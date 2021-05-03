一提創業就耍手擰頭？　因傳統教育從沒教曉我們怎「由零到一」

撰文： 半宅職薯 最後更新日期： 2021-05-03 12:32

大家有沒有留意到一個現象：我們由小學、中學乃至於大學，所受的教育主要是教導我們成為一個傑出打工仔的呢？ 今天半宅職薯就和大家討論「為什麼學校不教我們創業」這個問題。

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創業時會遇到的問題

如果現在我鼓勵大家去創業，或者在正職以外創立副業，大家首先會遇到的問題就是：創業沒有方向怎麼辦？創業怎麼開始？如何自己創業？怎樣由零變一？

當大家談到創業或者創立副業的時候，每每腦海中一片空白，不知從何入手。

這並不是大家能力的問題，而是我們由小至大，根本沒有受過創業的啟蒙。而之所以有這樣的結果，我懷疑是被刻意安排的。

從社會層面去想

首先，我們想一想，普及教育的根本目的是甚麼？其中一個最明顯的目的，就是為社會提供有技能的勞動力。

大家有沒有發現，在我們接受教育的生涯之中，主要都是訓練我們成為一個傑出的受薪階層呢？而即使如MBA等課程，也似乎在假設本身已經存在一間大機構，然後交由你去管理，使它變得更加好，更加大。

說穿了，我們根本沒有被教會如何由無變有，由零變一這神奇階段。

大家想一想，如果我們的教育之中培訓大量的創業家、企業家，結果會如何？結果就是沒有人甘於成為一粒齒輪，每個人都躁動不安，勞工市場亦會缺乏所需的勞動力。

創業概念如何傳承？

曾幾何時，我也完全沒有創業概念的。如果在若干年前的某一日，你鼓勵我去創業的話，我一定會答：「創業太高風險，不要搞我！」、「現在穩穩定定還不是很好嗎？」

其實根本的原因，就是當時的我對創業毫無認識。

從有經驗和能力的人身上學習

直至某一天，我認識了一位賞識我的前輩，他在商界縱橫多年。在和他的交談之中，我學會了如何從商人角度思考：思考的切入點是什麼？考慮事情的重點在哪裏？如何做出整體平衡？

而這些，都是從書本之中難以學到的知識。

後來，我又從一位教授口中得到啟蒙。他說：「曾經有一位學生為了完成他的研究，由零開始學會一種新的語言，然後研究它的文獻。」

這句說話令我意識到，原來一個人從一無所知開始研究，到變成一個專家，其實是有可能的。

這些經歷，都埋在我腦海深深處。直至創業一天，我發現大派用場。

從家人身上學習

另一個學習創業的方法，就是從本身都是營商的家人身上學習。

大家有沒有留意到，不少創業的人士，他們的家庭都有創業或者營商背景的呢？沒錯，他們的家人都向他們灌輸了創業所需的技巧和知識，去啟蒙他們，指導他們。

結語

創業是一項隱秘的技能，絕少會成為主流教材，大規模教授的，否則勞工市場便容易躁動不安。即使近年不少大專院校舉行創業比賽，這到底也是課外活動性質，而不是主流的教材內容。

但要學習創業也不是沒有方法，主要是從有經驗和能力的人身上，以口耳相傳的方法學習。而怎樣才能令這些人教導你呢？這又是另一番技巧。

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