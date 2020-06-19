坊間企業家成功之道的書，絕不會吝惜分享他們的生涯經歷或是忙碌的行程，卻鮮少告訴你他們「不做的事」。美國知識問答網站《Quroa》有一則提問是：1%成功者和世上其他99%普通人的時間運用哪裡不同？一名採訪過400位專家的高潛能教練 Andrew Ferebee提到，這些菁英大多有正念練習的習慣、願意花時間表達對他人的感謝，但最重要的是，他們不做6件事，免得把生命浪費在無助於自己的事情上。

▼▼6件世界前1%菁英絕對不會做的事（按圖放大）▼▼

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1. 每天看電視不超過 60 分鐘

結束一天工作後，回到家看看電視，當個沙發馬鈴薯、放鬆一下是很正常的。但在看完新聞、喜歡的節目後，仍拿著遙控器漫無目的地轉台，就只是在浪費時間。成功者寧願把這些時間拿來休息、運動或是與家人相處。

2. 不輕易八卦別人

好奇是人的天性，但成功人士不會單純想打探別人的隱私，而是想要獲得情報。例如，討論同行的商業策略或是行銷手法，汲取失敗例子以作為借鏡。

成功人士不會單純想打探別人的隱私，而是想要獲得情報。（Ben White/Unsplash）

3. 不單純為了消費欲望而花錢

他們很願意錢花在能使自己變得更好的事情上。例如，名牌、送給客戶的禮物，或是有助於個人成長的課程。比起單純滿足購物欲望，卻無法精進自己的消費行為，他們寧可把錢花在有助於創造未來的東西上。

4. 不吃垃圾食物

成功者很清楚必須養好身體，才得以應付一天三、五場會議，時常當空中飛人來往各國開會。因此他們會盡量避免速食或是過度加工的食品，身體會比較健康、精神會比較好，人看起來也會比較年輕。

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5. 不因失敗而抱怨、責備別人

抱怨除了能抒發心情，其實沒有其他用處。與其花時間抓戰犯、責怪別人，成功者更渴望分析失敗的原因為何、該怎麼調整、改進，從中汲取教訓，並謹記在心。

6. 不在乎別人的意見

他們非常清楚自己該達成何種目標，而不會輕易被其他人的意見影響。這不是說他們頑固又難相處，而是遇到問題時，他們會清楚地從自身經驗判斷、或是詢問專家來決定應該進行何種決策。

其實，每個人每天面對的挑戰都是差不多的。但是世界前1％菁英深知「時間就是金錢」，他們的字典裡沒有「打發時間」，因為「花時間」和「花錢」一樣重要，每分每秒都應該花在刀口上。

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