代課老師待遇嚴重跑輸正職老師？人工低一截　撐下去全為同一目標

「宇宙的盡頭，是深圳教師。」



近年來，深圳老師的熱搜和爭議不斷， 「年薪三十萬」（編：人民幣，下同）、「人均碩博」、「清北扎堆」……深圳老師已經成為了相親職場中的香餑餑，成為了繼公務員之後另一種職業「信仰」。

但不是每個老師，都是你們口中的「深圳老師」，還有一部分老師做着同樣的工作，卻一點都沒有那麼光鮮，他們就是深圳代課老師。

別人的「老師」是金飯碗，但代課老師連「鐵飯碗」都沒有。於是，我們和幾位深圳公立學校的代課老師聊了聊，以下是他們的自述。

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年薪30萬？我只有三分之一

五年前從北方一所普通師範大學畢業後，我來到福田一家公辦小學當代課數學老師，這幾年一直沒離開過。

薪資基本沒甚麼變動，稅後到手七千多。今年開始學校有了託管服務，看班老師會有補貼，午託150，晚託70，勤快點能拿到個接近稅後九千。

是的，即便如此，也僅僅只是那口口相傳「年薪30萬」的三分之一。

要說心裏不會不平衡，那肯定是假的。畢竟工作內容和強度相差無幾，但同工不同酬。

用一句話來概括，就是我有的，正編也有，但正編還有我所沒有的。

正編老師的具體薪資，我們是不能過問的，如果單論基礎工資，他們肯定比我們多，但差別不是很大。補貼和績效，是拉開薪資差距的關鍵。

正編老師每個月都有職級補貼和房補，一年下來小幾萬是有的。前些年還有過節費，這兩年聽說取消了。

績效這一塊，和職稱以及教齡掛鈎，具體多少不清楚，只知道每月都有績效獎金。更大頭的是年終獎，據說是浮動的，至少幾萬起步。

尷尬的是，代課老師是不能考職稱的，薪資也和教齡無關，說白了，就是死工資。

當然，心裏不平衡歸不平衡，日子還是得過，時間一久，心態也就放平了，畢竟也並不是完全沒有值得稱道的地方。

首先想要社招考編，代課老師算必經之路，無論公立還是私立，必須得有2年教齡。

其次學校的同事和氛圍都很好，平日的日用品福利，公開課學習機會一個不少，倘若我要參加社招，學校會適當減輕工作量，無論是試講還是說課，還會有前輩幫忙指導。這也是我在這待了5年還不走的原因。

算上今年，我的五次社招全部失利，2019年過了龍崗的筆試，但我那時在校工作經驗差兩個月滿兩年，這是必要條件，連面試都去不了。

今年社招重啟了，筆試分數是不低，依舊差點運氣才能進面試，只能總結經驗，繼續再戰。

不過，我並非抱着死磕到底的想法去看待社招，我跟男朋友商量過了，誰先考上大灣區其它城市的編制，對方就會跟着一起，只不過優先還是深圳。

其它城市的老師編制，不是說不好，只是要重新適應別的教材，學習成本還是擺在那的。相比之下，考了五年，還是對深圳比較熟悉。

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當代課老師兼任班主任，太難了

我在深圳南山某公辦小學當了3年英語代課老師，也當了三年班主任。

工資稅後七千出頭，加上託管和班主任補貼，一個月九千多。

如果說正編老師和代課老師同工不同酬，會讓人心裏不平衡，疊加上班主任這個身份，那這份失衡就會被成倍放大。

辦公室裏跟我關係挺好的音樂老師，我就挺羨慕她的，正式編制，每周就上那麼幾節課，非教學任務也不算太多，一年到手近三十萬。

而我，月薪九千卻操碎了心，常常從早上七點半到校，忙到晚上xx點，每天恨不得自己有三頭六臂。

當代課老師之前，我的想法很簡單，一邊積累教齡和教學經驗一邊備考，2年後參加社招，爭取早日「轉正」。

只是事與願違，作為主科老師，日常教學任務就挺繁重的了，一周十幾節英語課、每天至少150份的作業批改，得保質保量完成。

雜事一多，備課、調整教學方案、補教案，基本都在11點後，甚至更晚。這些雜事才是我除教學以外的日常，令人身心俱疲。

且不說學生在校期間，各種突發事件都需要班主任出面處理，單單各種統計、填表、收表的工作，就能讓人抓狂。

尤其早前遇上疫情，簡直雪上加霜。健康碼、核酸報告、行程…統計了一遍又一遍。還經常都有臨時通知，兩三個小時就需要完成統計上報，不管是下班還是放假，立馬就得動起來。

我也能理解家長們的厭煩，但是誰來理解我們呢？他們只是截個圖、填個訊息，而我還需要要逐一核對、做表格，遇上不配合的家長還得解釋還得打電話催，我的工作量至少是他們的幾十倍，心態分分鐘要炸。

還記得有段時間，深圳疫情反覆，要登記接種訊息，有個還沒接種的學生家長一看我又來催她，直接來了一句「又要統計，哪來那麼多破事」。

我不敢反駁或頂撞，不然家長反手一個投訴，工作可能就沒了，我這種代課老師開除的成本可比正式編制小多了。

今年國慶假期前一天，我下班回到家，一直忙到了凌晨3點，10份表格，6份接龍，還有一生一檔。

另一頭是我那位音樂老師好友，放學鈴聲一響，直接回家拿行李去趕航班，起飛前還發了一條朋友圈：「喜提七天長假，開心。」

魯迅先生說的「人類的悲歡並不相通」，大概就是如此吧。

當然，這幾年也不是一點收穫沒有，心態更平和、溝通應變能力更強，教學經驗更豐富了而已。

今年的社招，進了面試，希望到時能好好發揮，考不上也沒關係，那就再考。

我實在不想那麼快回到我的家鄉，那裏可是全中國考老師編制最狂熱和內捲的地方。

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「想走但又不敢走」

我在寶安公辦小學教了兩年五年級數學，同時兼任班主任，一個月到手能拿到八千多，在深圳肯定不算多。

既教主科，又當班主任，瑣事要處理，課要上，熬夜備課是常態。

過去一年，我每天的睡眠時間經常只有不到6小時，有時當我夜裏1點多備完課，睡不着時難免亂想：「當個老師，做不完的事情為甚麼也有那麼多？」

隨着年紀增長，身體也開始熬不住了，腸胃炎，甲狀腺結節這些病幾乎都有，我沒少往醫院跑，在我們那群老師當中，幾乎人人都不幸中招過。

但這些都還好，能預料到的事情。早在來之前，我已經做好接受薪酬差距、工作瑣碎的心理建設。

只是時間越長，「想走，又不敢走」的焦灼感，越強烈。

深圳老師的捲是必然的，全國首屈一指的待遇擺在那，更重要的是穩定，至少沒有職場上因年齡被優化這種危機。

但像我們代課老師，唯一的途徑只有社招，而社招是為了解決大量代課老師的編制，目的性極強，要求更嚴苛，當然也會更內捲。

尤其是「雙減」政策落地，一大波被迫離開教培行業的人加入考編大軍，競爭更是激烈。

今年得知將重啟社招時，我一開始很興奮，可一想到報錄比同往年比肯定只小不大，一切又變玄乎了，更多是害怕自己考不上，捲不過。

可你要說跳出去吧，也不見得就很容易，退路太少了。

放在以前，不想當代課老師了，還能試着去教培行業。可如今，這條曾經的「後路」，現在也被堵死了。

在學校當老師，技能相對來說還是專業且單一的。一想到如果一直考不上，最終可能要頂着30多歲的年齡，面對陌生而殘酷的職場，該何去何從。

今年社招又失利了，反正我打算再戰一年，還考不上就回去考潮汕老家的編制，捨不得深圳是不假，但這也是無可奈何的事情。

任何選擇都面臨着代價，只能取捨，根本不可能兩者兼得。

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