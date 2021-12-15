被動收入｜買債券、ETF風險低又簡單　8大正職外賺錢方式值得考慮

被動收入是甚麼？每個人對被動收入的定義都不盡相同。有些人覺得被動收入是甚麼事都不用做，就有大把鈔票流入口袋中。這麼說並沒有錯，但也並非完全正確。所謂「被動收入」，是種只要付出一點努力進行維護，就能定期獲得的收入。甚至當你沒有主動工作時，仍可賺取的利益。不僅限於一種項目，而是多種被動收入都可以作為管道來源，聽起來似乎有點不勞而獲，但若事先做好功課，付出行動，被動收入確實就是如此。



更進一步來說，被動收入的定義可能顛覆許多人從小到大努力工作賺錢的觀念，它則是強調不靠勞力換取金錢，透過付出一點努力而獲得長期且重複的現金流。這也同時是許多理財專家們提倡所謂達到財富自由必須要擁有的一項技能，只需要在一開始就做一些事前準備，在完成大部分事前準備工作後，被動收入會不斷增加，相反的不需要你付出太多努力。所有想提早退休、財務自由的上班族們都一定要早日為自己建立一個甚至多個被動收入。今天就來和大家分享8種「門檻低、回報高」的被動收入，一起來了解一下吧！

賺取被動收入的方法很多，有些門檻較低，有些則對資金及技術有一定要求，以下8項不知是否適合你？（按圖了解）

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1.投資公司成長穩定、殖利率高的股票

每個人都可以先靠著辛勤工作、省吃儉用，努力存下第一桶金來投資股票。唯有買進績優股，你才能打開「被動收入」的大門，才能體會到「股利現金流」的奧妙。如何選擇股票？其實台股是一隻很肥的金雞母，從2016年起，上市公司每年發放的股利都超過1兆元，而且逐年增加。而在選擇股票時，許多專家建議購入高股息的股票。高息股指的是業務穩定，殖利率較吸引人的股票。其實，市場裡有不少願意派高息的股票，可以從中選擇一些公司發展較為穩定的公司。

這類業務穩定、殖利率高的公司，優點是能不受經濟因素影響，年年都可以配息，如果每一年都有一定程度的股息收入，便可以幫我們抵銷通貨膨脹，為我們的投資增值。如果股票能夠升值的話，更是額外的收益。至於如何在上千檔標的中找出獲利穩健、穩定配息的公司？選擇「績優龍頭股」，並切記「分散產業」，留意「低本益比、高殖利率」的股票，便是投資股票獲取被動收入的關鍵。

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2.投資指數基金（ETF）

ETF（指數基金）是一種可以在股票交易所被買賣的基金，它根據指數的規則決定權重，分散投資在大量的標的上，交易方便，費用低廉，一次可以用小資金就持有大量的投資標的。ETF和股票一樣有很多，想要被動投資該怎麼選？在台灣常聽到的0050ETF，就是持有台灣規模最大的50檔企業股票，包含台積電、鴻海、中華電等；而在國外例如IVV、VOO、VTI這些ETF則是投資全美國市場的ETF，規模比台股大至少20倍以上。選擇關鍵在於分散投資。以投資指數基金來說，投資整個國家，會比投資單一產業來得分散，也比較沒有景氣循環的問題。

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3.買入債券

相較股票，債券的波動相對較小且具備穩定現金流。不少投資初學者需要兼顧家庭與職場，沒有時間一直去盯市場變化，便適合投入波動較低的商品來當核心部位，這樣生活預算也比較好規劃。除此之外，債券會定期配息，而這些稱為「票息」的款項通常每年派發兩次，對尋求穩定收益來源的投資者來說，債券票息非常吸引人。而且，在購買債券的規則裡，是承諾償還本金的，雖然債市可能會反覆波動，但債券發行人在合約上已同意於債券到期時需償還本金，投資股票便沒有這個優點。至於如何挑選債券呢？「流動性」是非常重要的指標，秉持「西瓜偎大邊」的原則，可以選擇規模大一點的，便能享受管理費較低的優勢。

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4.創造能自動化的公司或投資中小企業

創業，目標就是創造現金流，尤其是創造被動收入，並且讓事業本身可以被買賣。如何創造並沒有標準答案，每個人適合的做法不同。若是你本身並非創業專長，可以找一個有系統的連鎖事業加入；或是找到有創業專長的夥伴投資自己，貢獻自己的專長，並找專家協助解決問題，是提高成功率的基本法則。較簡單的例子是夾娃娃機店、自助洗衣店、洗車場、電話亭KTV等。不過這種被動收入需要有一定的資金才有辦法開始。首先是租金，再來還有設備，這類型的被動收入來源由資金較為雄厚的對象來操作比較適合，初學者較不推薦。

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5.創作者型被動收入（版稅、專利）

創作者行被動收入是指作為某些事物的創作者，透過該事物持續獲得收入，主要有版稅以及專利費。版稅方面，常見的有書籍、音樂、相片等等，創作者創作出作品，再和出版社和相關公司等簽約並發行後，就能獲得持續性的版稅收入，然而收入的高低完全由市場決定。而專利費，則主要是某方面的發明，至於收入多寡，由其科學和市場價值而定。如果你喜歡寫文章，或是有特殊專業，可以把所知、所學的內容集結成一本書出版賺版稅，一次寫作之後，即使不用做甚麼，只要有人購買，抽成到的版稅都是被動收入。不過出書本身並不難，難的是找到買帳的消費者，這種被動收入，主要是依市場價值而定。

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6.經營Youtube頻道（廣告分潤）

要透過經營Youtube頻道賺取被動收入，首先需達到兩個門檻：過去12個月內的有效公開觀看時數超過4000小時、以及頻道訂閱人數超過1000人。而說到經營Youtube頻道能賺取的被動收入，最多人會想到的便是廣告分潤，透過多媒體廣告、重疊廣告和影片廣告賺取廣告收益。除此之外，會員制、商品專區、YouTube Premium收益和廠商業配也都是被動收入的來源。會員制指頻道會員只要定期支付月費，就能享有為會員提供的特殊獎勵，許多網紅或是偶像明星的頻道都有設置此功能。

商品專區則是指Youtube粉絲可瀏覽及選購你在商品頁面中呈現的官方品牌商品。至於YouTube Premium收益則是近期推出的服務，如果訂閱YouTube Premium的觀眾觀看了影片的內容，影片發布者就能獲得訂閱費用分潤。Youtube是目前全世界最大的影音平台，如果你的影片也能搭上這個高流量的順風車，那麼就會為你的網路事業帶來不少的收益，這些收益都屬於被動收入，累積愈多影片，收入愈多。

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7.創建部落格（個人品牌）

大多數投資類的方法都需要充足的資金，例如前文提到的股票或是洗衣店。這些雖然可以貸款，可是提高槓桿風險也比較大，並不適用所有人，尤其是沒有承受風險能力的人。然而，「創建部落格」便是一個「零成本」、資金不需要太多的被動收入來源。

部落格網站，就像是傳統生意的店面，可以帶來人流，差別在於網路上的流量起步成本更低，但需要好的內容累積與大量的曝光才會慢慢有流量，因此初期建立好的內容是重點，也可以開設FB粉專來輔助。再來，選擇一個你擅長的專業或者興趣，開始寫作。這個主題必須是你關心的，因為只有你關心的主題才有可能做得比別人好一點。另外有興趣的主題也有機會做得比較久，即使前期沒收入也不影響你的熱情。

最後，是增強自己的專業能力，並累積流量。開始寫部落格之後你會發現，自己原有的知識量是不夠的，這時就需要提升專業能力。專業能力包含兩方面，一塊是你寫作的主題，一塊是網站經營與社群行銷，深化自己的專業程度，並且可以去免費申請Google AdSense掛幾個廣告在網站上。

至於如何將流量變現？有兩種大方向：一是廠商合作，透過聯盟行銷、廣告版位購買、代言等方式去得到分潤；二是銷售產品或服務，直接提供銷售產品給你的讀者，產品或服務根據你的客群決定，關鍵是你要提供足夠的價值，針對客戶的問題提出解決方案，才有可能收到相對應的錢。

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8.線上課程

最後介紹的是線上課程，是落實知識變現、被動收入的最佳範例之一。不僅直接讓你將粉絲學生帶著走，目前線上課程在市場上的定價更高過部落格、聯盟行銷的收入5到30倍以上！線上課程就像是一個能夠提供你大展身手的網路舞台，不但搭上了後疫情時代掀起的線上學習需求高峰，而且還能結合募資行銷，創造獲利最大化！舉例而言，一味補習班老師對於高中歷史知識及教學內容非常通透，再怎麼厲害一個學期最多也只能開三個班，學生人數達到約300人次；但製作成線上課程放上網路課程平台販售，不僅課程定價多從數千元起跳，加上沒有教室地點及開課時間的侷限，受眾更能觸及到全台灣數以萬計的高中生，以及接下來每個年度的國中生，有龐大且源源不絕的潛在受眾！

而在行銷規劃設計上，甚至可以在課程製作前就先進行首波的預購募資宣傳，讓作者尚未開課就能先拿到一筆資金再投入備課，同時還能測試市場水溫，待正式開課時再度宣傳一波！如此加上後續課程銷售所帶來的回饋效應，可說是一層層推波助瀾，絕對是值得投入的被動收入系統！

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然而，被動收入並不意味著是永久性的收入。部分被動收入的項目可能持續3～5年的時間，會因為一些因素而終止消失。像夾娃娃機店、自助洗衣店這類型的，若房東要收回房子拿去賣，就停止了這項收入來源。另外，被動收入並非一次性的整筆支付，而是隨著時間的延續每個月不斷帶來現金流。不過總而言之，任何收入都並非完全不用花時間去維護，完全100%的被動，對於任何收入來源，你都可能需要花些時間來維護它使它正常運作，有時候這些工作非常容易，但還是需要花些時間和精力！所謂「被動收入不是看你一個月能賺多少，而是它能讓你賺多少？」為了財富自由，你可以更專注在被動收入上面，創造更多收入來源，期待這篇文章能帶給你一些啟發！

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：8種被動收入大公開！30K小資族也能輕鬆打造、想提早退休擺脫死薪水一定要學會】