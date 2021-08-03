每早起床總是嬲爆爆、冇心機？　5招撇甩起床氣重獲朝氣好心情

起床心情差，它不見得是憂鬱星期一（Mondays blues）的錯，可能的原因有很多，像是前一晚睡不好、不想上班、不願面對挑戰等等，但不管是甚麼理由，起床氣（Morning depression）都需要我們去正視與解決。

文：黎佳燊 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰



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起床氣屬於起床相關之情緒變化（Diurnal mood variation）的一種，其症狀類似典型憂鬱症（Melancholic depression），導致人變得極度沮喪、憤怒，以及疲乏。對此，以下舉出5個拋開起床氣的好方法，千萬別帶着壞心情出門，你值得一個更美好的早晨！

1. 睡前安靜思緒且先為明天做準備

千萬別養成追劇看到睡着的壞習慣，準備好讓身體休息非常重要，你可以善用睡前的時間寫日記，讓心靈安靜的同時，也能幫助腦袋整理思緒，將今天的工作畫下句點。接着，簡單地策畫隔天的行程，這能幫助你提早做準備，也會更期待明天的到來。

此外，如果你在選擇衣服上會花很多時間，可在前一晚先選好隔天要穿的衣物，燙好並排列整齊，隔天起床就不會在鏡子前猶疑要穿甚麼出門，早上的心情也就會顯得輕鬆多了。

2. 養成良好的睡眠習慣

只有好的睡眠習慣，身體機能才能有好的休息，隔天起床心情才會好。健康的睡眠習慣包括：固定的睡覺時間、儘量不午睡、睡前4小時不要運動、睡前不喝含咖啡因或酒精飲品，以及睡前1小時關閉電子產品（手機可開啟夜間模式）。

為保障好的睡眠品質，臥室的環境也不可忽略，睡前做好以下措施將有助於入眠，像是黯淡的燈光、調低房間溫度、確保環境安靜。另外，換上睡衣睡褲也能讓身體準備進入休息狀態，你也可以在睡前做一些放鬆的事情，包括喝薄荷茶、泡熱水澡、做輕微伸展、看書、冥想等等。

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3. 早起享受慢生活且營養早餐不可少

早起的鳥兒有蟲吃，只要提早十分鐘起床，整個心境就不一樣了，但起床後請不要馬上拿起手機看朋友的社群動態，先讓思緒享受安靜的早晨，只有學習放慢步調，才能幫助身體正確地紓壓。

一旦早起就別再睡回頭覺了，你可以做些簡單的伸展，輕微地運動或做瑜伽，透過分泌腦內啡（Endorphin，又稱胺多芬），便能除去身體僵硬、緩解起床氣。此外，營養的早餐絕對是必要，因為人在剛起床時，血糖往往很低，不吃早餐身體會疲累，就更容易陷入起床氣。

4. 讓陽光入室能幫助身體甦醒

起床的第一件事，請打開窗簾，讓光照進室內，因為自然光有助於身體的甦醒，尤其對抗起床氣很有效，如果可以的話，出門直接感受陽光會更好。若你的房間並無採光，建議放一個燈箱（Light box）在室內，它能仿效太陽光，幫助提升情緒。

對季節性憂鬱症（Seasonal Affective Disorder，簡稱SAD）病人而言，光照療法（Phototherapy）能降低焦慮和沮喪，特別在冬季的月份，白晝時間相對比較短，燈箱就能發揮其作用。溫馨提醒，購入燈具前，要確保燈光亮度有1萬勒克斯（Lux），且提供全譜白光及抗紫外線。

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5. 有些抑鬱劑能治起床氣且助眠

根據美國匹茲堡大學醫學中心（University of Pittsburgh Medical Center，簡稱UPMC）的研究，有一種非典型抑鬱劑可以幫助治療起床氣的憂鬱，它是褪黑激素（Melatonin）的合成物，相信能幫助分泌正腎上腺素（Norepinephrine）和多巴胺（Dopamine），改善睡眠品質。

其他治療起床氣的抑鬱劑，還有正腎上腺素與血清回收抑制劑（Serotonin-Norepinephrine Reuptake Inhibitors，簡稱SNRIs），這類的藥物能避免腦中血清素（Serotonin）及正腎上腺素的再吸收，進而保障腦神經的運作。

但請注意，在服用任何藥物前，都要先向專業醫生詢問，其實，只要三餐定時，多做運動，保持身心靈的健康，起床就再也不會生氣了。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：對付起床氣！簡單5招拋開早上壞心情】