧增加，造成交感神經末端氧化，產生疲勞感。過度曝曬會讓我們更容易疲勞，如果工作必須一直在外面跑，就應該多擦防曬、戴太陽眼鏡。

不過，也沒有必要太害怕晒太陽。只要一天不超過 30 分鐘，陽光都是有益的，不只能幫人體合成幸福賀爾蒙血清素，讓大腦不再疲憊，也能製造維他命D，預防骨質疏鬆症。

相關文章：咖啡每早一杯才上班？有提神、消脂10大好處但過量可致健康問題…

+ 32

4. 職場壓力源冷處理？保持距離不如提前準備

職場的壓力來源很多，像是寫 email，狂用粗體、紅字、底線、驚嘆號來強調重點的同事，這些「語言」會激發我們的交感神經，讓人感覺頭痛心又累，你寧可跟對方保持距離，少打交道。

然而逃離壓力源，不代表它不會來敲門，只是暫且拖延，最後必須面對時只會更煩躁。仔細想想，疲憊的來源多半不是工作，而是覺得對方很煩，也就是花很多力氣處理情緒。因此，主動縮短距離，在對方開口前，先預測問題，解決困難，說不定反而能減少溝通次數，降低情緒波動。

5. 愈快完成任務愈好？用穩定的節奏完成工作

公司常以產能的多寡來評價員工。這使得一些工作者認為，精通高速工作才是菁英。然而，「多工處理」「做事要有效率」等想法，會刺激交感神經，讓大腦過度運作。因此，工作不一定變快，但會更費力。

最理想的工作狀態是「從容迅速」。它意味 10 分鐘的工作，你不會提早5分鐘結束，也不會浪費1小時完成。10 分鐘的事，就用 10 分鐘去做，不用想下一步，也不需彌補上一步，讓人維持恰到好處的緊張。如此一來，你會更容易進入心流（flow），不只工作能及時完成，完成後也不累，反而會非常暢快。

相關文章：女生胸下驚見一條詭異橫線 網民稱返工長坐易有戒一事可漸消退

+ 6

相關文章：返工忙到冇停肩頸腰背處處痠痛？ 即做3套舒展動作紓緩繃緊肌肉

+ 7

【本文獲「經理人」授權轉載。】