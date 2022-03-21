搵工｜該用健康換高薪？事主稱願輪班每年多賺8萬　上網徵詢意見

工作除了考量薪資以外，通勤狀況、工時與輪班與否也是一大重點。日前有一名網友問大家，他錄取了兩個職缺，年薪差了30多萬台幣（約8萬3千元港幣），但比較高薪水的那份工作需要輪班，因此他詢問「大家會願意犧牲身體健康去輪班嗎？」網友看法不一，有人認為「多30萬差滿多的」，也有人直言「30萬拿去買藥還不夠」。



一名網友在PTT表示，他有兩個職缺在選擇，一個是月薪3萬8千元台幣，年終4個月，年薪相當於60萬8千元的日班工作。另一個職缺則要輪班，工作兩天休息兩天，月薪4萬2，另外加上8千元的輪班津貼，年終有6個月，相當於年薪85萬2千元。因此，他問「輪班工作比常日班多大約30幾萬，這樣大家會願意犧牲身體健康去輪班嗎？」

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對此，網友看法不一，有人認為應該做錢比較多的，因為薪資提高有感：

．「輪啊，年輕不多賺點錢你老了要靠甚麼」

．「做啊，沒輪班身體也是差」

．「有些人身體適合輪班」

．「健康的窮着，更像地獄」



不過，也有網友勸他「身體健康最重要」，指出：

．「如果輪班是常常要一直輪，沒有身體調適時間，會很痛苦」

．「30萬拿去買藥還不夠」

．「錢是一時的，身體是一輩子的，輪班年輕無感，老了荷爾蒙失調很慘」

．「每個人人生就一次健康無價，輪班值一年30萬」



也有人分析：

．「看你要甚麼生活啊，錢還是時間？」

．「30萬等於一個月多2萬5千元，自己衡量吧」。



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