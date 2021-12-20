咖啡、能量飲品提神效果有限　除睡多點　這都是打工仔抗疲倦秘技

每當很累無精打采的時候，最好的解決方法就是喝咖啡或是能量飲料來提神，雖然這些可以暫時幫助提起精神，但如果提神的效果沒有了又在喝這些飲料來提起精神，一天連續喝幾杯/罐也不是辦法啊~這裏就要告訴你如何在日常生活中補充能量，讓你更有活力！



當咖啡都無辦法可以提神，可以參照以下的方法，令自己暫時提高精神，唔再眼訓（按圖了解！）

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多睡一些

如果沒有足夠的睡眠，第二天就會感到很疲倦。一般建議每天睡至少7到8個小時，每個人的睡眠時間都略有不同。然後在睡覺之前泡個温澡、閲讀書或是聽一些輕音樂可以有助睡眠。現在的人都會在睡前使用手機、玩電腦或是平板電腦等電子設備，這些反而對睡眠更不好，讓睡眠的品質變得更差。

減少壓力

太多的壓力也會讓身心感到很疲累，如果一直都在處於壓力的狀態下，壓力荷爾蒙就會產生不均衡，導致疲勞感就會一直維持下去。可以的話找個可以放鬆壓力的好方法如：平常愛做的東西、運動或是聊天訴苦等，可以緩解一些壓力。

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運動

身體活動的越多也可以對抗疲勞，能量的水平也會提高。有研究顯示，有運動的人，在情緒、身體疲勞、睡眠質量、認知還有業務等這些方面的能力都有很好的改善。當你體力下降的時候，最好就是多運動來維持好的能量。

戒掉煙酒，多吃營養的食物

吸煙和喝酒這兩個是非常不好的飲食習慣，對身體的健康是很不好的。應該要多吃有營養的食物才可以補充更多的能量，改掉壞的習慣，養好好的習慣才是最重要的！

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少攝取糖分

吃到甜甜的甜食讓你感覺到很幸福很有動力，雖然可以提升能量，但是效果不長久，很快就消失，而且還比之前更加累。比起攝取加工的白糖，攝取一些來自蔬菜水果這些自然的甜會更加好。

如果你可以從日常生活中開始改掉壞的習慣，培養好習慣的話，逐漸你就會擺脱掉疲勞的困擾了！

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