狂睇財經書仍當不了有錢人？犯上4個錯誤理財觀念保證一世難富有

撰文： 經理人 最後更新日期： 2021-01-24 10:30

工作愈來愈多，薪水卻是凍漲，在這個時代要擠入有錢人的行列，看似難上加難。在低薪、不景氣的環境下，想要穩扎穩打地存到第一桶金，首先要矯正自己的理財觀念！《理財零基礎》整理出以下 4 個錯誤的理財觀，看看該如何改善：

讓人存不到錢的4個錯誤理財觀（按圖看清！）

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覺得「總有一天會變成有錢人」

你可能常聽到有人以感嘆的語氣說：「好想有天變成有錢人呀」。但這種人的「那一天」人十之八九不會到來，因為這只是個美夢式的願望，實際上並不會真的實踐。

如果真想成為有錢人，就要為夢想設定 「到期日」 ，告訴自己「甚麼時候要存多少錢」，並列出具體、可執行的計劃。

例如：30 歲以前要有 200 萬存款用來______

存錢目標通常會搭配一個想做的事，像是買房子、出遊等，在努力的過程中，一定要想像目標達成後的美好畫面。假如你的夢想是環遊世界，就想像親身到各名勝古蹟拍照、享用各國美食的時刻，吸引自己往夢想邁進。

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天天都在及時行樂

工作很多、客戶很麻煩、老闆很煩，每天上班壓力爆表，下班只想放鬆，一不注意就吃了大餐、刷卡買網拍。老是告訴自己「算了啦，人生要及時行樂！」只要當下開心，那個月能應付得過去就好。

這個世界上有不少人到了繳費截止日當天，才知道本月確切花了多少錢，更嚴重的是等到信用卡帳單寄來，才發現每張卡的消費都破表。只要到了信用卡繳款日前夕，就忙着使用信用卡四處預借現金來支付帳單。每個月都在追錢，導致財務黑洞愈來愈深。

像這樣的理財方式，可以說毫無危機意識。如果你也是如此，馬上檢視你的信用卡消費明細，並找出適合自己現在開支的「真正生活水平」在哪，脫離當散財童子的生活。

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覺得「會賺錢不是好事」

說穿了就是仇富的心態。你可能常聽到有說：「某某某年紀輕輕就全身名牌，如果不是他爸有錢，就不是正常管道來的吧。」一副有錢是罪，富人就是壞人的樣子。

確實，富人中有不少作奸犯科之人，但不代表全部的有錢人都是如此。不論有錢沒錢，一個群體中一定有人做惡、有人行善。

當你討厭有錢人，自己又怎麼會變得有錢？錢本無罪，端看你怎麼使用它。不如換個想法，世界上不少富豪對社會諸多貢獻，何不讓自己成為和他們一樣，有能力幫助社會的人？

財經類書籍用「看」的就滿足了

許多人都看過財經投資、心靈勵志、成功學書籍，卻很少真正起而行。即使看了好書也熱心學習，但依然有人根本沒有成長。哪天整理書櫃時，發現買了許多類似的書，卻抱怨「看了這麼多，但還是沒存到錢啊。」進而怪罪這些書騙錢，一點用也沒有。

但光讀書而不實行，即使看了一百年也只會原地踏步。建議看書時，要有意識地實踐，看到哪些認同的觀念，記錄下來，當天就執行。就算一本書只看 5 頁，但能付諸實踐就算有價值，遠比看完 200 頁卻甚麼都沒做的人，更能自書中獲得實質幫助。

（本文取材自《理財零基礎》，高寶書版）

【本文獲「經理人」授權轉載。】

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